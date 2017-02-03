Trump'tan vize yasaÄŸÄ±nÄ± askÄ±ya alan yargÄ±ca eleÅŸtiri

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, "SÃ¶zde yargÄ±Ã§" diye hitap ettiÄŸi Washington eyaletinin Seattle kentinde gÃ¶rev yapanÂ Federal YargÄ±Ã§ James Robartâ€™a, Twitter hesabÄ± Ã¼zerinden eleÅŸtirilerde bulundu.
Donald Trump, "Kanuni yaptÄ±rÄ±mÄ± Ã¼lkenin elinden alan sÃ¶zde yargÄ±cÄ±n fikri gÃ¼lÃ¼nÃ§ ve yakÄ±nda geri alÄ±nacak." ifadesini kullandÄ±.
Yine Twitter hesabÄ± Ã¼zerinden birÃ§ok OrtadoÄŸu Ã¼lkesinin vize yasaÄŸÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunanÂ Trump, "Onlar bazÄ± insanlarÄ±n giriÅŸine izin verildiÄŸinde bunun Ã¶lÃ¼m ve yÄ±kÄ±m demek olduÄŸunu biliyorlar." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
AynÄ± dakikalarda baÅŸka bir tweetinde ise Trump, bir Ã¼lkenin gÃ¼venlik sebebiyle kimin giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na izin vereceÄŸine karar verememesinin bÃ¼yÃ¼k sorun olduÄŸunu kaydetti.
Ãœlkenin kuzeybatÄ±sÄ±nda yer alan Washington eyaletinin Seattle kentinde gÃ¶rev yapan federal yargÄ±Ã§ Robart, vize yasaÄŸÄ±nÄ±n ABD genelinde geÃ§ici olarak durdurulmasÄ±na karar vermiÅŸti.Â
ABD Ä°Ã§ GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±, BaÅŸkan Trumpâ€™unn yedi MÃ¼slÃ¼man Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±na vize ve Ã¼lkeye giriÅŸ yasaÄŸÄ± uygulayan BaÅŸkanlÄ±k Kararnamesi'ni tamamen askÄ±ya aldÄ±
GÃ¼rcÃ¼ler, Schengen bÃ¶lgesine seyahatlerde vizelerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n kendilere yeni imkanlar saÄŸlayacaÄŸÄ±na inanÄ±yor
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, yedi Ã¼lke vatandaÅŸÄ±na uygulanan vize yasaÄŸÄ±nÄ± askÄ±ya alan federal yargÄ±cÄ±n verdiÄŸi kararÄ±n kÄ±sa bir zaman iÃ§erisinde geri alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi
Yemen'de CumhurbaÅŸkanÄ± Hadi yanlÄ±sÄ± Halk DireniÅŸ GÃ¼Ã§leri ile Husiler arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalarda yaralananlar iÃ§in toplu dÃ¼ÄŸÃ¼n tÃ¶reni yapÄ±ldÄ±
Danimarka Polis Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (PET), mahkemece yasaklanmasÄ±na raÄŸmen kendisi hakkÄ±ndaki kitabÄ± ek olarak daÄŸÄ±tan gazete yÃ¶netimi hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu
DEAÅž, Halep'in kuzeydoÄŸusundaki El-Bab ilÃ§esi ve Ã§evresinde yer alan kÃ¶yler arasÄ±ndaki su ÅŸebekesini ikmal amaÃ§lÄ± tÃ¼nel olarak kullanÄ±yor
ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Lockheed Martin, 90 adet F-35 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± iÃ§in 8,5 milyar dolarlÄ±k anlaÅŸma imzaladÄ±. Bir F-35 uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n maliyeti bu anlaÅŸmayla ilk defa 100 milyon dolarÄ±n altÄ±na indi.
ABDâ€™nin, Ä°ranâ€™Ä±n fÃ¼ze programÄ±na katkÄ± sunduÄŸu gerekÃ§esiyle bazÄ± Ä°ranlÄ± ÅŸirket ve kiÅŸilere yaptÄ±rÄ±m kararÄ± almasÄ±na Tahranâ€™dan dakikalar iÃ§inde misilleme geldi. Tahran terÃ¶re destek veren bazÄ± ABDâ€™li ÅŸirket ve kiÅŸilere ambargo uygulayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladI
AGÄ°T Genel Sekreteri Zannier, DoÄŸu Ukraynaâ€™da tekrar alevlenen Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± kÄ±nayarak, taraflara ateÅŸkes Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Trump'un gÃ¶Ã§men karÅŸÄ±tÄ± kararlarÄ±na karÅŸÄ± dayanÄ±ÅŸma gÃ¶sterisinde bulunmak iÃ§in JFK UluslararasÄ± HavalimanÄ±'nda topluca cuma namazÄ± kÄ±lÄ±ndÄ±
Kanadaâ€™nÄ±n Quebec City kentinde geÃ§en pazar gÃ¼nÃ¼ yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerden 3'Ã¼ iÃ§in Ã¶nceki gÃ¼n yapÄ±lan cenaze tÃ¶reninin ardÄ±ndan, diÄŸer 3 kiÅŸi de Quebec City kentindeki tÃ¶renle son yolculuklarÄ±na uÄŸurlandÄ±
ABD'de Seattle kentindeki federal bir yargÄ±Ã§ Trump'un nÃ¼fusunun Ã§oÄŸunluÄŸu MÃ¼slÃ¼man 7 Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±na getirdiÄŸi vize yasaÄŸÄ±nÄ± Ã¼lke genelinde geÃ§ici olarak durdurma kararÄ± aldÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Obamaâ€™nÄ±n 2008-2009 finansal krizinin ardÄ±ndan getirdiÄŸi finansal regÃ¼lasyonlarÄ±n gevÅŸetilmesini Ã¶ngÃ¶ren baÅŸkanlÄ±k kararnamesini imzaladÄ±
MÄ±sÄ±r'Ä±n Nuveyba yolunda Ã¶ÄŸrencileri taÅŸÄ±yan bir otobÃ¼sÃ¼n devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere gÃ¶re 9 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±, geÃ§en yÄ±l Afrika'nÄ±n 5 Ã¼lkesinde yaklaÅŸÄ±k 9 bin katarakt ameliyatÄ± ve 23 bin muayene yaptÄ±
Endonezyaâ€™da kanÄ±ndan ÅŸurup yapÄ±lan, eti de mangalda piÅŸirilerek tÃ¼ketilen Java kobralarÄ±nÄ±n, alerjik reaksiyonlara iyi geldiÄŸi, metabolizmayÄ± gÃ¼Ã§lendirdiÄŸine inanÄ±lÄ±yor