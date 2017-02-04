19:25, 04 Åžubat 2017 Cumartesi

GÃ¼rcÃ¼lerin AB ile vize serbestisinden beklentileri olumlu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¼rcistanÂ vatandaÅŸlarÄ±,Â Avrupa Parlamentosunun (AP), GÃ¼rcÃ¼lerin Schengen bÃ¶lgesine seyahatlerde vizeden muaf tutulmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren dÃ¼zenlemeyi onaylama kararÄ±nÄ±n, insanlara ve Ã¼lkeye yeni imkanlar saÄŸlayacaÄŸÄ±na, Avrupa BirliÄŸi (AB) ile GÃ¼rcistan arasÄ±ndaki iliÅŸkileri gÃ¼Ã§lendireceÄŸine, ticaret,ekonomi, kÃ¼ltÃ¼r ve turizm alanlarÄ±nÄ± olumlu etkileyeceÄŸine inanÄ±yor.

BrÃ¼ksel'de 2 Åžubat'ta toplanan AP Genel Kurulunda vizelerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n 66'ya karÅŸÄ± 553 oyla kabul edilmesi, GÃ¼rcistan'da bÃ¼yÃ¼k sevinÃ§ yarattÄ±. GÃ¼rcÃ¼ler, uzun yÄ±llardÄ±r bekledikleri bu kararÄ±n Avrupa'da GÃ¼rcÃ¼lere yeni imkanlar saÄŸlamasÄ±nÄ±, GÃ¼rcistan'Ä±n Avrupa BirliÄŸi'yle entegrasyonu yÃ¶nÃ¼nde olumlu geliÅŸmelere yol aÃ§masÄ±nÄ± Ã¼mit ediyor.

AA muhabirinin baÅŸkent Tiflis'te konuÅŸtuÄŸu GÃ¼rcistan vatandaÅŸlarÄ± vize muafiyeti konusundaki beklentileri ve gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini dile getirdi.

Nugzar Butskhrikidze, "AP'de alÄ±nan bu karar, Ã¼lkemize adÄ±na olumlu geliÅŸmelere yol aÃ§acak" ifadelerini kullandÄ±.

AB'nÄ±n GÃ¼rcistan'a vize desteÄŸinin gurur verici olduÄŸunu kaydeden Oleg PaksaÅŸvili da aileleri ve yakÄ±nlarÄ± Avrupa Ã¼lkelerinde bulunan GÃ¼rcÃ¼ler iÃ§in seyahat yapmanÄ±n kolaylaÅŸmasÄ±nÄ± beklediÄŸini sÃ¶yledi.

"AVRUPA'YA DÃ–NÃœYORUZ"

Gela Gogoladze, vize serbestisinin, GÃ¼rcistan'Ä±n Avrupa kamuoyuna daha yakÄ±ndan tanÄ±tÄ±lmasÄ±, aynÄ± zamanda GÃ¼rcÃ¼ genÃ§lerin Avrupa kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve deÄŸerlerinin yakÄ±ndan takip edebilmesi iÃ§in son derece Ã¶nemli olacaÄŸÄ±nÄ± ifade ederek: "Ãœlkenin daha baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ± iÃ§in bu karar iyi bir geliÅŸme." dedi. AB ile yakÄ±nlaÅŸmasÄ±nÄ±n Ã¼lkenin demokratik sÃ¼recini ve bu yÃ¶nde uygulanacak reformlarÄ± hÄ±zlandÄ±racaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Gogoladze, GÃ¼rcistan'dan tek taraflÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan eden Abhazya ve GÃ¼ney Osetya halkÄ±nÄ±n da bundan faydalanabilmesinin memnuniyet verici olduÄŸunu sÃ¶yledi. GÃ¼rcistan'Ä±n Avrupa'yla tarihi ve gÃ¼Ã§lÃ¼ baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ± bulunduÄŸunu savunan Gogoladze: "Biz Avrupa'ya dÃ¶nÃ¼yoruz." diye konuÅŸtu.

GÃ¼rcistan vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Schengen Ã¼lkelerine vizesiz seyahat edebilmesinin Ã¼lkenin AB'yle ticaret,ekonomi ve turizm projelerinde olumlu sonuÃ§lar doÄŸuracaÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Vladimir KaÃ§kov da "Bu karar bize sadece olumlu sonuÃ§larÄ± getirecek. Olumsuz bir ÅŸeyi beklemiyoruz." dedi.

"AVRUPA'NIN PARÃ‡ASI OLUYORUZ"

Vize muafiyeti kararÄ±yla GÃ¼rcistan-AB iliÅŸkilerinde Ã¶nemli bir baÅŸarÄ±nÄ±n kazanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Natalia Gogiberidze, "Bana gÃ¶re bu ileri doÄŸru atÄ±lmÄ±ÅŸ bir adÄ±m. Bu Ã¼lkemizin AB'yle daha Ã§ok entegre olmasÄ±nÄ± teÅŸvik edecek bir geliÅŸme. Elbette bÃ¶ylece Avrupa'nÄ±n parÃ§asÄ± oluyoruz, Ã§Ã¼nkÃ¼ AB bu adÄ±m atarak GÃ¼rcistan'a Ã§ok gÃ¼vendiÄŸini ifade ediyor." dedi.

LaÅŸa BeruaÅŸvili, vize serbestisi kararÄ±yla, GÃ¼rcistan vatandaÅŸÄ± olarak AB Ã¼lkelerinde daha kolay seyahat edebileceÄŸini ifade ederek "Bu hepimiz iÃ§in, Ã§ocuklarÄ±mÄ±z ve geleceÄŸimiz iÃ§in olumlu olacak." dedi.

"PARASI OLMAYANLAR Ä°Ã‡Ä°N HÄ°Ã‡BÄ°R ÅžEY DEÄžÄ°ÅžMEZ"

BazÄ± GÃ¼rcÃ¼ler ise kararÄ±n ekonomik sorunu olan insanlar iÃ§in hiÃ§bir ÅŸeyi deÄŸiÅŸmeyeceÄŸini savundu. Schengen bÃ¶lgesine memnuniyetle gideceÄŸini ifade eden Natalia KhaÃ§idze, "GidiÅŸ dÃ¶nÃ¼ÅŸ biletleriyle otel rezervasyonu, hesapta belli miktarda paranÄ±n olmasÄ± gibi ÅŸartlarÄ± herkes yerine getiremeyebilir. Karar herkesin imkanlarÄ±na uygun olmalÄ±dÄ±r." dedi.

Lali Nevparidze, vize muafiyeti kararÄ±yla Ã§oÄŸu insana Avrupa BirliÄŸi Ã¼lkelerine vizesiz seyahat kolaylÄ±ÄŸÄ± saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± ancak ekonomik durumu uygun olmayan birÃ§ok insanÄ±n bu avantajdan faydalanmasÄ±nÄ±n zor olduÄŸunu kaydetti.

AdÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ± istemeyen bir kiÅŸi ise "Benim hiÃ§bir beklentim yok. Bu karar, ekonomik durumu iyi olan insanlar iÃ§indir, onlar eskisi gibi istediÄŸi yere gidecek. Bizim gibi insanlar hiÃ§bir ÅŸey beklemiyor." dedi.

VÄ°ZE MUAFÄ°YETÄ° SÃœRECÄ°

Ã‡alÄ±ÅŸma izni vermeyen uygulama, AP kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan AB Ã¼yesi Ã¼lkelerin onayÄ± ile yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek. Ancak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi, gerekli durumlarda vize serbestisinin askÄ±ya alÄ±nmasÄ±nÄ± mÃ¼mkÃ¼n kÄ±lan fren mekanizmasÄ±nÄ±n uygulanmaya baÅŸlamasÄ±yla mÃ¼mkÃ¼n olacak. GÃ¼rcistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mikhail Janelidze, halka vize serbestisi kurallarÄ±yla ilgili duyarlÄ± olmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.