19:34, 04 Åžubat 2017 Cumartesi

Korucular operasyona Ã§Ä±karken ek tazminat alacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡eÅŸitli temaslarda bulunmak Ã¼zere Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Selami AltÄ±nok, Jandarma Genel KomutanÄ± Orgeneral YaÅŸar GÃ¼ler ile AÄŸrÄ± Ahmed-i Hani HavalimanÄ±'a gelenÂ Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, burada Vali Musa IÅŸÄ±n, AK Parti AÄŸrÄ± Milletvekili Cesim GÃ¶kÃ§e, protokol Ã¼yeleri ve partililerce karÅŸÄ±landÄ±.

Buradan AÄŸrÄ± Ä°brahim Ã‡eÃ§en Ãœniversitesine geÃ§en Soylu, gÃ¼venlik korucularÄ±yla dÃ¼zenlenen kahvaltÄ± programÄ±na katÄ±ldÄ±.

GÃ¼venlik korucularÄ±na hitaben konuÅŸan Soylu, korucularla ilgili son 6 ayda Ã¶nemli yeniliklerin altÄ±na imza attÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

'KORUCULARIMIZ OPERASYONLARA Ã‡IKARKEN EK TAZMÄ°NAT ALACAK'

Soylu, 47 bin 500Â korucunun bulunduÄŸunu ve bunlarÄ±n yaÅŸ ortalamasÄ±nÄ±n 42 civarÄ±nda olduÄŸunu belirterek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Åžu anda bunlardan 18 bin 66'sÄ± bugÃ¼n itibarÄ±yla emekli oldu. BunlarÄ±n yerine genÃ§, onlarÄ±n evlatlarÄ±, kardeÅŸleri, akrabalarÄ± olan yeni korucularÄ±mÄ±zla, bir taraftan gÃ¼cÃ¼mÃ¼zÃ¼, kuvvetimizi ve adÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ± Ã§ok daha iyi hale getirdik. Hem o aileler iÃ§inde yeni bir istihdamÄ± tesis ettik hem de yaÅŸ ortalamasÄ±nÄ± 31 buÃ§uk seviyesine indirebildik. Bu Ã§ok Ã¶nemliydi. ArtÄ±k korucularÄ±mÄ±z operasyonlara Ã§Ä±karken ek bir tazminat alacaklar. Bu operasyonlarda askerimiz, jandarmamÄ±zla polisimizle aynÄ± mÃ¼cadeleyi ortaya koyarken, bu harcÄ±rahlarÄ±nÄ±,Â ek tazminatlarÄ±nÄ± da alacaklar."

Soylu, korucularÄ±n silah ruhsatÄ±nÄ± harÃ§sÄ±z almak istediÄŸini, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n talimatÄ±yla konuyu Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnameden Ã§Ä±kardÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

'KORUCULAR SÄ°LAH Ä°Ã‡Ä°N HARAÃ‡ Ã–DEMEYECEK'

KorucularÄ±n artÄ±k silah iÃ§in harÃ§ Ã¶demeyeceklerini dile getiren Soylu, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ã–nemli bir adÄ±m daha attÄ±k. Emekli olan korucularÄ±mÄ±zÄ±n hem sahaya olan aÅŸinalÄ±klarÄ±, saha bilgileri, tecrÃ¼beleri, gÃ¼Ã§leri, kuvvetleri, sevk ve idare kabiliyetlerinden istifade etmeyi, onlarÄ± da arzu edildiÄŸinde istenildiÄŸinde operasyonlara Ã§Ä±kararak onlara da gÃ¼nlÃ¼k harcÄ±rah vermek koÅŸuluyla gÃ¼cÃ¼mÃ¼zÃ¼ hem tecrÃ¼bemizle, hem genÃ§likle, hem de birlikte hareket etmenin getireceÄŸi bir kuvvetle beraber tamamlamÄ±ÅŸ olduk. Daha Ã¶nemli gÃ¼zel adÄ±mlar atacaÄŸÄ±z. Biz kader birliÄŸi yaptÄ±k. Kader birliÄŸimiz, Ã¼lkemizin huzuru iÃ§indir. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n bu Ã¼lkede daha rahat hayatlarÄ±nÄ± temin etmeleri ve tesis edebilmeleri iÃ§indir. Kader birliÄŸimiz bu Ã¼lkenin Ã¼zerine oyun oynamaya Ã§alÄ±ÅŸanlara karÅŸÄ± hep birlikte 'size bu Ã¼lke ve bu milletin Ã¼zerinde oyun oynattÄ±rmayÄ±z' diyen anlayÄ±ÅŸÄ± birlikte gerÃ§ekleÅŸtirebilmektir."

"Herkes bilsin. Bizi KÃ¼rt kardeÅŸlerimizden hiÃ§ kimse ayÄ±ramaz. HiÃ§ kimse KÃ¼rt kardeÅŸlerimiz Ã¼zerinden bize baÅŸka tÃ¼rlÃ¼ bir elbise Ã§izmeye, giydirmeye gayret edemez, bunda muvaffak olamaz." diyen Soylu, milletin birbirine sÄ±kÄ± sÄ±kÄ± baÄŸlÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±.

Soylu, "Bu coÄŸrafya iÃ§erisinde ne zaman zora dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸsek, sÄ±kÄ±ntÄ±ya dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸsek, sÄ±rtÄ±mÄ±zÄ± birbirimize dayayarak bize oyun, pusu kurmaya Ã§alÄ±ÅŸanlara cevabÄ± en gÃ¼zel ÅŸekilde verdik. Birileri yanlÄ±ÅŸ bir hesap iÃ§erisinde olmuÅŸ olabilir. Birileri maÅŸalÄ±k yapÄ±p burada insanlarÄ±n ticaret yapmasÄ±nÄ±, Ã¼retmesini, topraklarÄ±nÄ± bereketli hale getirebilmesini, evlatlarÄ±nÄ±n ilkokula, liseye, Ã¼niversiteye gitmesine tahakkÃ¼m etmeye Ã§alÄ±ÅŸabilirler. Biz kararlÄ±yÄ±z. Bizim iÅŸimiz sÃ¶z deÄŸil, bizim iÅŸimiz icraattÄ±r." diye konuÅŸtu.