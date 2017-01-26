19:20, 07 Åžubat 2017 SalÄ±

Brexit anlaÅŸmasÄ±nÄ± imzadan Ã¶nce parlamento onaylayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiltereâ€™de hÃ¼kÃ¼met, Ã¼lkeninÂ Avrupa BirliÄŸiâ€™nden (AB)Â ayrÄ±lmasÄ±yla (Brexit) ilgili anlaÅŸmanÄ±n son halinin Ã¼ye Ã¼lkelerin parlamentolarÄ±ndan Ã¶nce Ä°ngiliz parlamentosunun onayÄ±na sunulacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°ngiliz parlamentosunun alt kanadÄ± Avam KamarasÄ±â€™nda Brexit sÃ¼recini resmen baÅŸlatacak olan Lizbon AntlaÅŸmasÄ±'nÄ±n 50. maddenin iÅŸletilmesi yetkisinin hÃ¼kÃ¼mete devredilmesini Ã¶ngÃ¶ren yasayla ilgili komisyon tartÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

Ä°MZADAN Ã–NCE PARLEMENTO ONAYI

BugÃ¼nkÃ¼ oturumda sÃ¶z alan Brexit BakanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli devlet bakanlarÄ±ndan David Jones, AB ile varÄ±lacak anlaÅŸmanÄ±n son halinin imzadan Ã¶nceÂ Avam KamarasÄ±â€™nÄ±n onayÄ±na sunulacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Jones, Ä°ngiliz parlamenterlerin anlaÅŸmayÄ± AB Ã¼yesi Ã¼lkelerin parlamentolarÄ±ndan Ã¶nce oylayacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Parlamentonun hem ABâ€™den ayrÄ±lma koÅŸullarÄ±nÄ±n hem de AB ile kurulacak yeni iliÅŸkiyi onaylayacaÄŸÄ±nÄ± belirten Jones, hÃ¼kÃ¼metin nihai anlaÅŸmayÄ± da bir yasa tasarÄ±sÄ±yla Avam KamarasÄ±'na ve parlamentonun Ã¼st kanadÄ± Lordlar KamarasÄ±'na sunacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Ana muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisi'nin Brexit'ten sorumlu gÃ¶lge bakanÄ± Keir Starmer hÃ¼kÃ¼metin kararÄ±nÄ± parlamentoya verilmiÅŸ "bÃ¼yÃ¼k ve Ã¶nemli bir Ã¶dÃ¼n" olarak nitelendirdi.

HÃ¼kÃ¼mete Lizbon AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n 50. maddesini iÅŸleterek Brexit sÃ¼recini resmen baÅŸlatma yetkisi verilmesini Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ± geÃ§en hafta parlamentoda 114'e karÅŸÄ± 498 oyla kabul edilmiÅŸti.Â

Ä°ngiltere, Ä°skoÃ§ya, Galler ve Kuzey Ä°rlanda'dan oluÅŸan BirleÅŸik KrallÄ±k'ta geÃ§en yÄ±l yapÄ±lan AB referandumunda halkÄ±n yÃ¼zde 52'si Brexit'ten yana oy kullanmÄ±ÅŸtÄ±.