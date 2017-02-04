18:31, 04 Åžubat 2017 Cumartesi

Etiyopya CumhurbaÅŸkanÄ± Wirtu TÃ¼rkiye'ye geliyor





Etiyopya CumhurbaÅŸkanÄ± Mulatu Teshome Wirtu, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n davetine icabetle 6-10 Åžubat tarihinde TÃ¼rkiye'ye resmi ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re,Â Etiyopya CumhurbaÅŸkanÄ±Â Mulatu Teshome Wirtu, 7 Åžubat'ta ErdoÄŸan ile baÅŸ baÅŸa ve heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bulunacak. Ziyaret kapsamÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde, ikili iliÅŸkiler ile gÃ¼ndemdeki bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± konular ele alÄ±nacak. Ziyaret sÄ±rasÄ±nda iki Ã¼lke arasÄ±nda Ã§eÅŸitli anlaÅŸmalarÄ±n imzalanmasÄ± da Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Etiyopya CumhurbaÅŸkanÄ± Wirtu, resmi temaslarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Etiyopya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nin yeni yerleÅŸkesinin temel atma tÃ¶renine de katÄ±lacak.

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