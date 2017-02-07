Manyas BarajÄ±'nÄ±n kapaklarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± sele neden oldu

BalÄ±kesir'de, karlarÄ±n erimeye baÅŸlamasÄ± ve yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle dolanÂ Manyas BarajÄ±'nÄ±n kapaklarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± Ã¼zerineÂ KocaÃ§ayÂ Ã¼zerinde bulunan kÃ¶prÃ¼ler su altÄ±nda kaldÄ±.
BarajÄ±n tahliyesi sonucu KocaÃ§ay'a kÄ±yÄ±sÄ± bulunan Ã‡avuÅŸ, Ã‡akÄ±rca, SÃ¼leymanlÄ±, Dura, Necip ve DoÄŸancÄ± mahallelerini ilÃ§eye baÄŸlanyan Ã‡avuÅŸ KÃ¶prÃ¼sÃ¼ kar ve yaÄŸmur sularÄ±nÄ±n altÄ±nda kaldÄ±. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ler, yolu kÄ±saltmak iÃ§in tehlikeli olmasÄ±na karÅŸÄ±n sular altÄ±nda kalan kÃ¶prÃ¼yÃ¼ kullanmaya devam ediyor.
Ã‡avuÅŸ Mahallesi MuhtarÄ± AsÄ±m Ã–nal, her kÄ±ÅŸ dÃ¶neminde benzer sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± Ã§ektiklerini belirterek, "Bizim iÃ§in ulaÅŸÄ±m kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda Ã§ekilmez oluyor. BarajÄ±n kapaklarÄ± aÃ§Ä±lÄ±nca bizim de Manyas'a gitmemiz zorlaÅŸÄ±yor. Tehlikeye raÄŸmen yolumuz uzamasÄ±n diye kÃ¶prÃ¼yÃ¼ kullanmak zorunda kalÄ±yoruz." dedi.
OHAL kapsamÄ±ndaki 686 sayÄ±lÄ± KHK ile toplam 4 bin 464 kiÅŸi kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±, 17 kiÅŸi ise gÃ¶reve iade edildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ile ilgili olarak, "Ã–yle zannediyorum ki, bu hafta iÃ§erisinde biz de kararÄ±mÄ±zÄ± veririz ve bu kararla birlikte de adÄ±m atÄ±lmÄ±ÅŸ olur" dedi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Kaynak, BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkan Vekili Halis Bilden ve beraberindeki heyet, Ã‡anakkale'de meydana gelen depremin etkilediÄŸi bÃ¶lgeleri ziyaret edecek
Erzurum'da etkili olup gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesini 20 metreye dÃ¼ÅŸÃ¼ren sis, sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere zor anlar yaÅŸattÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'deki Anayasa Mahkemesi otoparkÄ±nda dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±
Ä°ran'Ä± ziyaret eden KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Yayman, "SÃ¶zde deÄŸil Ã¶zde dostluk istiyoruz. TÃ¼rkiye ve Ä°ran halklarÄ± iki rakip halk deÄŸil dost halklardÄ±r." dedi
FETÃ–'nÃ¼n SPK yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturmanÄ±n iddianamesinde, tutuklu ÅŸÃ¼phelilerden TaÅŸdemir'e ait dijital materyallerde, FETÃ– firarisi Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n ismi ve e-mail adresinin kayÄ±tlÄ± olduÄŸunun tespit edildiÄŸi belirtildi
Gaziantep, Kilis ve Hatay Ã§evrelerinde, yarÄ±n toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± beklendiÄŸi bildirildi
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Sekreteri'nin KÄ±brÄ±s Ã–zel Temsilcisi Espen Barth Eide ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
BalÄ±kesir'de, karlarÄ±n erimeye baÅŸlamasÄ± ve yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle dolan Manyas BarajÄ±'nÄ±n kapaklarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± Ã¼zerine KocaÃ§ay Ã¼zerinde bulunan kÃ¶prÃ¼ler su altÄ±nda kaldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Wirtu'yu resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±ladÄ±
Trabzon merkezli 8 ilde dÃ¼zenlenen FETÃ– operasyonunda 22 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, TÃ¼rk AkÄ±mÄ± doÄŸalgaz boru hattÄ± projesine iliÅŸkin anlaÅŸmayÄ± onayladÄ±
AyvacÄ±k ilÃ§esinde ilk ve orta dereceli okullarda eÄŸitime hafta sonuna kadar ara verildi
FETÃ–'nÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 80'i tutuklu 92 emniyet personeli hakkÄ±nda, ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' suÃ§undan on beÅŸer yÄ±la kadar hapis istemiyle iddianame hazÄ±rlandÄ±