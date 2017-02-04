16:01, 04 Åžubat 2017 Cumartesi

Åžehit Polis Fethi Sekin ParkÄ± aÃ§Ä±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°zmir'de ÅŸehit polisÂ Fethi Sekin'in adÄ± verilen park,Â CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun katÄ±lÄ±mÄ±yla aÃ§Ä±ldÄ±.

Ä°zmir programÄ± kapsamÄ±nda 5 Ocak'taki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ä°zmir Adliyesi'ne gelen KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Fethi Sekin'in adÄ±nÄ±n verildiÄŸi adliyenin bulunduÄŸu cadde ile aynÄ± saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden Musa Can'Ä±n adÄ±nÄ±n verildiÄŸi sokaÄŸa konulan tabelalarÄ± aÃ§tÄ±.

TÃ¶rene Ä°zmir Valisi Erol AyyÄ±ldÄ±z ile Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Aziz KocaoÄŸlu da katÄ±ldÄ±. Musa Can'Ä±n adÄ±nÄ±n verildiÄŸi sokaÄŸÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda Can'Ä±n yakÄ±nlarÄ± gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼.

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ve beraberindeki heyet daha sonraÂ Åžehit Fethi Sekin'in adÄ±nÄ±n verildiÄŸi parkÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±ldÄ±.

Buradaki konuÅŸmasÄ±nda, toplumda yÄ±lgÄ±nlÄ±ÄŸÄ± hakim kÄ±lmak isteyen terÃ¶ristlerin TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin sÄ±radan bir devlet olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmediÄŸini, bu Ã¼lkeyi kuranlarÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ gÃ¶ze aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, ÅŸiddet ve terÃ¶r nereden gelirse gelsin, hepsinin Ã¶nÃ¼nde gÃ¶ÄŸsÃ¼nÃ¼ siper etmenin bir vatan gÃ¶revi olduÄŸuna dikkat Ã§ekti.

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Ä°zmir'e Anadolu'nun her ilinden insanlarÄ±n geldiÄŸine dikkat Ã§ekerek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Ama hiÃ§kimse kendini yabancÄ± hissetmez, Ä°zmir'in bÃ¶yle gÃ¼zel bir Ã¶zelliÄŸi vardÄ±r. Fethi Sekin, ElazÄ±ÄŸlÄ±dÄ±r, ben de ElazÄ±ÄŸ Ticaret Lisesinin ilk mezunlarÄ±ndanÄ±m. 'GakkoÅŸ' sÃ¶zcÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n ne kadar Ã¶nemli olduÄŸunu bilirim. ElazÄ±ÄŸlÄ±lar, sevdikleri herkese 'gakkoÅŸ' der. Bir toplantÄ±da Fethi Sekin, ElazÄ±ÄŸ'Ä±n deÄŸil, tÃ¼m TÃ¼rkiye'nin 'gakkoÅŸ'u demiÅŸtim. GerÃ§ekten de tÃ¼m TÃ¼rkiye'nin iÃ§ini titretti. O gÃ¶zÃ¼nÃ¼ kÄ±rpmadan Ã¶lÃ¼me koÅŸtu. Ã‡ok daha bÃ¼yÃ¼k olaylarÄ±n olmasÄ±nÄ± engelledi."

SaldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden Musa Can'Ä±n da terÃ¶ristlerin sÄ±ktÄ±ÄŸÄ± kurÅŸunla ÅŸehit olduÄŸunu anÄ±msatan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, tÃ¼m ÅŸehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Ä°NGÄ°LTERE'DEKÄ° UYGULAMA

Askerlerin de sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 35 derece terÃ¶re karÅŸÄ± mÃ¼cadele verdiÄŸine dikkati Ã§eken KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Bir parkÄ± aÃ§Ä±yoruz bugÃ¼n, ÅŸehidimizi sonsuzluÄŸa uÄŸurladÄ±k ama parkla adÄ±nÄ± sonsuza kadar yaÅŸatacaÄŸÄ±z. Åžehitlerimizi asla unutmayalÄ±m. Åžehitlerimize ve gazilerimize gerekli deÄŸeri vermiyoruz. Ä°ngiltere'de bir ÅŸehit yakÄ±nÄ± veya gazi, maÄŸazaya gittiÄŸinde anonsla onurlandÄ±rÄ±lÄ±r. Åžehitlerimizin yakÄ±nlarÄ±nÄ± ve gazilerimizi kucaklayÄ±m. Onlara minnet borÃ§luyuz. EÄŸer bugÃ¼n burada rahat konuÅŸabiliyorsak, bir araya gelip sohbet edebiliyorsak, Ä°stiklal MarÅŸÄ±'ndan Ã¶nce ve sonra saygÄ± duruÅŸunda bulunabiliyorsak bizim gÃ¼venliÄŸimizi saÄŸlayan polislerimiz ve askerlerimiz sayesinde, onlara ÅŸÃ¼kran borÃ§luyuz."