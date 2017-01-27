Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
21:06, 04 Şubat 2017 Cumartesi
Amerika
19:52, 04 Şubat 2017 Cumartesi

  • Paylaş
ABD İç Güvenlik Bakanlığı Trump’un vize yasağını askıya aldı
ABD İç Güvenlik Bakanlığı Trump’un vize yasağını askıya aldı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Başkan Trump’unn yedi Müslüman ülke vatandaşlarına vize ve ülkeye giriş yasağı uygulayan Başkanlık Kararnamesi'ni tamamen askıya aldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Başkan Donald Trump’un yedi Müslüman ülke vatandaşlarına vize ve ülkeye giriş yasağı uygulayan Başkanlık Kararnamesi'ni tamamen askıya aldığını duyurdu.

İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Gilllian Christensan, yaptığı açıklamada, "Söz konusu kararnameden kaynaklı tüm eylemler askıya aldı.” ifadesini kullandı.

Sözcü, bu eylemlere söz konusu kararnameden etkilenen yolcuların havacılık şirketlerine bildirilmesinin de dahil olduğunu kaydetti.

İç Güvenlik Bakanlığından aynı zamanda benzer bir açıklama da Dışişlerinden geldi.

Amerikan medyasına konuşan Dışişleri yetkilileri yedi ülke vatandaşına vize ve giriş yasağı uygulayan kararnamenin vizesi olan yedi ülke vatandaşının vizelerinin iptali ile ilgili hükümleri askıya aldığını açıkladı.

İsmi açıklanmayan bir Dışişleri yetkilisi, "Vizelerin geri alınması hükmünü geri çektik. Vizeleri iptal edilmemiş ve ellerinde geçerli vizesi olan kişiler şimdi seyahat edebilirler.” ifadelerine yer verdi.



İlgili Konular trump ABD
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Amerika Haberleri
ABD İç Güvenlik Bakanlığı Trump un vize yasağını askıya aldı
ABD İç Güvenlik Bakanlığı Trump’un vize yasağını askıya aldı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Başkan Trump’unn yedi Müslüman ülke vatandaşlarına vize ve ülkeye giriş yasağı uygulayan Başkanlık Kararnamesi'ni tamamen askıya aldı
Gürcülerin AB ile vize serbestisinden beklentileri olumlu
Gürcülerin AB ile vize serbestisinden beklentileri olumlu

Gürcüler, Schengen bölgesine seyahatlerde vizelerin kaldırılmasının kendilere yeni imkanlar sağlayacağına inanıyor
Trump'tan vize yasağını askıya alan yargıca eleştiri
Trump'tan vize yasağını askıya alan yargıca eleştiri

ABD Başkanı Trump, yedi ülke vatandaşına uygulanan vize yasağını askıya alan federal yargıcın verdiği kararın kısa bir zaman içerisinde geri alınacağını bildirdi
Yemen'de savaş gazileri için toplu düğün FOTO
Yemen'de savaş gazileri için toplu düğün | FOTO

Yemen'de Cumhurbaşkanı Hadi yanlısı Halk Direniş Güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalarda yaralananlar için toplu düğün töreni yapıldı
Danimarka'da istihbarat servisi gazeteyle karşı karşıya
Danimarka'da istihbarat servisi gazeteyle karşı karşıya

Danimarka Polis İstihbarat Teşkilatı (PET), mahkemece yasaklanmasına rağmen kendisi hakkındaki kitabı ek olarak dağıtan gazete yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu
DEAŞ El-Bab'da su şebekelerini tünel olarak kullanıyor
DEAŞ El-Bab'da su şebekelerini tünel olarak kullanıyor

DEAŞ, Halep'in kuzeydoğusundaki El-Bab ilçesi ve çevresinde yer alan köyler arasındaki su şebekesini ikmal amaçlı tünel olarak kullanıyor
F-35'lerin maliyeti ilk kez 100 milyon doların altına indi
F-35'lerin maliyeti ilk kez 100 milyon doların altına indi

ABD Savunma Bakanlığı ve Lockheed Martin, 90 adet F-35 savaş uçağı için 8,5 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. Bir F-35 uçağının maliyeti bu anlaşmayla ilk defa 100 milyon doların altına indi.
İran'dan ABD'ye 'yaptırım' misillemesi
İran'dan ABD'ye 'yaptırım' misillemesi

ABD’nin, İran’ın füze programına katkı sunduğu gerekçesiyle bazı İranlı şirket ve kişilere yaptırım kararı almasına Tahran’dan dakikalar içinde misilleme geldi. Tahran teröre destek veren bazı ABD’li şirket ve kişilere ambargo uygulayacağını açıkladI
AGİT ten Doğu Ukrayna ya ateşkes çağrısı
AGİT’ten Doğu Ukrayna’ya ateşkes çağrısı

AGİT Genel Sekreteri Zannier, Doğu Ukrayna’da tekrar alevlenen çatışmaları kınayarak, taraflara ateşkes çağrısında bulundu
ABD'deki Müslümanlardan cuma namazı dayanışması FOTO
ABD'deki Müslümanlardan cuma namazı dayanışması | FOTO

Trump'un göçmen karşıtı kararlarına karşı dayanışma gösterisinde bulunmak için JFK Uluslararası Havalimanı'nda topluca cuma namazı kılındı
Kanada daki cami saldırısında hayatını kaybedenler için tören
Kanada’daki cami saldırısında hayatını kaybedenler için tören

Kanada’nın Quebec City kentinde geçen pazar günü yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenlerden 3'ü için önceki gün yapılan cenaze töreninin ardından, diğer 3 kişi de Quebec City kentindeki törenle son yolculuklarına uğurlandı
ABD'de Trump'un vize yasağına geçici durdurma
ABD'de Trump'un vize yasağına geçici durdurma

ABD'de Seattle kentindeki federal bir yargıç Trump'un nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülke vatandaşlarına getirdiği vize yasağını ülke genelinde geçici olarak durdurma kararı aldı
Trump finansal regülasyonları gevşetmek için imzayı attı
Trump finansal regülasyonları gevşetmek için imzayı attı

ABD Başkanı Trump, Obama’nın 2008-2009 finansal krizinin ardından getirdiği finansal regülasyonların gevşetilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzaladı
Mısır'da öğrencileri taşıyan otobüs devrildi 9 ölü
Mısır'da öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 9 ölü

Mısır'ın Nuveyba yolunda öğrencileri taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti
İHH'dan Afrika'da 9 bin katarakt ameliyatı
İHH'dan Afrika'da 9 bin katarakt ameliyatı

İHH İnsani Yardım Vakfı, geçen yıl Afrika'nın 5 ülkesinde yaklaşık 9 bin katarakt ameliyatı ve 23 bin muayene yaptı
Endonezyalılar şifayı 'kobra'da arıyor
Endonezyalılar şifayı 'kobra'da arıyor

Endonezya’da kanından şurup yapılan, eti de mangalda pişirilerek tüketilen Java kobralarının, alerjik reaksiyonlara iyi geldiği, metabolizmayı güçlendirdiğine inanılıyor

Haberler

Trump'tan vize yasağını askıya alan yargıca eleştiri
Trump'tan vize yasağını askıya alan yargıca eleştiri

ABD'deki Müslümanlardan cuma namazı dayanışması | FOTO
ABD'deki Müslümanlardan cuma namazı dayanışması FOTO

ABD'de Trump'un vize yasağına geçici durdurma
ABD'de Trump'un vize yasağına geçici durdurma

Trump finansal regülasyonları gevşetmek için imzayı attı
Trump finansal regülasyonları gevşetmek için imzayı attı

Yüksek Mahkeme'de denge Trump lehine bozuluyor | ANALİZ
Yüksek Mahkeme'de denge Trump lehine bozuluyor ANALİZ

Trump şokunu atlatan Avrupa sert tepkiler vermeye başladı
Trump şokunu atlatan Avrupa sert tepkiler vermeye başladı

Washington'da 'Trumpizm' rüzgarı ve Bannon faktörü | ANALİZ
Washington'da 'Trumpizm' rüzgarı ve Bannon faktörü ANALİZ

Fransız çifte vatandaşlar Trump'un yasağından muaf
Fransız çifte vatandaşlar Trump'un yasağından muaf






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 