Brexit anlaÅŸmasÄ±nÄ± imzadan Ã¶nce parlamento onaylayacak

Ä°ngiltereâ€™de hÃ¼kÃ¼met, Ã¼lkeninÂ Avrupa BirliÄŸiâ€™nden (AB)Â ayrÄ±lmasÄ±yla (Brexit) ilgili anlaÅŸmanÄ±n son halinin Ã¼ye Ã¼lkelerin parlamentolarÄ±ndan Ã¶nce Ä°ngiliz parlamentosunun onayÄ±na sunulacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Ä°ngiliz parlamentosunun alt kanadÄ± Avam KamarasÄ±â€™nda Brexit sÃ¼recini resmen baÅŸlatacak olan Lizbon AntlaÅŸmasÄ±'nÄ±n 50. maddenin iÅŸletilmesi yetkisinin hÃ¼kÃ¼mete devredilmesini Ã¶ngÃ¶ren yasayla ilgili komisyon tartÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.
BugÃ¼nkÃ¼ oturumda sÃ¶z alan Brexit BakanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli devlet bakanlarÄ±ndan David Jones, AB ile varÄ±lacak anlaÅŸmanÄ±n son halinin imzadan Ã¶nceÂ Avam KamarasÄ±â€™nÄ±n onayÄ±na sunulacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Jones, Ä°ngiliz parlamenterlerin anlaÅŸmayÄ± AB Ã¼yesi Ã¼lkelerin parlamentolarÄ±ndan Ã¶nce oylayacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
Parlamentonun hem ABâ€™den ayrÄ±lma koÅŸullarÄ±nÄ±n hem de AB ile kurulacak yeni iliÅŸkiyi onaylayacaÄŸÄ±nÄ± belirten Jones, hÃ¼kÃ¼metin nihai anlaÅŸmayÄ± da bir yasa tasarÄ±sÄ±yla Avam KamarasÄ±'na ve parlamentonun Ã¼st kanadÄ± Lordlar KamarasÄ±'na sunacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Ana muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisi'nin Brexit'ten sorumlu gÃ¶lge bakanÄ± Keir Starmer hÃ¼kÃ¼metin kararÄ±nÄ± parlamentoya verilmiÅŸ "bÃ¼yÃ¼k ve Ã¶nemli bir Ã¶dÃ¼n" olarak nitelendirdi.
HÃ¼kÃ¼mete Lizbon AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n 50. maddesini iÅŸleterek Brexit sÃ¼recini resmen baÅŸlatma yetkisi verilmesini Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ± geÃ§en hafta parlamentoda 114'e karÅŸÄ± 498 oyla kabul edilmiÅŸti.Â
Ä°ngiltere, Ä°skoÃ§ya, Galler ve Kuzey Ä°rlanda'dan oluÅŸan BirleÅŸik KrallÄ±k'ta geÃ§en yÄ±l yapÄ±lan AB referandumunda halkÄ±n yÃ¼zde 52'si Brexit'ten yana oy kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
Avrupa Parlamentosu eski baÅŸkanÄ± Martin Schulz Alman Sosyal Demokrat Partisiâ€™nin baÅŸbakan adayÄ± olmasÄ± Alman siyasetine ve EylÃ¼l ayÄ±ndaki seÃ§imlere epeyce heyecan ve hareketlilik getirdi
GÃ¶rme yetisinden tÃ¼mÃ¼yle yoksun Filistinli Minnetullah, "gÃ¼Ã§lÃ¼ olmak ve kendini savunmak" iÃ§in baÅŸladÄ±ÄŸÄ± karatede engellere meydan okuyarak siyah kuÅŸak sahibi olmak istiyor
JAXA'nÄ±n elektromanyetik "hurda temizleyicisi" uzaydaki testinde teknik aksaklÄ±kla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±
Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi PeÅŸmerge BakanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesinde yer alan ve tamamÄ± Musullu Araplardan oluÅŸan "1. Cezire TugayÄ±" ilk mezunlarÄ±nÄ± verdi
Orta Amerika Ã¼lkesi Haiti'de Jovenel Moise, devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine resmen baÅŸladÄ±
Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼meti, Ã¼lkenin AB'den ayrÄ±lmasÄ±yla ilgili anlaÅŸmanÄ±n son halinin imzadan Ã¶nce parlamento onayÄ±na sunulacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi
Filistin Ulusal Konseyi BaÅŸkanÄ± Zanun, BatÄ± Åžeria'daki yasadÄ±ÅŸÄ± Yahudi yerleÅŸim birimlerini meÅŸrulaÅŸtÄ±rmaya yÃ¶nelik yasaya iliÅŸkin, "Ä°srail meclisinin aldÄ±ÄŸÄ± karar Filistin topraklarÄ±nÄ± Ã§almak ve yerleÅŸimci terÃ¶rÃ¼ne Ã¶dÃ¼ldÃ¼r" dedi
GeÃ§en yÄ±l Afganistan'a 1 milyar 323 milyon kilovatsaat elektrik ihraÃ§ eden Tacikistan, bu yÄ±l bu miktarÄ± yÃ¼zde 20 artÄ±rmayÄ± amaÃ§lÄ±yor
PKK'nÄ±n 1980'lerden itibaren Avrupa'daki KÃ¼rtlerden haraÃ§ topladÄ±ÄŸÄ±, muhaliflerini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bilgisi CIA belgelerinde yer aldÄ±
Filistinli aileler, Ä°srail hapishanelerindeki yakÄ±nlarÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± talebiyle Ramallah'ta gÃ¶steri dÃ¼zenledi
Suriye'de Esed rejimi, Åžam, Lazkiye, Ä°dlib, Halep ve Humus'ta muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelerde ateÅŸkes ihlallerini artÄ±rÄ±yor
Kailash Satyarthi'nin 2014'te aldÄ±ÄŸÄ± Nobel BarÄ±ÅŸ Ã–dÃ¼lÃ¼'nÃ¼n Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
2015 yÄ±lÄ±nda ise 163 bin kiÅŸinin gittiÄŸi Ä°sveÃ§'e geÃ§en yÄ±l 29 bin kiÅŸinin ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Ä°ngiltere, BatÄ± Åžeria'daki Yahudi yerleÅŸim birimlerini meÅŸrulaÅŸtÄ±racak yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n onaylanmasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±
Kabil'de meydana gelen patlamada 20 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼ 48 kiÅŸi yaralandÄ±
Hamaney, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n yaptÄ±klarÄ±yla ABD'nin gerÃ§ek yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶sterdiÄŸini sÃ¶yledi