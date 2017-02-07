GÃ¼ncelleme: 23:16, 07 Åžubat 2017 SalÄ±

Japonya'nÄ±n uzay temizleme misyonu hÃ¼sranla sonuÃ§landÄ±



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JAXA'nÄ±n elektromanyetik "hurda temizleyicisi" uzaydaki testinde teknik aksaklÄ±kla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Japonya Uzay AraÅŸtÄ±rma AjansÄ±Â (JAXA), uzaydakiÂ hurdaÂ enkazÄ±nÄ± temizlemek amacÄ±yla geliÅŸtirdiÄŸi projeninÂ uzaydaÂ test aÅŸamasÄ±nda baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. Kyodo ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, JAXA teknolojiyi test etmek Ã¼zere uzay gÃ¶nderilen "Kounotori6" adlÄ± uzay aracÄ±nÄ±nÂ hurda toplamaÂ gÃ¶revini icra etmede baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸunu ancak UluslararasÄ± Uzay Ä°stasyonu'na (UUÄ°) zorunlu ikmal malzemelerini ulaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. AraÃ§ta bulunan ve uzaydaki hurda parÃ§alarÄ±nÄ± elektromanyetik gÃ¼Ã§le kendine Ã§ekip beraberinde sÃ¼rÃ¼kleyerek, dÃ¼nyaya taÅŸÄ±masÄ± iÃ§in tasarlanan 700 metre uzunluÄŸundaki metal kÃ¶stek aparat yaÅŸanan arÄ±za nedeniyle araÃ§tan Ã§Ä±karÄ±lamadÄ±. ArÄ±zaya mÃ¼dahale eden teknisyenler de aksaklÄ±ÄŸÄ± gidermeyi baÅŸaramadÄ±. "Kounotori6" dÃ¼n sabah saatlerinde atmosfere girmesinin ardÄ±ndan, yanarak yok oldu.

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