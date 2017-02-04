15:10, 04 Åžubat 2017 Cumartesi

Kayseri'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n 15'inci ÅŸehidi defnedildi





Kayseri'de patlayÄ±cÄ± yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da yaralanan ve tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede 49 gÃ¼n sonra ÅŸehit olan ulaÅŸtÄ±rma Ã§avuÅŸ Mesut YaÅŸar, memleketi Gaziantep'te topraÄŸa verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kayseri'de patlayÄ±cÄ± yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da yaralanan ve tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede 49 gÃ¼n sonraÂ ÅŸehitÂ olan ulaÅŸtÄ±rma Ã§avuÅŸÂ Mesut YaÅŸarÂ (25), memleketiÂ Gaziantep'te topraÄŸa verildi. Mesut YaÅŸar'la birlikte Kayseri'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 15'e yÃ¼kseldi.Â YaÅŸar iÃ§in YeÅŸilkent MezarlÄ±ÄŸÄ± Kaplanlar Camisi'nde dÃ¼zenlenen cenaze tÃ¶renine ÅŸehidin babasÄ± Erol, annesi Ayten, kÄ±z kardeÅŸi BÃ¼ÅŸra YaÅŸar ile yakÄ±nlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Vali Ali Yerlikaya, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Fatma Åžahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Canan Candemir Ã‡elik, Abdullah Nejat KoÃ§er, Ahmet Uzer, Abdulkadir YÃ¼ksel ile Mehmet ErdoÄŸan, askeri erkan ve Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±. Åžehidin TÃ¼rk bayraÄŸÄ±na sarÄ±lÄ± naaÅŸÄ± Ã¼zerinde "TÃ¼rkiye" yazÄ±lÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± bir bandana konuldu. ProtokolÃ¼n yanÄ±nda saf tutan baba Erol YaÅŸar, kÄ±zÄ± BÃ¼ÅŸra'nÄ±n gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± sildi. Åžehidin annesi Ayten ile kÄ±z kardeÅŸi BÃ¼ÅŸra YaÅŸar da cenaze namazÄ±na katÄ±ldÄ±. YakÄ±nlarÄ±nÄ±n taziyelerini bildirdiÄŸi baba YaÅŸar'Ä±n metanetini korumaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Ãœniversite mezunu olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen ÅŸehit Mesut YaÅŸar'Ä±n ailenin tek erkek evladÄ± ve 3 Ã§ocuÄŸunun en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olduÄŸu belirtildi. 15. ÅžEHÄ°T MESUT YAÅžAR Kayseri'de 17 AralÄ±k 2016'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda 14 asker ÅŸehit olmuÅŸ, 54 asker ve otobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.Â Tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede 49 gÃ¼n sonraÂ ÅŸehitÂ olan ulaÅŸtÄ±rma Ã§avuÅŸÂ Mesut YaÅŸar, Kayseri'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nn 15'inci ÅŸehidi olmuÅŸtu.

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