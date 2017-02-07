18:38, 07 Åžubat 2017 SalÄ±

'Ä°srail'in kararÄ± yerleÅŸimci terÃ¶rÃ¼ne Ã¶dÃ¼ldÃ¼r'





Filistin Ulusal Konseyi BaÅŸkanÄ± Zanun, BatÄ± Åžeria'daki yasadÄ±ÅŸÄ± Yahudi yerleÅŸim birimlerini meÅŸrulaÅŸtÄ±rmaya yÃ¶nelik yasaya iliÅŸkin, "Ä°srail meclisinin aldÄ±ÄŸÄ± karar Filistin topraklarÄ±nÄ± Ã§almak ve yerleÅŸimci terÃ¶rÃ¼ne Ã¶dÃ¼ldÃ¼r" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ÃœrdÃ¼n'dekiÂ Filistin Ulusal Konseyi, Ä°srail parlamentosunun (Knesset) BatÄ± Åžeria'dakiÂ YahudiÂ yerleÅŸim birimlerini meÅŸrulaÅŸtÄ±rmaya yÃ¶nelik yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± onaylamasÄ±nÄ±, "uluslararasÄ± toplumun iradesine meydan okuma veÂ Ä°srail'in iÅŸgalini kutsama" olarak nitelendirdi. Filistin Ulusal Konseyi tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Konsey BaÅŸkanÄ± Selim ez-Zanun'un, "Yasa, uluslararasÄ± toplumun iradesine meydan okuma ve Ä°srail'in iÅŸgalini kutsamadÄ±r. Ä°srail meclisinin aldÄ±ÄŸÄ± karar Filistin topraklarÄ±nÄ± Ã§almak ve yerleÅŸimci terÃ¶rÃ¼ne Ã¶dÃ¼ldÃ¼r." ifadesine yer verildi. SÃ¶z konusu yasanÄ±n uluslararasÄ± hukuk ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in (BM) 2334 sayÄ±lÄ± kararÄ±nÄ±n ihlali anlamÄ±na geldiÄŸi aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Filistin Ulusal Konseyi'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'ne, kararlarÄ±nÄ± savunma ve uygulama konusundaki sorumluluÄŸunu yerine getirme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±. DoÄŸu KudÃ¼s ve BatÄ± Åžeria, 1967'den beri Ä°srail tarafÄ±ndan iÅŸgal altÄ±nda tutuluyor. Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te 200 bin, BatÄ± Åžeria'da ise 400 bini aÅŸkÄ±n Yahudi yerleÅŸimci bulunuyor. UluslararasÄ± hukuka gÃ¶re bu bÃ¶lgelerdeki tÃ¼m Yahudi yerleÅŸim birimleri yasa dÄ±ÅŸÄ± kabul ediliyor.

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