Tacikistan, Afganistan'a elektrik ihracatÄ±nÄ± artÄ±racak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Afganistan'a geÃ§en yÄ±l 1 milyar 323 milyon kilovatsaat elektrik satan Tacikistan, bu yÄ±l komÅŸu Ã¼lkeye elektrik enerjisi ihracatÄ±nÄ± yÃ¼zde 20 artÄ±rmayÄ± hedefliyor.
Tacik Enerji Ä°ÅŸletmesi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Tacikistan'Ä±n geÃ§en yÄ±l Afganistan'a 1 milyar 323,6 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi ihraÃ§ ettiÄŸi ve bu yÄ±l sÃ¶z konusu miktarÄ±n yÃ¼zde 20 artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
AÃ§Ä±klamada Afganistan'Ä±n, 2016'da Tacikistan'dan ithal ettiÄŸi elektriÄŸin kilovatsaatine 4 cent Ã¶dediÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.
Yaz aylarÄ±nda daÄŸ Ä±rmaklarÄ±nda Ã¼retilen ve iÃ§ tÃ¼ketimden kalan elektriÄŸin Geran- Puli Humri elektrik hattÄ± Ã¼zerinden Afganistan'a ihraÃ§ edildiÄŸi kaydedilen aÃ§Ä±klamada, Afganistan'a elektrik ihraÃ§ edilmesinin daÄŸ Ä±rmaklarÄ± suyunun boÅŸa akÄ±tÄ±lmasÄ±nÄ± da Ã¶nleyeceÄŸi belirtildi.
GeÃ§en yÄ±l Tacikistan'da 17 milyar 240 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi Ã¼retilirken, bunun 1 milyar 427 milyon kilovatsaati komÅŸu Afganistan ve KÄ±rgÄ±zistan'a ihraÃ§ edildi.
KÄ±ÅŸ aylarÄ±nda Ã¼lke iÃ§inde elektrik tedarikinde sorun yaÅŸayan Tacikistan, yaz aylarÄ±nda ise daÄŸ Ä±rmaklarÄ±na kurulan hidroelektrik santraller sayesinde Ã¼retilen elektriÄŸin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ komÅŸu Ã¼lkelere ihraÃ§ edebiliyor.
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