GÃ¼ncelleme: 19:19, 04 Åžubat 2017 Cumartesi

BozdaÄŸ: KaÃ§anlar, kaÃ§tÄ±klarÄ±yla kalacaklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmesinler

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, Yozgat'ta BÃ¼yÃ¼k Sinema Salonu'nda AK Parti Ä°l DanÄ±ÅŸma Meclisi ToplantÄ±sÄ±nda, TÃ¼rkiye'nin 2016'yÄ± Ã§ok bÃ¼yÃ¼k zorluklarla geÃ§irdiÄŸini sÃ¶yledi.

GeÃ§en yÄ±l 15 Temmuz darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nÃ¼n, TÃ¼rk demokrasisi, siyasal hayatÄ± ve tarihi bakÄ±mÄ±ndan Ã§ok Ã¶nemli dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± olduÄŸunu ifade eden BozdaÄŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Belki dÃ¼nyada bÃ¶ylesi bir vahÅŸeti yaÅŸayan Ã¼lke sayÄ±sÄ± Ã§ok azdÄ±r ama bÃ¶ylesi bÃ¼yÃ¼k bir vahÅŸet karÅŸÄ±sÄ±nda milli iradesine, hukukuna, devletine, seÃ§ilmiÅŸlerine, anayasasÄ±na Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sahip Ã§Ä±kan ve destan yazan millet varlÄ±ÄŸÄ± yoktur. Ne zaman dÃ¼dÃ¼k Ã§alan olsa baÅŸka Ã¼lkelere bakÄ±n, dÃ¼dÃ¼k Ã§alanlar hep kazanmÄ±ÅŸ. TÃ¼rkiye'nin geÃ§miÅŸine baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman 15 Temmuz'a kadar Ã§alÄ±nan dÃ¼dÃ¼kler hep baÅŸarÄ±lÄ± olmuÅŸ. Ama 15 Temmuz'da TÃ¼rkiye'nin hem siyaseti, hem yÃ¶netimi, hem meclisi, hem medyasÄ±, hem sivil toplum Ã¶rgÃ¼tÃ¼ farklÄ± durmuÅŸ hem de halkÄ±mÄ±z farklÄ± durmuÅŸ.

"KAÃ‡AN DARBECÄ°LER MUTLAKA HESAP VERECEKLER"Â

Ã–lÃ¼mÃ¼ne, hep beraber demokrasi demiÅŸ, hukuk demiÅŸ, milli irade demiÅŸ ve darbecilere TÃ¼rkiye'yi deÄŸil, dÃ¼nyayÄ± dar etmiÅŸtir, dar. Åžimdi kaÃ§Ä±yorlar, Amerika'ya kaÃ§Ä±yorlar, Almanya'ya kaÃ§Ä±yorlar, baÅŸka yerlere kaÃ§Ä±yorlar. Nereye kaÃ§arlarsa kaÃ§sÄ±nlar, hangi deliÄŸe saklanÄ±rlarsa saklansÄ±nlar onlarÄ± bulmak, milletin yargÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±karmak ve milletin yargÄ±sÄ±na hesap vermesini saÄŸlamak bizim boynumuzun borcudur. KaÃ§an darbeciler mutlaka hesap verecekler. KaÃ§anlar, kaÃ§tÄ±klarÄ±yla kalacaklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmesinler. Millete yaptÄ±klarÄ±nÄ±n, bu devlete yaptÄ±klarÄ±nÄ±n, ÅŸehit ettiklerinin, gazi yaptÄ±klarÄ±nÄ±n, akÄ±ttÄ±klarÄ± kanlarÄ±n, bu millete ve devlete yaptÄ±klarÄ± ihanetin cezasÄ±nÄ± mutlaka gÃ¶recekler. Ondan kimsenin endiÅŸesi olmamalÄ±dÄ±r."