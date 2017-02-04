19:09, 04 Åžubat 2017 Cumartesi

TÃ¼rk gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Kardak nÃ¶beti sÃ¼rÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KardakÂ krizinin 21. yÄ±lÄ±nda Bodrum ilÃ§esine 3,8 mil mesafedeki Kardak kayalÄ±klarÄ±na yakÄ±n bir bÃ¶lgedeki bekleyiÅŸlerini sÃ¼rdÃ¼renÂ TÃ¼rkÂ gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, sÄ±nÄ±r ihlali yaparak TÃ¼rk karasularÄ±na girenÂ YunanÂ gÃ¼Ã§lerinin, muhtemel yeni ihlallerini Ã¶nlemek iÃ§in tedbirlerini devam ettiriyor.

Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na ait iki askeri gemi, Turgutreis aÃ§Ä±klarÄ±ndaki Ã‡atal Ada Ã¶nlerinde beklemeye devam ederken TÃ¼rk savaÅŸ gemileri, hem yasa dÄ±ÅŸÄ± geÃ§iÅŸe engel olmak hem de Kardak kayalÄ±klarÄ±nÄ± izlemek amacÄ±yla bÃ¶lgede hazÄ±r bekletiliyor.

SAVAÅž GEMÄ°SÄ°NDEN DEVRÄ°YE GÃ–REVÄ°

Ã–ÄŸleden sonra saatlerine kadar Ã‡atal Ada Ã¶nlerinde bekleyen TÃ¼rk savaÅŸ gemilerinden biri, bulunduÄŸu yerden ayrÄ±larak devriyeye Ã§Ä±ktÄ±. Kardak kayalÄ±klarÄ±na Ã§ok yakÄ±n bir bÃ¶lgeden geÃ§iÅŸ yapan TÃ¼rk savaÅŸ gemisi, GÃ¼mÃ¼ÅŸlÃ¼k aÃ§Ä±klarÄ±ndan seyrini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

YaklaÅŸÄ±k 20 dakika sonra yine GÃ¼mÃ¼ÅŸlÃ¼k aÃ§Ä±klarÄ±nda bekleyen bir Sahil GÃ¼venlik botu da Kardak kayalÄ±klarÄ± yakÄ±nlarÄ±ndan geÃ§erek Turgutreis istikametine doÄŸru yÃ¶neldi.

Bu sÄ±rada bir Yunan Sahil GÃ¼venlik botu da Kardak aÃ§Ä±klarÄ±ndan hÄ±zla geÃ§erek Kos AdasÄ±'na doÄŸru seyretti.

TÃ¼rk gÃ¼venlik birimlerinin sabah saatlerinden bu yana etkisini sÃ¼rdÃ¼ren saÄŸanak ve rÃ¼zgara aldÄ±rÄ±ÅŸ etmeden bÃ¶lgede gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlendi.