16:08, 04 Åžubat 2017 Cumartesi

Ä°stanbul'da 5 ilÃ§ede elektrik kesintisi





Ä°stanbul Avrupa yakasÄ±ndaki 5 ilÃ§ede 6 Åžubat'ta elektrik kesintisi uygulanacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul Avrupa YakasÄ±nda bazÄ± ilÃ§elere 6 Åžubat Pazartesi gÃ¼nÃ¼ planlÄ± bakÄ±m ve iyileÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda elektrik verilemeyecek.Â



BoÄŸaziÃ§i Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'den (BEDAÅž) yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°stanbul'un KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece, BahÃ§elievler, BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece, BeylikdÃ¼zÃ¼ ve SarÄ±yer ilÃ§elerinin bazÄ± mahallelerinde 09.00 - 15.00 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek.Â



Ä°stanbul'un KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece ilÃ§esinin bazÄ± mahallelerinde 09.00 - 11.00, BahÃ§elievler ilÃ§elerinin bazÄ± mahallelerinde ise 10.00 - 15.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.Â



BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece ilÃ§esinin bazÄ± sokaklarÄ±na 10.00 - 12.00 saatleri arasÄ±nda, aynÄ± ilÃ§enin bazÄ± sokaklarÄ±na ise 11.00 - 13.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.



AynÄ± gÃ¼n, BeylikdÃ¼zÃ¼ ve SarÄ±yer ilÃ§elerinin bazÄ± sokaklarÄ±na 10.00 - 12.00 saatleri arasÄ±nda elektrik verilemeyecek.



Aboneler, elektrik verilemeyecek ilÃ§elerdeki mahalle ve sokaklara iliÅŸkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAÅž'Ä±n internet sitesinde yer alan "PlanlÄ± BakÄ±m ve YatÄ±rÄ±m Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±" bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden ulaÅŸabilecek. Â

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