GÃ¼ncelleme: 02:17, 08 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

EÅŸdeÄŸer parÃ§ada 'hologram takibi' dÃ¶nemi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, Ã–zlÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Hazine MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2015 yÄ±lÄ±ndaki genelgesiyle "EÅŸdeÄŸer ParÃ§aÂ Belgelendirmesi"nde TÃ¼rk StandardlarÄ± EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n (TSE) gÃ¶revlendirildiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

EÅŸdeÄŸer parÃ§anÄ±n, orijinaliyle kÃ¼tle, boyut, malzeme, iÅŸlevsellik bakÄ±mÄ±ndan karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lan, uygunluÄŸu deÄŸerlendirilerek belgelendirilen ve gÃ¶nÃ¼l rahatlÄ±ÄŸÄ±yla araÃ§larda kullanÄ±labilecek, kalitesi kanÄ±tlanmÄ±ÅŸ parÃ§alar olduÄŸunu anlatan Ã–zlÃ¼, bÃ¶ylece tÃ¼keticilerin gÃ¼venli ve ekonomik yan sanayi Ã¼rÃ¼nlerini seÃ§ip kullanabildiklerini sÃ¶yledi.

"PARÃ‡ALARIN TAKÄ°BÄ° Ä°NTERNETTEN YAPILABÄ°LECEK"

TSE'ninÂ eÅŸdeÄŸerÂ parÃ§a belgelendirmesinde farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturmak, Ã¼retici ve sanayicileri yerli Ã¼retime, eÅŸdeÄŸer parÃ§a kullanÄ±mÄ±na teÅŸvik etmek amacÄ±yla yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ã–zlÃ¼, bu kapsamda 7 firmanÄ±n 67 Ã¼rÃ¼nÃ¼ne, eÅŸdeÄŸer parÃ§a belgesi verildiÄŸini bildirdi.

EÅŸdeÄŸer parÃ§a belgelendirmesi Ã§erÃ§evesinde, Ã¼reticilerin baÅŸvurduklarÄ± konularda kriterler tespit etmek Ã¼zere TSE'de "EÅŸdeÄŸer ParÃ§a Teknik Komitesi" oluÅŸturulduÄŸunu anÄ±msatan Ã–zlÃ¼, kriterler iÃ§in gerekli testlerin belirlendiÄŸini ve uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. SonuÃ§larÄ±n belgelendirme komisyonunca deÄŸerlendirildiÄŸine iÅŸaret eden Ã–zlÃ¼, "TSE belgelendirdiÄŸi her eÅŸdeÄŸer parÃ§ayÄ±, belgelendirilen Ã¼reticiye hologram vererek, 'hologram.tse.org.tr' adresinde kontrolÃ¼nÃ¼ saÄŸlayarak, Ã¼rÃ¼nÃ¼n hangi araca takÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na kadar takibini yaparak, kalitesiz Ã¼rÃ¼n kullanÄ±mÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ecek. BÃ¼tÃ¼n parÃ§alarÄ±n takibi, hologram numarasÄ± girilerek, 'hologram.tse.org.tr' adresinden yapÄ±labilecek." diye konuÅŸtu.

Ä°ÅžLEMLER BAÅžLADI

SÃ¼recin geliÅŸtirilmesine katkÄ± amacÄ±yla kamu ve sektÃ¶r temsilcilerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± "EÅŸdeÄŸer ParÃ§a DanÄ±ÅŸma Kurulu"nun da oluÅŸturulduÄŸuna deÄŸinen Ã–zlÃ¼, kurula eÅŸdeÄŸer parÃ§aya iliÅŸkin genelge ile ilgili deÄŸiÅŸiklik talebi geldiÄŸini ve bunun Hazine MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±na iletildiÄŸini dile getirdi.Â

DeÄŸiÅŸiklik talebinde, sigorta kapsamÄ±nda kullanÄ±lan eÅŸdeÄŸer parÃ§a Ã¼rÃ¼nlerin kalitesinin belli bir seviyenin Ã¼stÃ¼nde tutulmasÄ± ve haksÄ±z rekabetin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi amacÄ±yla sistemde kullanÄ±lan belgelerin kontrolÃ¼nÃ¼n Hazine MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ± ya da tarafsÄ±z bir kurum tarafÄ±ndan kontrol edilip onaylanmasÄ± gerektiÄŸinin Ã¶nerildiÄŸini aktaran Ã–zlÃ¼, "TSE, belgeli firmalarÄ±n korunmasÄ± ve genelgede belirtilen izlenebilirliÄŸin saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla gerekli tÃ¼m altyapÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamlayarak, takip sistemini kurmuÅŸ ve izlenebilirlik iÅŸlemlerine baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar Ã§erÃ§evesinde, TSE'nin eÅŸdeÄŸer parÃ§a belgelendirmesi izlenebilirlik iÅŸlemlerinde yetkilendirilmesinin uygun olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

TSE bu kapsamda, ayna, far, fiÌ‡ltre, Ã§amurluk ve tamponun da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 19 parÃ§a Ã¼rÃ¼ne eÅŸdeÄŸer parÃ§a belgesi veriyor.