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02:26, 08 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba
Filistin
GÃ¼ncelleme: 00:14, 08 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba

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GÃ¶rme engelli Gazzeli kÄ±zÄ±n 'siyah kuÅŸak' hayali | FOTO
GÃ¶rme engelli Gazzeli kÄ±zÄ±n 'siyah kuÅŸak' hayali | FOTO

GÃ¶rme yetisinden tÃ¼mÃ¼yle yoksun Filistinli Minnetullah, "gÃ¼Ã§lÃ¼ olmak ve kendini savunmak" iÃ§in baÅŸladÄ±ÄŸÄ± karatede engellere meydan okuyarak siyah kuÅŸak sahibi olmak istiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Gazze'de doÄŸuÅŸtanÂ gÃ¶rme engelliÂ kÄ±z Ã§ocuÄŸuÂ Minnetullah el-Beytar,Â karatede ustalÄ±k seviyesi olan siyah kuÅŸaÄŸa ulaÅŸmayÄ± hedefliyor.

GÃ¶rme yetisinden tÃ¼mÃ¼yle yoksun 13 yaÅŸÄ±ndaki Minnetullah, beyaz bastona dayalÄ± bir yaÅŸam yerine Gazze'deki El-MeÅŸtel Spor KulÃ¼bÃ¼nde engellere meydan okuyarakÂ kataÂ Ã§iziyor.

AA muhabirinin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Minnetullah, "gÃ¼Ã§lÃ¼ olmak ve kendini savunmak" iÃ§in karateyi tercih ettiÄŸini sÃ¶yledi. Bu sporun kendisine farklÄ± bir ruh ve enerji kattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Minnetullah, "YÃ¼ksek motivasyonla engellerimi yenmeyi baÅŸardÄ±m. Karate sayesinde Ã¼zerimdeki olumsuz enerji de kaybolup gitti." dedi.

"Ãœst kuÅŸaklara ulaÅŸacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum"

Minnetullah'Ä±n antrenÃ¶rÃ¼ Hasan er-Rai ise Ã¶ÄŸrencisinin gÃ¶sterdiÄŸi baÅŸarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k ve gurur duyduÄŸunu belirtti.

Beyaz kuÅŸaktan sarÄ± kuÅŸaÄŸa geÃ§meye hazÄ±rlanana Ã¶ÄŸrencisinin, bildiÄŸi kadarÄ±yla, karate yapan ilk Arap gÃ¶rme engelli kÄ±z olduÄŸunu kaydeden Rai, "Haftada Ã¼Ã§ gÃ¼n ikiÅŸer saat antrenman yapÄ±yoruz. Kendisine uygun, daha Ã¶nce hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±m bir eÄŸitim programÄ±yla yol alÄ±yoruz." diye konuÅŸtu.

Ses, yÃ¶n ve hareketleri ezberlemeye dayalÄ± algÄ±sal bir eÄŸitim programÄ± uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Rai, "Minnetullah'Ä±n kavrama gÃ¼cÃ¼ Ã§ok fazla ve karatede ilerleyebilmek iÃ§in gerekli yeteneÄŸe var. Karatede Ã¼st kuÅŸaklara ulaÅŸacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum." dedi.

Filistin resmi verilerine gÃ¶re, Ä°srail'in yÄ±llardÄ±r abluka altÄ±nda tuttuÄŸu Gazze'de 7 bine yakÄ±n gÃ¶rme engelli bulunuyor.

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