18:47, 04 Åžubat 2017 Cumartesi

Trump'tan vize yasaÄŸÄ±nÄ± askÄ±ya alan yargÄ±ca eleÅŸtiri





ABD BaÅŸkanÄ± Trump, yedi Ã¼lke vatandaÅŸÄ±na uygulanan vize yasaÄŸÄ±nÄ± askÄ±ya alan federal yargÄ±cÄ±n verdiÄŸi kararÄ±n kÄ±sa bir zaman iÃ§erisinde geri alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, "SÃ¶zde yargÄ±Ã§" diye hitap ettiÄŸi Washington eyaletinin Seattle kentinde gÃ¶rev yapanÂ Federal YargÄ±Ã§ James Robartâ€™a, Twitter hesabÄ± Ã¼zerinden eleÅŸtirilerde bulundu. "GÃœLÃœNÃ‡ BÄ°R FÄ°KÄ°R VE YAKINDA GERÄ° ALINACAK" Donald Trump, "Kanuni yaptÄ±rÄ±mÄ± Ã¼lkenin elinden alan sÃ¶zde yargÄ±cÄ±n fikri gÃ¼lÃ¼nÃ§ ve yakÄ±nda geri alÄ±nacak." ifadesini kullandÄ±. BÄ°RÃ‡OK ORTADOÄžU ÃœLKESÄ°NÄ°N VÄ°ZE YASAÄžINA KATILDIÄžINI SAVUNDU Yine Twitter hesabÄ± Ã¼zerinden birÃ§ok OrtadoÄŸu Ã¼lkesinin vize yasaÄŸÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunanÂ Trump, "Onlar bazÄ± insanlarÄ±n giriÅŸine izin verildiÄŸinde bunun Ã¶lÃ¼m ve yÄ±kÄ±m demek olduÄŸunu biliyorlar." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±. AynÄ± dakikalarda baÅŸka bir tweetinde ise Trump, bir Ã¼lkenin gÃ¼venlik sebebiyle kimin giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na izin vereceÄŸine karar verememesinin bÃ¼yÃ¼k sorun olduÄŸunu kaydetti. Ãœlkenin kuzeybatÄ±sÄ±nda yer alan Washington eyaletinin Seattle kentinde gÃ¶rev yapan federal yargÄ±Ã§ Robart, vize yasaÄŸÄ±nÄ±n ABD genelinde geÃ§ici olarak durdurulmasÄ±na karar vermiÅŸti.Â ABD'DE TRUMP'UN VÄ°ZE YASAÄžINA GEÃ‡Ä°CÄ° DURDURMA Â

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