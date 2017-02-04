Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
21:06, 04 Şubat 2017 Cumartesi
Dış Politika
19:20, 04 Şubat 2017 Cumartesi

  • Paylaş
Poroşenko'dan Erdoğan’a tebrik mesajı
Poroşenko'dan Erdoğan’a tebrik mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Ukrayna ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 25. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik mesajı gönderdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ukrayna Devlet Başkanlığı internet sayfasından yapılan açıklamada Poroşenko, Ukrayna ile Türkiye arasında halkların sağlam dostluk ilişkilerinin yüzyıllar öncesine dayandığını vurguladı. Poroşenko, Türkiye’nin Ukrayna’nın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olmasına çok değer verdiklerini ifade etti.

Son yıllarda iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin, kişisel çabalar ve siyasi irade sayesinde stratejik bir boyut ve derinlik elde ettiğine dikkati çeken Poroşenko, “Türkiye uygulamada, uluslararası temel hukuk kurallarına bağlılığını ve Ukrayna ile olan dayanışmasını, Rusya’nın Kırım’ı işgalini ve Ukrayna’nın egemenliği altındaki topraklarının bir kısmını ilhak etme girişimini kınayarak göstermiştir. Bu bağlamda, Karadeniz’de ve bölgede barışın tesis edilmesinin Ukrayna ve Türkiye’nin ortak hayati bir görevi olduğunu vurgulamak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

İki ülke ilişiklerinde ticari ve ekonomik alanlarda işbirliğinin önemli bir yer edindiğini kaydeden Poroşenko, serbest ticaret anlaşmasının imzalanması ile bu işbirliğinin daha da ileriye taşınacağına işaret etti. Karşılıklı güven ve tecrübelere dayanarak savunma sanayi alanında önemli projeler gerçekleştirildiğini belirten Poroşenko, Türk iş adamlarının faaliyetleri için uygun koşulların geliştirilmesine devam edileceğini bildirdi.

 



İlgili Konular Poroşenko Erdoğan Türkiye Ukrayna
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Dış Politika Haberleri
Korucular operasyona çıkarken ek tazminat alacak
Korucular operasyona çıkarken ek tazminat alacak

İçişleri Bakanı Soylu, "Artık korucularımız operasyonlara çıkarken ek bir tazminat alacaklar. Askerimiz, jandarmamızla polisimizle aynı mücadeleyi ortaya koyarken harcırahlarını, ek tazminatlarını da alacaklar." dedi.
Poroşenko'dan Erdoğan a tebrik mesajı
Poroşenko'dan Erdoğan’a tebrik mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Ukrayna ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 25. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik mesajı gönderdi
Bozdağ Kaçanlar kaçtıklarıyla kalacaklarını düşünmesinler
Bozdağ: Kaçanlar, kaçtıklarıyla kalacaklarını düşünmesinler

Adalet Bakanı Bozdağ, darbe girişiminde bulunanlardan hesap sorulacağını belirterek, "Kaçanlar, kaçtıklarıyla kalacaklarını düşünmesinler. Millete yaptıklarının cezasını mutlaka görecekler" dedi
Türk güvenlik güçlerinin Kardak nöbeti sürüyor
Türk güvenlik güçlerinin Kardak nöbeti sürüyor

Türk ve Yunan Sahil Güvenlik güçleri, Bodrum açıklarındaki Kardak kayalıklarına yakın bir bölgede güvenlik tedbirlerini 6. günde de devam ettirdi
Yıldırım Çamlıca TV-Radyo Kulesi için tarih verdi
Yıldırım Çamlıca TV-Radyo Kulesi için tarih verdi

Yapımı devam eden Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin inşaatında incelemelerde bulunan Başbakan Yıldırım, "Ramazanın sonuna doğru açmayı hedefliyoruz" dedi
Köyde mahsur kalan hastaları ekipler kurtardı
Köyde mahsur kalan hastaları ekipler kurtardı

Muş'ta kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki iki hasta, 5 saatlik çalışma sonunda hastaneye yetiştirildi
Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu Türkiye'ye geliyor
Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu Türkiye'ye geliyor

Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 6-10 Şubat tarihinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek
CHP'li vekil Türkmen'den milyonluk fatura skandalı sonrası istifa
CHP'li vekil Türkmen'den milyonluk fatura skandalı sonrası istifa

1 milyon 200 bin liralık iletişim faturasıyla tartışmalara neden olan CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, TBMM Başkanlık Divanı'ndaki katip üyeliği görevinden istifa etti
İstanbul'da 5 ilçede elektrik kesintisi
İstanbul'da 5 ilçede elektrik kesintisi

İstanbul Avrupa yakasındaki 5 ilçede 6 Şubat'ta elektrik kesintisi uygulanacak
Şehit Polis Fethi Sekin Parkı açıldı
Şehit Polis Fethi Sekin Parkı açıldı

İzmir'de şehit polis Fethi Sekin'in adı verilen park, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açıldı.Törende Başbakan Binali Yıldırım'ın mesajı da okundu.
Figen Yüksekdağ'ın dosyasına 'yetkisizlik' kararı
Figen Yüksekdağ'ın dosyasına 'yetkisizlik' kararı

Terör soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra 83 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ'ın dosyası, "yetkisizlik" kararı verilerek Ankara'ya gönderildi
Türkiye-BAE KEK toplantısı 6 yılın ardından ilk kez yapılacak
Türkiye-BAE KEK toplantısı 6 yılın ardından ilk kez yapılacak

Başbakan Yardımcısı Şimşek ve BAE Ekonomi Bakanı Al Mansuri'nin eş başkanlığındaki toplantı 6 yılın ardından ilk kez 6-7 Şubat'ta Ankara'da yapılacak
Kayseri'deki terör saldırısının 15'inci şehidi defnedildi
Kayseri'deki terör saldırısının 15'inci şehidi defnedildi

Kayseri'de patlayıcı yüklü araçla düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 49 gün sonra şehit olan ulaştırma çavuş Mesut Yaşar, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi
DSP Genel Başkanından referandum açıklaması
DSP Genel Başkanından referandum açıklaması

DSP Genel Başkanı Aksakal, "Demokratik Sol Parti, referandumda kahverengi oyların çoğunlukla çıkması için halkımızla buluşacak ve böyle bir dayatmaya karşın tüm örgütleriyle 'hayır' denilmesi için var gücüyle çalışacaktır" dedi
Antalyalıların ayakları yerden kesildi'
'Antalyalıların ayakları yerden kesildi'

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Ayaklarınız yerden kesilecek" sloganıyla yapılan teleferik, hizmet vermeye başladı
Aysel Tuğluk Kandil'e e-postayla çağrılmış
Aysel Tuğluk Kandil'e e-postayla çağrılmış

Terör soruşturmasında tutuklanan HDP Genel Başkan Yardımcısı Tuğluk'a, terör örgütü KCK/TM sözcülerinden Nihat Oğraş'ın Kandil'e gelmesi ve üst düzey yöneticilerle görüşebileceği yönünde talimat verdiği e-posta ortaya çıktı

Haberler

AGİT’ten Doğu Ukrayna’ya ateşkes çağrısı
AGİT ten Doğu Ukrayna ya ateşkes çağrısı

BM: Ukrayna'daki durumdan ciddi endişe duyuyoruz
BM Ukrayna'daki durumdan ciddi endişe duyuyoruz

Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalarda 2 asker öldü
Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalarda 2 asker öldü

Ukrayna'nın doğusunda 10 bin patlama
Ukrayna'nın doğusunda 10 bin patlama

Ukrayna'nın doğusunda şiddetli çatışmalar
Ukrayna'nın doğusunda şiddetli çatışmalar

AB: Ukrayna'daki çatışmalar ateşkesin açıkça ihlalidir
AB Ukrayna'daki çatışmalar ateşkesin açıkça ihlalidir

Ukrayna Dışişleri'nden 'Kırım' açıklaması
Ukrayna Dışişleri'nden 'Kırım' açıklaması

Ukrayna Milletvekili Geraşçenko'ya suikast iddiası
Ukrayna Milletvekili Geraşçenko'ya suikast iddiası






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 