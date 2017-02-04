Poroşenko'dan Erdoğan’a tebrik mesajı

Ukrayna Devlet Başkanlığı internet sayfasından yapılan açıklamada Poroşenko, Ukrayna ile Türkiye arasında halkların sağlam dostluk ilişkilerinin yüzyıllar öncesine dayandığını vurguladı. Poroşenko, Türkiye’nin Ukrayna’nın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olmasına çok değer verdiklerini ifade etti.
Son yıllarda iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin, kişisel çabalar ve siyasi irade sayesinde stratejik bir boyut ve derinlik elde ettiğine dikkati çeken Poroşenko, “Türkiye uygulamada, uluslararası temel hukuk kurallarına bağlılığını ve Ukrayna ile olan dayanışmasını, Rusya’nın Kırım’ı işgalini ve Ukrayna’nın egemenliği altındaki topraklarının bir kısmını ilhak etme girişimini kınayarak göstermiştir. Bu bağlamda, Karadeniz’de ve bölgede barışın tesis edilmesinin Ukrayna ve Türkiye’nin ortak hayati bir görevi olduğunu vurgulamak istiyorum.” ifadelerini kullandı.
İki ülke ilişiklerinde ticari ve ekonomik alanlarda işbirliğinin önemli bir yer edindiğini kaydeden Poroşenko, serbest ticaret anlaşmasının imzalanması ile bu işbirliğinin daha da ileriye taşınacağına işaret etti. Karşılıklı güven ve tecrübelere dayanarak savunma sanayi alanında önemli projeler gerçekleştirildiğini belirten Poroşenko, Türk iş adamlarının faaliyetleri için uygun koşulların geliştirilmesine devam edileceğini bildirdi.
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