14:53, 04 Åžubat 2017 Cumartesi

'AntalyalÄ±larÄ±n ayaklarÄ± yerden kesildi'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BÃ¼yÃ¼kÅŸehir BelediyesiÂ tarafÄ±ndan hayata geÃ§irilen teleferiÄŸi ilk kezÂ Antalya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±Â Menderes TÃ¼rel, gazetecilerle birlikte kullandÄ±.Â TeleferikÂ ile yaklaÅŸÄ±k 650 metre yÃ¼ksekliÄŸindeki TÃ¼nektepe'ye Ã§Ä±kan basÄ±n mensuplarÄ±, KonyaaltÄ± Sahil Åžeridi ve Liman bÃ¶lgesinin manzarasÄ±nÄ± fotoÄŸrafladÄ±.Â

Tesiste basÄ±n mensuplarÄ±yla kahvaltÄ± yapan TÃ¼rel, beraberindeki gazetecilerle yeniden SarÄ±su mevkisindeki teleferiÄŸin baÅŸlangÄ±Ã§ istasyonuna indi.

TÃ¼rel, burada yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, AntalyalÄ±larÄ±n hizmetine sunulan teleferiÄŸin resmi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n haftaya kente gelmesi beklenen BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m tarafÄ±ndan yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ä°KÄ° KÄ°ÅžÄ° GÄ°DÄ°Åž GELÄ°Åž ÃœCRETÄ° 20 LÄ°RA

AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine kadarki bir haftalÄ±k sÃ¼rede teleferikten vatandaÅŸlarÄ±n Ã¼cretsiz faydalanabileceÄŸine iÅŸaret eden TÃ¼rel, "Tek kiÅŸi gidiÅŸ geliÅŸ 15 lira, iki kiÅŸi 20 lira olmak kaydÄ±yla TÃ¼nektepe'ye AntalyalÄ±lar muhteÅŸem bir seyir terasÄ±nda hoÅŸÃ§a vakit geÃ§irebilecekleri bir imkana kavuÅŸacaklar. Bu bir hayal projeydi. GeÃ§miÅŸi 30 sene Ã¶ncesine dayanan bir projeydi bu. O zamanlar sÃ¶zleÅŸmesi yapÄ±lmÄ±ÅŸ ancak sÃ¶zde kalan bir projeydi. Ä°lk kez dÃ¶nemin Antalya Valisi Ahmet AltÄ±parmak dÃ¶neminde ihalesi gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸti." dedi.

Teleferikle TÃ¼nektepe'ye Ã§Ä±kanlarÄ±n kenti kuÅŸbakÄ±ÅŸÄ± izleyebileceÄŸine dikkati Ã§eken TÃ¼rel, projenin sloganÄ±nÄ±n da "AntalyalÄ±larÄ±n ayaÄŸÄ± yerden kesilecek." olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±.

Toplam 14 milyon 695 bin liraya mal olan TÃ¼nektepe Teleferik Projesi kapsamÄ±nda 8'er kiÅŸilik 36 kabinle ziyaretÃ§ilere hizmet verilecek. SarÄ±su'daki istasyondan teleferiÄŸe binenler, bin 706 metrelik yolculuklarÄ±nÄ± 8,5 dakikada tamamlayacak. TeleferiÄŸi Ã¶zellikle yaz aylarÄ±nda gÃ¼nde bin 500'den fazla kiÅŸinin kullanmasÄ± bekleniyor.