15:04, 04 Åžubat 2017 Cumartesi

DSP Genel BaÅŸkanÄ±ndan referandum aÃ§Ä±klamasÄ±





DSP Genel BaÅŸkanÄ± Aksakal, "Demokratik Sol Parti, referandumda kahverengi oylarÄ±n Ã§oÄŸunlukla Ã§Ä±kmasÄ± iÃ§in halkÄ±mÄ±zla buluÅŸacak ve bÃ¶yle bir dayatmaya karÅŸÄ±n tÃ¼m Ã¶rgÃ¼tleriyle 'hayÄ±r' denilmesi iÃ§in var gÃ¼cÃ¼yle Ã§alÄ±ÅŸacaktÄ±r" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Demokratik Sol Parti (DSP) Genel BaÅŸkanÄ±Â Ã–nder Aksakal, "Demokratik Sol Parti, halkÄ±n Ã¶nÃ¼ne getirilecek olanÂ referandumÂ sandÄ±ÄŸÄ±ndan kahverengi oylarÄ±n Ã§oÄŸunlukla Ã§Ä±kmasÄ± iÃ§in halkÄ±mÄ±zla buluÅŸacak ve bÃ¶yle bir dayatmaya karÅŸÄ±n tÃ¼m Ã¶rgÃ¼tleriyle 'hayÄ±r' denilmesi iÃ§in var gÃ¼cÃ¼yle Ã§alÄ±ÅŸacaktÄ±r." dedi. Aksakal, partisinin genel merkezinde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, TÃ¼rkiye'nin, cumhuriyet tarihinin en kritik gÃ¼nlerinden geÃ§tiÄŸini sÃ¶yledi. Ãœlkenin siyasi tarihinde yaÅŸanÄ±lan antidemokratik dÃ¶nemlerin ardÄ±ndan, bugÃ¼n demokrasinin topyekun ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ren Aksakal, "Demokratik Sol Parti olarak karÅŸÄ± durduÄŸumuz konu, antidemokratik seÃ§im yasasÄ±yla oluÅŸturulmuÅŸ ve toplumun gerÃ§ek yapÄ±sÄ±nÄ±n temsil edilmediÄŸi bir Meclis eliyle tamamen 'hakim gÃ¼cÃ¼n' iradesi tahtÄ±nda oluÅŸturulmuÅŸ deÄŸiÅŸiklikler sistematiÄŸinin TÃ¼rkiye halkÄ±na kabul ettirilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±dÄ±r." ifadesini kullandÄ±. "Egemenlik kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z milletindir" anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n sadece Meclisteki seÃ§ilmiÅŸ milletvekillerin iradesini deÄŸil, kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± prensibinin ana ayaklarÄ±nÄ±n tÃ¼mÃ¼nÃ¼n iradesini beraberinde barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Aksakal, "YÃ¼rÃ¼tmenin baÅŸÄ± cumhurbaÅŸkanÄ± olabilir ama egemenlik bir cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n tek satÄ±rlÄ±k imzasÄ±na mahkum edilemez." dedi.

Ä°lgili Konular DSP referandum

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.