GÃ¼ncelleme: 18:48, 04 Åžubat 2017 Cumartesi

YÄ±ldÄ±rÄ±m Ã‡amlÄ±ca TV-Radyo Kulesi iÃ§in tarih verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ä°stanbul'da yapÄ±mÄ± devam eden KÃ¼Ã§Ã¼k Ã‡amlÄ±ca TV-Radyo Kulesi'nin inÅŸaatÄ±nda incelemelerde bulundu.



YÄ±ldÄ±rÄ±m, beraberinde UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan ve Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin ile inÅŸaatÄ± gezerek, ÅŸantiyedeki yÃ¶netim binasÄ±nda yetkililerden bilgi aldÄ±.



BasÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± Ã¶ncesi gazetecilerle sohbet edip, kuleyi beÄŸenip beÄŸenmediklerini soran YÄ±ldÄ±rÄ±m, aÃ§Ä±klamasÄ±nda kulenin yÃ¼kselmeye devam ettiÄŸini dile getirdi.



YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸu bilgileri paylaÅŸtÄ±:



"Kule bu hale kolay gelmedi. Yerin altÄ±nda 21 metre derinliÄŸe kadar temel kazÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ± ve beton temel yapÄ±ldÄ±. Beton kule yÃ¼ksekliÄŸi 220 metre 50 santimetre, onun Ã¼zerine bir de 145 metre, radyolarÄ±n, televizyonlarÄ±n vericilerinin konulacaÄŸÄ± Ã§elik anten var. Toplam 365 metre 50 santimetre, ancak deniz seviyesinden Ã¶lÃ§tÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z zaman 583,5 metrelik bir yÃ¼kseklikten bahsediyoruz. Bu haliyle herhalde deniz seviyesinden Ä°stanbul'un en yÃ¼ksek yapÄ±sÄ± oluyor. Kule kesiti ekliptik bir kesit, tam dairesel deÄŸil, 13 metreye 16 metre yukarÄ±ya doÄŸru biraz daha daralarak devam ediyor.

BugÃ¼n itibarÄ±yla 220,5 metrelik beton kulenin 153 metresini tamamlamÄ±ÅŸ vaziyetteyiz. Geriye 67,5 metre var. O da Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hava ÅŸartlarÄ±, bir sÄ±kÄ±ntÄ± olmazsa 1 ay gibi bir sÃ¼rede tamamlanmÄ±ÅŸ olacak en geÃ§. 33. ve 34. katlarda seyir terasÄ± var. Yani Ä°stanbullular veya Ä°stanbul'a dÄ±ÅŸarÄ±dan gelen ziyaretÃ§iler, bu seyir teraslarÄ±nda Ä°stanbul'un her tarafÄ±nÄ± izleme, seyretme gÃ¼zelliklerini gÃ¶rme imkanÄ± bulacaklar. 39. ve 40. katlarda da restoran, yiyecek-iÃ§ecek kÄ±sÄ±mlarÄ± var. Kule, yÄ±llÄ±k 4,5 milyon ziyaretÃ§iye ev sahipliÄŸi yapacak; Ã¶yle bir planlama var."



Kule bittiÄŸi zaman KÃ¼Ã§Ã¼k Ã‡amlÄ±ca ve BÃ¼yÃ¼k Ã‡amlÄ±ca'daki Ã§elik antenlerin kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n kulenin Ã§elik kÄ±smÄ±na, kalanlarÄ±n da aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak TRT'nin kendi vericileri olmak Ã¼zere BÃ¼yÃ¼k Ã‡amlÄ±ca'daki TRT'ye ait kuleye yerleÅŸtirileceÄŸini bildiren YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bu yÄ±lÄ±n ortalarÄ±nda aÃ§mayÄ± hedefliyoruz. Bunun iÃ§in arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z zamanla yarÄ±ÅŸÄ±yor, gece gÃ¼ndÃ¼z Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. AmaÃ§, KÃ¼Ã§Ã¼k Ã‡amlÄ±ca ve BÃ¼yÃ¼k Ã‡amlÄ±ca'daki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ kirliliÄŸi yapan, saÄŸlÄ±ÄŸa zarar veren Ã§elik antenleri kaldÄ±rmak. Her bir verici, her bir televizyoncu, radyocu ayrÄ± anten dikiyor. DolayÄ±sÄ±yla bu Ã§irkinliÄŸi ortadan kaldÄ±racaÄŸÄ±z. Bir de emisyondan dolayÄ± radyasyon etkisini ortadan kaldÄ±racak saÄŸlÄ±ÄŸa zararlÄ± bu yapÄ±yÄ± da tamamen kule Ã¼zerine daha yÃ¼ksek bir noktada yerleÅŸtirmiÅŸ olacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.



BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, frekanslarÄ±n yatay yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na ve tabana yakÄ±n olduÄŸu yerlerde yerleÅŸim bulunmasÄ± durumunda daha fazla zarar verdiÄŸine deÄŸinerek, "O yÃ¼zden ne kadar yukarÄ± Ã§Ä±karabilirseniz o kadar saÄŸlÄ±klÄ± bir yayÄ±n elde ediyorsunuz. O bakÄ±mdan Ä°stanbul'un, dÃ¼nya ÅŸehri Ä°stanbul'un biraz geÃ§ kalmÄ±ÅŸ bir projesi ama nihayet o da gerÃ§eÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yor. Ã‡ok yÃ¼ksek bir yapÄ±. DolayÄ±sÄ±yla rÃ¼zgar yÃ¼klerine karÅŸÄ±, dÄ±ÅŸ yÃ¼klere karÅŸÄ± hesabÄ±nÄ±n, kitabÄ±nÄ±n iyi yapÄ±lmasÄ± lazÄ±m. Panaromik asansÃ¶r, bir de servis asansÃ¶rÃ¼ var. AyrÄ±ca olaÄŸanÃ¼stÃ¼ veya acil durumlarda da yangÄ±n merdivenleri mevcut. Gerekli emniyet tedbirleri gÃ¶zetiliyor. Ä°stanbulumuza hayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun" dedi.

"RAMAZAN'IN SONUNA DOÄžRU AÃ‡MAYI HEDEFLÄ°YORUZ"

"Kulenin ne zamana tamamlanmasÄ± bekleniyor?" ÅŸeklindeki soruyu YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Ramazan'Ä±n sonuna doÄŸru aÃ§mayÄ± hedefliyoruz. Ramazan BayramÄ±'ndan Ã¶nce inÅŸallah aÃ§mak iÃ§in arkadaÅŸlar gece gÃ¼ndÃ¼z Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Ã‡ok kolay olmayacak. Ä°nÅŸallah, bir aksilik yaÅŸamayÄ±z, her ÅŸey yolunda gider ve bayramla beraber burayÄ± da Ä°stanbullularÄ±n hizmetine vermiÅŸ oluruz" diye yanÄ±tladÄ±.Â



YÄ±ldÄ±rÄ±m, bazÄ± analog yayÄ±ncÄ±larÄ±n "Bize yer kalmÄ±yor?" ÅŸeklinde endiÅŸeleri olduÄŸunu aktarÄ±rken, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:



"Bu konuda endiÅŸeye mahal yok. BurasÄ± yaklaÅŸÄ±k 125 vericiye hizmet verecek, yayÄ±n yapan radyo ve televizyona. TRT'nin kendi kulesi var. Orada da vericiler olacak ama yine de yetmezse Ä°stanbul'un deÄŸiÅŸik yerlerinde, Adalar'da 12 tane daha emisyon noktasÄ± var. Bu emisyon noktalarÄ±na da vericileri yerleÅŸtirerek yayÄ±n yapabilecekler. DolayÄ±sÄ±yla hiÃ§ kimse aÃ§Ä±kta kalmayacak. Zaten sayÄ±sal yayÄ±na geÃ§ince biliyorsunuz bir analog 6 ile 8 sayÄ±sal yayÄ±na, bant aralÄ±ÄŸÄ± olarak tekabÃ¼l ediyor. O yÃ¼zden de istemediÄŸiniz kadar verici buradan hizmet alabilecek."



Bir gazetecinin, "YÃ¼kseklik korkunuz var mÄ±? BittiÄŸinde yukarÄ±ya Ã§Ä±kabilecek misiniz?" sorusu Ã¼zerine YÄ±ldÄ±rÄ±m, gazeteciye "Gel beraber Ã§Ä±kalÄ±m. Korkun var mÄ±?" diye sordu. Gazetecinin "Ben korkuyorum" yanÄ±tÄ±na, "O zaman sen buradan izle, biz el sallarÄ±z" karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.



UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan'Ä±n "Yavuz Sultan Selim'de az yukarÄ±ya Ã§Ä±kmadÄ±nÄ±z?" ÅŸeklinde araya girmesi Ã¼zerine de YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Yavuz Sultan Selim 322 metre. Bu, ondan biraz daha az" dedi.