Ã‡anakkale'de okullara deprem tatili

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda iki gÃ¼ndÃ¼r meydana gelen depremler nedeniyle yaÅŸamÄ±n olumsuz yÃ¶nde etkilendiÄŸi ilÃ§ede, okullarda eÄŸitime 3 gÃ¼n ara verildi.
Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ ZÃ¼lkÃ¼f MemiÅŸ, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, AyvacÄ±k ilÃ§esindeki ilk ve orta dereceli okullarÄ±n hafta sonuna kadar tatil edildiÄŸini belirtti.
MemiÅŸ, tatil kararÄ±nÄ±n ilÃ§ede iki gÃ¼ndÃ¼r sÃ¼ren Ã§eÅŸitli bÃ¼yÃ¼klÃ¼klerdeki depremler nedeniyle alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. â€¬
OHAL kapsamÄ±ndaki 686 sayÄ±lÄ± KHK ile toplam 4 bin 464 kiÅŸi kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±, 17 kiÅŸi ise gÃ¶reve iade edildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ile ilgili olarak, "Ã–yle zannediyorum ki, bu hafta iÃ§erisinde biz de kararÄ±mÄ±zÄ± veririz ve bu kararla birlikte de adÄ±m atÄ±lmÄ±ÅŸ olur" dedi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Kaynak, BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkan Vekili Halis Bilden ve beraberindeki heyet, Ã‡anakkale'de meydana gelen depremin etkilediÄŸi bÃ¶lgeleri ziyaret edecek
Erzurum'da etkili olup gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesini 20 metreye dÃ¼ÅŸÃ¼ren sis, sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere zor anlar yaÅŸattÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'deki Anayasa Mahkemesi otoparkÄ±nda dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±
Ä°ran'Ä± ziyaret eden KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Yayman, "SÃ¶zde deÄŸil Ã¶zde dostluk istiyoruz. TÃ¼rkiye ve Ä°ran halklarÄ± iki rakip halk deÄŸil dost halklardÄ±r." dedi
FETÃ–'nÃ¼n SPK yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturmanÄ±n iddianamesinde, tutuklu ÅŸÃ¼phelilerden TaÅŸdemir'e ait dijital materyallerde, FETÃ– firarisi Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n ismi ve e-mail adresinin kayÄ±tlÄ± olduÄŸunun tespit edildiÄŸi belirtildi
Gaziantep, Kilis ve Hatay Ã§evrelerinde, yarÄ±n toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± beklendiÄŸi bildirildi
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Sekreteri'nin KÄ±brÄ±s Ã–zel Temsilcisi Espen Barth Eide ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
BalÄ±kesir'de, karlarÄ±n erimeye baÅŸlamasÄ± ve yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle dolan Manyas BarajÄ±'nÄ±n kapaklarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± Ã¼zerine KocaÃ§ay Ã¼zerinde bulunan kÃ¶prÃ¼ler su altÄ±nda kaldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Wirtu'yu resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±ladÄ±
Trabzon merkezli 8 ilde dÃ¼zenlenen FETÃ– operasyonunda 22 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, TÃ¼rk AkÄ±mÄ± doÄŸalgaz boru hattÄ± projesine iliÅŸkin anlaÅŸmayÄ± onayladÄ±
AyvacÄ±k ilÃ§esinde ilk ve orta dereceli okullarda eÄŸitime hafta sonuna kadar ara verildi
FETÃ–'nÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 80'i tutuklu 92 emniyet personeli hakkÄ±nda, ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' suÃ§undan on beÅŸer yÄ±la kadar hapis istemiyle iddianame hazÄ±rlandÄ±