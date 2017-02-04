15:31, 04 Åžubat 2017 Cumartesi

TÃ¼rkiye-BAE KEK toplantÄ±sÄ± 6 yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan ilk kez yapÄ±lacak





BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ÅžimÅŸek ve BAE Ekonomi BakanÄ± Al Mansuri'nin eÅŸ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki toplantÄ± 6 yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan ilk kez 6-7 Åžubat'ta Ankara'da yapÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rkiye-BirleÅŸik Arap EmirlikleriÂ (BAE) Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 9. DÃ¶nem ToplantÄ±sÄ±, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ±Â Mehmet ÅžimÅŸekÂ ve BAE Ekonomi BakanÄ±Â Sultan bin Said Al Mansuri'nin eÅŸ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda 6-7 Åžubat'ta Ankara'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek. BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, 6 yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan ilk kez gerÃ§ekleÅŸtirilecek TÃ¼rkiye-BAE KEK toplantÄ±sÄ±nda, ikili ticari iliÅŸkilerin mevcut durumunun yanÄ± sÄ±ra yatÄ±rÄ±m ve mÃ¼teahhitlik konularÄ±, ticarette karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan sorunlar ve bunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nÃ¼ teminen uygulamaya konulmasÄ± gereken tedbirlerin tespit edileceÄŸi belirtildi. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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