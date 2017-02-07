17:24, 07 Åžubat 2017 SalÄ±

PKK'nÄ±n Avrupa'daki haraÃ§larÄ± CIA belgelerinde

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD Merkezi Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (CIA) tarafÄ±ndan gizliliÄŸi kaldÄ±rÄ±larak eriÅŸime aÃ§Ä±lan belgelerde, PKK'nÄ±n 1980'lerden itibaren Ã¶zellikle BatÄ± Avrupa'da yapÄ±lanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n finans saÄŸlamak iÃ§in Avrupa Ã¼lkelerinde yaÅŸayan KÃ¼rtlerden "vergi ve haraÃ§ topladÄ±ÄŸÄ±", muhaliflerini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

CIA'in AralÄ±k 1986'da hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ve dÃ¼nyadaki terÃ¶r faaliyetlerinin incelendiÄŸi deÄŸerlendirme raporunda, PKK hakkÄ±nda ayrÄ±ntÄ±lÄ± analizlerin bulunduÄŸu bÃ¶lÃ¼m dikkat Ã§ekti. Raporun "PKK: yolunu deÄŸiÅŸtiriyor mu?" baÅŸlÄ±klÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde 1980 darbesinden sonra PKK'nÄ±n Suriye'ye geÃ§erek faaliyetlerini orada sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ifade edildi.

Raporda, PKK'nÄ±n aynÄ± dÃ¶nemde Suriye haricinde BatÄ± Avrupa Ã¼lkelerinde de yapÄ±lanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekildi. Ã–rgÃ¼tÃ¼n Ã¶zellikle KÃ¼rtlerin yoÄŸun olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Avrupa Ã¼lkelerinde propaganda faaliyetleri ve Ã¼yeÂ kazanÄ±mÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

PKK'nÄ±n BatÄ± Avrupa'daki yapÄ±lanmasÄ±nÄ±n bir diÄŸer amacÄ±nÄ±n ise yurt dÄ±ÅŸÄ±nda TÃ¼rkiye'ye ait hedeflere saldÄ±rÄ± iÃ§in bu Ã¼lkeleri Ã¼s gibi kullanmak olduÄŸu belirtildi. Ã–nemli sayÄ±da PKK mensubuÂ ve sempatizanÄ±nÄ±n Avrupa'da bulunduÄŸu kaydedildi.

Raporda, PKK'nÄ±n kendisine karÅŸÄ± olan bÃ¼tÃ¼n muhalif KÃ¼rtleri "hain, ajan, katil ve KÃ¼rt halkÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmanÄ±" olarak tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ± Ã§izilerek, PKK'nÄ±n KÃ¼rt halkÄ± adÄ±na bu gibi muhalifleri Ã¶ldÃ¼rme hakkÄ±na sahip olduÄŸunu iddia ettiÄŸine vurgu yapÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca Ã¶rgÃ¼tÃ¼n birÃ§ok muhalifini de infaz ettiÄŸi raporda yer aldÄ±.

VERGÄ° VE HARAÃ‡

PKK'nÄ±n kurduÄŸu ekonomik yapÄ±lanmaya deÄŸinilen rapordaki "Destek KaynaklarÄ±" baÅŸlÄ±klÄ± bÃ¶lÃ¼mde, "PKK Ã§antalarÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de KÃ¼rt halkÄ± arasÄ±ndaki Ã¼yelerinden vergi toplayarak ve haraÃ§ keserek dolduruyor." ifadesi dikkat Ã§ekti.

PKK'nÄ±n Ã¼yelerinden, sempatizanlarÄ±ndan ve takipÃ§ilerinden kazanÃ§larÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± Ã¶rgÃ¼te vermelerini istediÄŸi belirtilen raporda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ayrÄ±ca para toplamak iÃ§in etkinlikler dÃ¼zenlenmesi ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n finansmanÄ± iÃ§in ÅŸirketler kurulmasÄ±nÄ± istediÄŸi gÃ¶ze Ã§arptÄ±.

Raporda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Haziran 1986'da Almanya'nÄ±n Celle ÅŸehrinde TÃ¼rkiye'deki PKK'lÄ±lara kÄ±yafet alÄ±nmasÄ± amacÄ±yla KÃ¼rtlerden para topladÄ±ÄŸÄ± bilgisi de paylaÅŸÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca raporun aynÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde PKK'nÄ±n BatÄ± Avrupa Ã¼lkelerinde yaÅŸayan PKK Ã¼yeleri ve sempatizanlarÄ±ndan da bir Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesinin yÄ±llÄ±k kÄ±yafet ihtiyacÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± iÃ§in para topladÄ±ÄŸÄ± da kaydedildi.

Avrupa'da sosyal yardÄ±m alarak yaÅŸayan ve doÄŸrudan para yardÄ±mÄ± yapamayan bÃ¼yÃ¼k ailelerden ise kendi Ã§evrelerinden yardÄ±m toplamalarÄ± istendiÄŸi de raporda paylaÅŸÄ±lan bilgiler arasÄ±nda yer aldÄ±.

PKK'nÄ±n faaliyetlerinin finansmanÄ± iÃ§in yasal gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ dernek ve vakÄ±flar kurduÄŸu, bunlarÄ± hem siyasi-ideolojik propaganda iÃ§in hem de baÄŸÄ±ÅŸ adÄ± altÄ±nda Ã¶rgÃ¼te para toplamak iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

PKK'nÄ±n ayrÄ±ca Avrupa'da kurduÄŸu "ERNK" gibi alt kollarÄ± ile KÃ¼rt iÅŸ adamlarÄ±ndan haraÃ§ aldÄ±ÄŸÄ±, bu ÅŸekilde elde edilen paralarÄ±n Ã¶rgÃ¼te aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da CIA'in istihbarat raporlarÄ±na yansÄ±dÄ±.

PKK, Almanya tarafÄ±ndan 1993'te, ABD tarafÄ±ndan 1997'de, Kanada tarafÄ±ndan 2002'de, Avustralya tarafÄ±ndan 2005'te terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri listesine dahil edilmiÅŸti.

Avrupa BirliÄŸi ise 2001â€™de PKKâ€™yÄ± resmen terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak tanÄ±dÄ± ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n tÃ¼m faaliyetlerini yasakladÄ±.