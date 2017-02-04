15:42, 04 Åžubat 2017 Cumartesi

Figen YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n dosyasÄ±na 'yetkisizlik' kararÄ±





TerÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklandÄ±ktan sonra 83 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±lan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n dosyasÄ±, "yetkisizlik" kararÄ± verilerek Ankara'ya gÃ¶nderildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DiyarbakÄ±r'dakiÂ terÃ¶r soruÅŸturmasÄ±Â kapsamÄ±nda tutuklandÄ±ktan sonra 83 yÄ±la kadarÂ hapis cezasÄ±Â istemiyle dava aÃ§Ä±lanÂ HDPÂ EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ±Â Figen YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n dosyasÄ±, "yetkisizlik" kararÄ± verilerek Ankara'ya gÃ¶nderildi. YÃ¼ksekdaÄŸ hakkÄ±ndaki iddianameyi kabul eden DiyarbakÄ±r 8. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, sanÄ±k avukatlarÄ±nÄ±n tahliye talebine iliÅŸkin tutukluluk deÄŸerlendirmesini yaptÄ±. Mahkeme, YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n Ã¼zerine atÄ±lÄ± eylem nedeniyle kuvvetli suÃ§ ÅŸÃ¼phesinin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steren somut delillerin bulunmasÄ±, sanÄ±ÄŸÄ±n savunmasÄ±nÄ±n alÄ±nmamÄ±ÅŸ olmasÄ± ve dolayÄ±sÄ±yla kanÄ±tlarÄ±n henÃ¼z tamamen toplanmamÄ±ÅŸ olmasÄ±, sanÄ±ÄŸÄ±n tutuklulukta geÃ§irdiÄŸi sÃ¼reyi dikkate alarak tutukluluk halinin devamÄ±na karar verdi. CMK'nÄ±n 12/2. maddesi gereÄŸince YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n dosyasÄ±na "yetkisizlik" kararÄ± veren mahkeme, sanÄ±ÄŸÄ±n iddianamede yazÄ±lÄ± eylemlerden yargÄ±lamasÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± iÃ§in dosyanÄ±n yetkili ve gÃ¶revli nÃ¶betÃ§i Ankara AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gÃ¶nderilmesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

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