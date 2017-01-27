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FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi 92 polise, 15 yÄ±l hapis istemi
FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi 92 polise, 15 yÄ±l hapis istemi

FETÃ–'nÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 80'i tutuklu 92 emniyet personeli hakkÄ±nda, ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' suÃ§undan on beÅŸer yÄ±la kadar hapis istemiyle iddianame hazÄ±rlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Â FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'nÄ±n (FETÃ–/PDY) ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 80'i tutuklu 92 emniyet personeli hakkÄ±nda, ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' suÃ§undan on beÅŸer yÄ±la kadar hapis istemiyle iddianame hazÄ±rlandÄ±.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosu tarafÄ±ndan FETÃ–'nÃ¼n emniyet yapÄ±lanmasÄ± ve "ByLock" programÄ±nÄ± kullananlara yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada, 80'i tutuklu 92 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±.

FETÃ–'ye ve eylemlerine iliÅŸkin bilgilerin yer aldÄ±ÄŸÄ± iddianamede, FETÃ–/PDY elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'le ilgili, ÅŸunlar kaydedildi:

"YabancÄ± gizli servislerin izin ve icazetiyle yurtdÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸamasÄ±, Ã¼lkeye gelmekten Ä±srarla kaÃ§Ä±nmasÄ±, milletin binlerce yÄ±llÄ±k inanÃ§ ve deÄŸerlerini sistematik olarak dejenere etmesi, 15 Temmuz'da olduÄŸu gibi TÃ¼rk milletinin bekasÄ±na kastedeceÄŸini gÃ¶stermesi, TÃ¼rk milletini ve onun temsil ettiÄŸi deÄŸerleri yok etmeyi onu bu topraklardan sÃ¶kÃ¼p atmayÄ± amaÃ§layan, HaÃ§lÄ± Seferlerini 'BatÄ±'nÄ±n hizmetindeyiz, HaÃ§lÄ±lar'dan size zarar gelmez' diyerek savunmasÄ±, yurtdÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± militan kadrosuyla adeta 'ihanet konsÃ¼lÃ¼' kurup, kapÄ± kapÄ± da dolaÅŸarak, TÃ¼rk milletine ve onun bekasÄ±na dÃ¼ÅŸman devÅŸirmesi, nedeniyle: FETÃ–/PDY lideri Fetullah GÃ¼len'in aslÄ±nda beklenen 'mehdi, mesih' deÄŸil, yÃ¼ce TÃ¼rk milleti ve onun temsil ettiÄŸi deÄŸerler iÃ§in, KeÅŸiÅŸ Pierre'den (Pierre L'ermite) baÅŸkasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bize gÃ¶stermiÅŸtir."

Ä°ddianamede, emniyetin asli gÃ¶revinin devletin kurulu dÃ¼zenini, vatandaÅŸlarÄ±n can ve mal emniyetini, toplumun asayiÅŸ ve gÃ¼venliÄŸini temin etmek olmasÄ± gerektiÄŸi belirtilirken, emniyet teÅŸkilatÄ±nÄ±n Ã¶rgÃ¼tÃ¼n hakimiyetine girdiÄŸinde yasal zeminden ayrÄ±larak, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n hedeflerine ulaÅŸmasÄ±nda etkili bir silah haline dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ anlatÄ±ldÄ±.

Bu durumun Ã¶rgÃ¼tÃ¼n savunma kapasitesini arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilen iddianamede, kolluk gÃ¼cÃ¼nÃ¼n hukukilik gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼n, Ã¶rgÃ¼te etkin bir saldÄ±rÄ± aracÄ±, kurumlarÄ± ve toplumu dizayn etme imkanÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

Ä°ddianamede, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n emniyet yapÄ±lanmasÄ±nÄ±n toplumun devlete olan inancÄ±nÄ± sarstÄ±ÄŸÄ±, adalet duygusunu tahrip ettiÄŸi kaydedilirken, "ÅŸantaj amaÃ§lÄ± kaset komplolarÄ±, Ergenekon, Balyoz, Siyasal Casusluk, Selam-Ä± Tevhid, TaÅŸhiye, usulsÃ¼z dinlemeler, 7 Åžubat MÄ°T, 17-25 AralÄ±k, MÄ°T tÄ±rlarÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±, emniyet teÅŸkilatÄ±nÄ±n Ã¼st dÃ¼zey personeline yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen tasfiye operasyonlarÄ±, himmet vermeyen iÅŸ adamlarÄ±nÄ±n geÃ§irdiÄŸi soruÅŸturmalarÄ±n" tamamen Ã¶rgÃ¼tÃ¼n emniyet teÅŸkilatÄ±na sÄ±zdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± militanlarÄ± ve KOM, terÃ¶r, istihbarat gibi hakimiyet saÄŸladÄ±ÄŸÄ± birimler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla planlayÄ±p icra ettiÄŸi operasyonlar olduÄŸu bilgisi verildi.

Ã–rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"a da deÄŸinilen iddianamede, "Bylock programÄ± nasÄ±l, FETÃ–/PDY'nin deÄŸiÅŸtirip kullandÄ±ÄŸÄ±, bu nedenle Ã¶rgÃ¼te aidiyeti tartÄ±ÅŸmasÄ±z bir gerÃ§ekse 'Ã¶rgÃ¼t lideri Fetullah GÃ¼len'in talimatÄ±yla kullanÄ±lmaya baÅŸlanÄ±lmasÄ±, piyasadan temin edilmemesi, sadece Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±nÄ±n birbirine aktarmak suretiyle teminin mÃ¼mkÃ¼n olmasÄ±, tamamen Ã¶rgÃ¼t iÃ§i haberleÅŸme ve Ã¶rgÃ¼t lider ve yÃ¶neticilerinin talimatÄ±nÄ± aktarmak amacÄ±yla kullanÄ±lmasÄ±, kullanÄ±mÄ±nÄ±n birkaÃ§ kademe ÅŸifrelemeyle saÄŸlanÄ±p gizlenmesi, gÃ¶nderilen mesajlarÄ±n belirli bir sÃ¼re sonra kendiliÄŸinden silinmesi, Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda hiÃ§ kimsenin temin edip kullanamamasÄ±' nedeniyle bu programÄ± kullananlarÄ±n, Ã¶rgÃ¼tle iltisakÄ± ve Ã¶rgÃ¼te mensubiyetleri de aynÄ± ÅŸekilde tartÄ±ÅŸmasÄ±z bir gerÃ§ektir." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Ä°ddianamede, FETÃ–/PDY Ã¼yesi olduklarÄ± ve "ByLock" kullandÄ±klarÄ± tespit edilen, iddialarÄ± reddetmek dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¶rgÃ¼tsel tavÄ±r gÃ¶stererek makul bir savunma yapmayan 80'i tutuklu 92 emniyet personeli hakkÄ±nda, 7,5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talep edildi.

BaÅŸsavcÄ±lÄ±kÃ§a onaylanan iddianame, Ä°stanbul 25. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gÃ¶nderildi.



Ä°lgili Konular FETÃ– soruÅŸturmasÄ±
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