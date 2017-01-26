DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
02:26, 08 Åžubat 2017 Ã‡arÅŸamba
Avrupa
19:20, 07 Åžubat 2017 SalÄ±

  • PaylaÅŸ
Brexit anlaÅŸmasÄ±nÄ± imzadan Ã¶nce parlamento onaylayacak
Brexit anlaÅŸmasÄ±nÄ± imzadan Ã¶nce parlamento onaylayacak

Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼meti, Ã¼lkenin AB'den ayrÄ±lmasÄ±yla ilgili anlaÅŸmanÄ±n son halinin imzadan Ã¶nce parlamento onayÄ±na sunulacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiltereâ€™de hÃ¼kÃ¼met, Ã¼lkeninÂ Avrupa BirliÄŸiâ€™nden (AB)Â ayrÄ±lmasÄ±yla (Brexit) ilgili anlaÅŸmanÄ±n son halinin Ã¼ye Ã¼lkelerin parlamentolarÄ±ndan Ã¶nce Ä°ngiliz parlamentosunun onayÄ±na sunulacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°ngiliz parlamentosunun alt kanadÄ± Avam KamarasÄ±â€™nda Brexit sÃ¼recini resmen baÅŸlatacak olan Lizbon AntlaÅŸmasÄ±'nÄ±n 50. maddenin iÅŸletilmesi yetkisinin hÃ¼kÃ¼mete devredilmesini Ã¶ngÃ¶ren yasayla ilgili komisyon tartÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

Ä°MZADAN Ã–NCE PARLEMENTO ONAYI

BugÃ¼nkÃ¼ oturumda sÃ¶z alan Brexit BakanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli devlet bakanlarÄ±ndan David Jones, AB ile varÄ±lacak anlaÅŸmanÄ±n son halinin imzadan Ã¶nceÂ Avam KamarasÄ±â€™nÄ±n onayÄ±na sunulacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Jones, Ä°ngiliz parlamenterlerin anlaÅŸmayÄ± AB Ã¼yesi Ã¼lkelerin parlamentolarÄ±ndan Ã¶nce oylayacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Parlamentonun hem ABâ€™den ayrÄ±lma koÅŸullarÄ±nÄ±n hem de AB ile kurulacak yeni iliÅŸkiyi onaylayacaÄŸÄ±nÄ± belirten Jones, hÃ¼kÃ¼metin nihai anlaÅŸmayÄ± da bir yasa tasarÄ±sÄ±yla Avam KamarasÄ±'na ve parlamentonun Ã¼st kanadÄ± Lordlar KamarasÄ±'na sunacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Ana muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisi'nin Brexit'ten sorumlu gÃ¶lge bakanÄ± Keir Starmer hÃ¼kÃ¼metin kararÄ±nÄ± parlamentoya verilmiÅŸ "bÃ¼yÃ¼k ve Ã¶nemli bir Ã¶dÃ¼n" olarak nitelendirdi.

HÃ¼kÃ¼mete Lizbon AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n 50. maddesini iÅŸleterek Brexit sÃ¼recini resmen baÅŸlatma yetkisi verilmesini Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ± geÃ§en hafta parlamentoda 114'e karÅŸÄ± 498 oyla kabul edilmiÅŸti.Â 

Ä°ngiltere, Ä°skoÃ§ya, Galler ve Kuzey Ä°rlanda'dan oluÅŸan BirleÅŸik KrallÄ±k'ta geÃ§en yÄ±l yapÄ±lan AB referandumunda halkÄ±n yÃ¼zde 52'si Brexit'ten yana oy kullanmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular Ä°ngiltere brexit
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Avrupa Haberleri
Martin Schulz'un adaylÄ±ÄŸÄ±yla Almanya da siyaset Ä±sÄ±nÄ±yor ANALÄ°Z
Martin Schulz'un adaylÄ±ÄŸÄ±yla Almanyaâ€™da siyaset Ä±sÄ±nÄ±yor | ANALÄ°Z

Avrupa Parlamentosu eski baÅŸkanÄ± Martin Schulz Alman Sosyal Demokrat Partisiâ€™nin baÅŸbakan adayÄ± olmasÄ± Alman siyasetine ve EylÃ¼l ayÄ±ndaki seÃ§imlere epeyce heyecan ve hareketlilik getirdi
GÃ¶rme engelli Gazzeli kÄ±zÄ±n 'siyah kuÅŸak' hayali FOTO
GÃ¶rme engelli Gazzeli kÄ±zÄ±n 'siyah kuÅŸak' hayali | FOTO

GÃ¶rme yetisinden tÃ¼mÃ¼yle yoksun Filistinli Minnetullah, "gÃ¼Ã§lÃ¼ olmak ve kendini savunmak" iÃ§in baÅŸladÄ±ÄŸÄ± karatede engellere meydan okuyarak siyah kuÅŸak sahibi olmak istiyor
Japonya'nÄ±n uzay temizleme misyonu hÃ¼sranla sonuÃ§landÄ±
Japonya'nÄ±n uzay temizleme misyonu hÃ¼sranla sonuÃ§landÄ±

JAXA'nÄ±n elektromanyetik "hurda temizleyicisi" uzaydaki testinde teknik aksaklÄ±kla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±
PeÅŸmergelerin eÄŸittiÄŸi 'Arap GÃ¼Ã§ler'
PeÅŸmergelerin eÄŸittiÄŸi 'Arap GÃ¼Ã§ler'

Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi PeÅŸmerge BakanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesinde yer alan ve tamamÄ± Musullu Araplardan oluÅŸan "1. Cezire TugayÄ±" ilk mezunlarÄ±nÄ± verdi
Haiti'de Jovenel Moise devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine baÅŸladÄ±
Haiti'de Jovenel Moise devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine baÅŸladÄ±

Orta Amerika Ã¼lkesi Haiti'de Jovenel Moise, devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine resmen baÅŸladÄ±
Brexit anlaÅŸmasÄ±nÄ± imzadan Ã¶nce parlamento onaylayacak
Brexit anlaÅŸmasÄ±nÄ± imzadan Ã¶nce parlamento onaylayacak

Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼meti, Ã¼lkenin AB'den ayrÄ±lmasÄ±yla ilgili anlaÅŸmanÄ±n son halinin imzadan Ã¶nce parlamento onayÄ±na sunulacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi
Ä°srail'in kararÄ± yerleÅŸimci terÃ¶rÃ¼ne Ã¶dÃ¼ldÃ¼r'
'Ä°srail'in kararÄ± yerleÅŸimci terÃ¶rÃ¼ne Ã¶dÃ¼ldÃ¼r'

Filistin Ulusal Konseyi BaÅŸkanÄ± Zanun, BatÄ± Åžeria'daki yasadÄ±ÅŸÄ± Yahudi yerleÅŸim birimlerini meÅŸrulaÅŸtÄ±rmaya yÃ¶nelik yasaya iliÅŸkin, "Ä°srail meclisinin aldÄ±ÄŸÄ± karar Filistin topraklarÄ±nÄ± Ã§almak ve yerleÅŸimci terÃ¶rÃ¼ne Ã¶dÃ¼ldÃ¼r" dedi
Tacikistan Afganistan'a elektrik ihracatÄ±nÄ± artÄ±racak
Tacikistan, Afganistan'a elektrik ihracatÄ±nÄ± artÄ±racak

GeÃ§en yÄ±l Afganistan'a 1 milyar 323 milyon kilovatsaat elektrik ihraÃ§ eden Tacikistan, bu yÄ±l bu miktarÄ± yÃ¼zde 20 artÄ±rmayÄ± amaÃ§lÄ±yor
PKK'nÄ±n Avrupa'daki haraÃ§larÄ± CIA belgelerinde
PKK'nÄ±n Avrupa'daki haraÃ§larÄ± CIA belgelerinde

PKK'nÄ±n 1980'lerden itibaren Avrupa'daki KÃ¼rtlerden haraÃ§ topladÄ±ÄŸÄ±, muhaliflerini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bilgisi CIA belgelerinde yer aldÄ±
Filistinli tutuklulara destek gÃ¶sterisi
Filistinli tutuklulara destek gÃ¶sterisi

Filistinli aileler, Ä°srail hapishanelerindeki yakÄ±nlarÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± talebiyle Ramallah'ta gÃ¶steri dÃ¼zenledi
Suriye'de rejimin ateÅŸkes ihlalleri yoÄŸunlaÅŸtÄ±
Suriye'de rejimin ateÅŸkes ihlalleri yoÄŸunlaÅŸtÄ±

Suriye'de Esed rejimi, Åžam, Lazkiye, Ä°dlib, Halep ve Humus'ta muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelerde ateÅŸkes ihlallerini artÄ±rÄ±yor
Nobel barÄ±ÅŸ Ã–dÃ¼lÃ¼'nÃ¼ Ã§aldÄ±lar
Nobel barÄ±ÅŸ Ã–dÃ¼lÃ¼'nÃ¼ Ã§aldÄ±lar

Kailash Satyarthi'nin 2014'te aldÄ±ÄŸÄ± Nobel BarÄ±ÅŸ Ã–dÃ¼lÃ¼'nÃ¼n Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ä°sveÃ§'e sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± baÅŸvurusunda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ
Ä°sveÃ§'e sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± baÅŸvurusunda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ

2015 yÄ±lÄ±nda ise 163 bin kiÅŸinin gittiÄŸi Ä°sveÃ§'e geÃ§en yÄ±l 29 bin kiÅŸinin ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Ä°ngiltere'den Ä°srail'e kÄ±nama
Ä°ngiltere'den Ä°srail'e kÄ±nama

Ä°ngiltere, BatÄ± Åžeria'daki Yahudi yerleÅŸim birimlerini meÅŸrulaÅŸtÄ±racak yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n onaylanmasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±
Kabil'de mahkeme Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda patlama 20 Ã¶lÃ¼
Kabil'de mahkeme Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda patlama: 20 Ã¶lÃ¼

Kabil'de meydana gelen patlamada 20 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼ 48 kiÅŸi yaralandÄ±
Hamaney Trump ABD'nin gerÃ§ek yÃ¼zÃ¼
Hamaney: Trump ABD'nin gerÃ§ek yÃ¼zÃ¼

Hamaney, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n yaptÄ±klarÄ±yla ABD'nin gerÃ§ek yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶sterdiÄŸini sÃ¶yledi

Haberler

Ä°ngiltere'de Brexit'e ilk onay
Ä°ngiltere'de Brexit'e ilk onay

BirleÅŸik KrallÄ±k'ta 'Brexit' zirvesi
BirleÅŸik KrallÄ±k'ta 'Brexit' zirvesi

Brexit yasa tasarÄ±sÄ± Ä°ngiliz parlamentosunda
Brexit yasa tasarÄ±sÄ± Ä°ngiliz parlamentosunda

Ä°ngiltere'de 'Brexit' sÃ¼recini parlamento baÅŸlatacak
Ä°ngiltere'de 'Brexit' sÃ¼recini parlamento baÅŸlatacak

Trump'tan Ä°ngiltere'ye Brexit Ã¶vgÃ¼sÃ¼
Trump'tan Ä°ngiltere'ye Brexit Ã¶vgÃ¼sÃ¼

Brexit ve Trump sonrasÄ± Avrupa gÃ¼venliÄŸi
Brexit ve Trump sonrasÄ± Avrupa gÃ¼venliÄŸi

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ±: Avrupa'yÄ± deÄŸil AB'yi terk ediyoruz
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Avrupa'yÄ± deÄŸil AB'yi terk ediyoruz

Ä°ngiltere'nin AB BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi istifa etti
Ä°ngiltere'nin AB BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi istifa etti






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 