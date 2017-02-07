Manyas BarajÄ±'nÄ±n kapaklarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± sele neden oldu

ErdoÄŸan: Bu hafta iÃ§erisinde biz de kararÄ±mÄ±zÄ± veririz

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ile ilgili olarak, "Ã–yle zannediyorum ki, bu hafta iÃ§erisinde biz de kararÄ±mÄ±zÄ± veririz ve bu kararla birlikte de adÄ±m atÄ±lmÄ±ÅŸ olur" dedi