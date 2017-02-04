Yemen'de savaÅŸ gazileri iÃ§in toplu dÃ¼ÄŸÃ¼n | FOTO

F-35'lerin maliyeti ilk kez 100 milyon dolarÄ±n altÄ±na indi

ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Lockheed Martin, 90 adet F-35 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± iÃ§in 8,5 milyar dolarlÄ±k anlaÅŸma imzaladÄ±. Bir F-35 uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n maliyeti bu anlaÅŸmayla ilk defa 100 milyon dolarÄ±n altÄ±na indi.