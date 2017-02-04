18:33, 04 Åžubat 2017 Cumartesi

KÃ¶yde mahsur kalan hastalarÄ± ekipler kurtardÄ±





MuÅŸ'ta kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan kÃ¶ydeki iki hasta, 5 saatlik Ã§alÄ±ÅŸma sonunda hastaneye yetiÅŸtirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MuÅŸ'un Korkut ilÃ§esinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan kÃ¶ydeki iki hasta,Â AFADÂ ve saÄŸlÄ±k ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla hastaneye ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Yolu kapanan, kent merkezine 60 kilometre uzaklÄ±ktaki GÃ¼ltepe kÃ¶yÃ¼nde apandisit rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± bulunan Kemal YeÅŸer (66) ile nefes darlÄ±ÄŸÄ± ÅŸikayeti olan Selma Yavuz'un (40) yakÄ±nlarÄ± durumu yetkililere bildirdi.Â Bunun Ã¼zerine Ä°l Afet ve Acil Durum MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (AFAD) ve saÄŸlÄ±k ekipleri hemen harekete geÃ§ti.Â Ä°l Ã–zel Ä°daresi gÃ¶revlilerinin iÅŸ makinesiyle aÃ§tÄ±ÄŸÄ± yolda gÃ¼Ã§lÃ¼kle ilerleyen ekipler, kar motorunun devrilmesi nedeniyle zaman zaman zor anlar yaÅŸadÄ±. Kar motorunu bulunduÄŸu yerden Ã§Ä±kartarak ilerleyen ve kÃ¶ye ulaÅŸan ekipler, hastalara ilk mÃ¼dahaleyi yaptÄ±ktan sonra Korkut Devlet Hastanesine yetiÅŸtirdi. YaklaÅŸÄ±k 5 saatlik Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan hastaneye ulaÅŸtÄ±rÄ±lan hastalarÄ±n saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iyi oyduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Kemal YeÅŸer'in oÄŸlu Mehmet YeÅŸer, sabah namazÄ±ndan sonra fenalaÅŸan babasÄ±nÄ± kurtaran ekiplere teÅŸekkÃ¼r etti. Selma Yavuz'un eÅŸi Cahit Yavuz da eÅŸinin nefes darlÄ±ÄŸÄ± ÅŸikayetiyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, olumsuz hava koÅŸullarÄ±na raÄŸmen ekiplerin gÃ¶revlerini baÅŸarÄ±yla yerine getirdiÄŸini sÃ¶yledi.

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