16:58, 04 Åžubat 2017 Cumartesi

CHP'li vekil TÃ¼rkmen'den milyonluk fatura skandalÄ± sonrasÄ± istifa





1 milyon 200 bin liralÄ±k iletiÅŸim faturasÄ±yla tartÄ±ÅŸmalara neden olan CHP Adana Milletvekili Elif DoÄŸan TÃ¼rkmen, TBMM BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±'ndaki katip Ã¼yeliÄŸi gÃ¶revinden istifa etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun istifasÄ±nÄ± istediÄŸi Adana Milletvekili Elif DoÄŸan TÃ¼rkmen'in TBMM divan Ã¼yeliÄŸinden istifa ettiÄŸi bildirildi. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, iletiÅŸim giderleri kamuoyunda tartÄ±ÅŸmalara neden olan Adana Milletvekili TÃ¼rkmen'in TBMM BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±'ndaki katip Ã¼yeliÄŸi gÃ¶revinden istifasÄ±nÄ± dÃ¼n istemiÅŸti. CHP Grup BasÄ±n DanÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkmen'in, bugÃ¼n katip Ã¼yeliÄŸi gÃ¶revinden istifa ettiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. TÃ¼rkmen'in Meclis tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanan iletiÅŸim giderlerinin tutarÄ±nÄ±n yÃ¼ksek olmasÄ±, kamuoyunda tartÄ±ÅŸmalara neden olmuÅŸtu.

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