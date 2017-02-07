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Bilim Teknoloji
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Kandilli Rasathanesi: Bir sonraki bÃ¼yÃ¼k deprem Marmara Denizi'nde
Kandilli Rasathanesi: Bir sonraki bÃ¼yÃ¼k deprem Marmara Denizi'nde

BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼ MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã–zener, "Bir sonraki bÃ¼yÃ¼k deprem, yani 7'nin Ã¼zerindeki bir deprem maalesef Marmara Denizi iÃ§inde olacak. Depremi Ã¶nleme ÅŸansÄ±mÄ±z yok." dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Esenler KÃ¼ltÃ¼r Merkezinde dÃ¼zenlenen Esenler Kent Konseyinde, "Bir Åžehir Depreme NasÄ±l HazÄ±rlanÄ±r?" baÅŸlÄ±klÄ± sunum yapanÂ BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼ MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Prof. Dr. Haluk Ã–zener,Â TÃ¼rkiye'nin birÂ depremÂ kuÅŸaÄŸÄ± Ã¼lkesi olduÄŸunu ifade ederek, "Bunlara alÄ±ÅŸÄ±k olmamÄ±z lazÄ±m. Ä°stanbul iÃ§in daha bÃ¼yÃ¼k depremler olmasÄ± da sÃ¼rpriz deÄŸil." dedi.

"ÃœLKEMÄ°ZÄ°N YÃœZDE 80-90'I DEPREM TEHLÄ°KESÄ° ALTINDA"

TÃ¼rkiye'nin Arap ve Afrika plakalarÄ±nÄ±n baskÄ±sÄ± nedeniyle batÄ±ya doÄŸru hareket ettiÄŸini dile getiren Ã–zener, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bilim insanlarÄ± bunu bekliyor. VatandaÅŸÄ±n bunun bilincinde olmasÄ± lazÄ±m. Karar vericilerin bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸu zaten bunun bilincinde. DolayÄ±sÄ±yla biz eylem planlarÄ±mÄ±zda gerÃ§ekleri gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alarak ilerleyeceÄŸiz. Anadolu bloku ve Ege, batÄ±ya doÄŸru hareket ediyor. Saat istikametinin tersine bir hareket yapÄ±yoruz. AslÄ±nda biz bÃ¶yle bir hareket yapmasak hiÃ§bir enerji birikmeyecek ve deprem olmayacak. DolayÄ±sÄ±yla Ã¼lkemizin yÃ¼zde 80-90'Ä± deprem tehlikesi altÄ±nda.

"BÄ°R SONRAKÄ° DEPREM MAALESEF MARMARA DENÄ°ZÄ° Ä°Ã‡Ä°NDE OLACAK"Â 

Bir sonraki bÃ¼yÃ¼k deprem, yani 7'nin Ã¼zerindeki bir deprem maalesefÂ Marmara DeniziÂ iÃ§inde olacak. Ne yapabiliriz? Deprem bir doÄŸa olayÄ±. Depremi Ã¶nleme ÅŸansÄ±mÄ±z yok. Tarihsel deprem olmuÅŸ, enerji birikiyor. Yine bir yardan bu enerji dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±kacak, boÅŸalacak. Bazen tartÄ±ÅŸmalar yapÄ±lÄ±yor. 'Tek parÃ§a mÄ± iki parÃ§a mÄ± kÄ±rÄ±lacak? 7 mi olacak 7,2 mi olacak?' ÅŸeklinde. Bana sorarsanÄ±z tek parÃ§a, iki, Ã¼Ã§ parÃ§a kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bilimsel olarak, enerji olarak Ã§ok bÃ¼yÃ¼k farkÄ± var ama vatandaÅŸa ve TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'ne yansÄ±masÄ± arasÄ±nda, yani 7,2 olunca hiÃ§bir ÅŸey olmayacak da 7,5 olursa dÃ¼nya mÄ± kararacak? Yok. 7,2'de de ciddi anlamda biz zarar gÃ¶receÄŸiz. DolayÄ±sÄ±yla bir sonraki depremin Marmara'da olacaÄŸÄ± kesin. Bununla ilgili hiÃ§ kimsenin ÅŸÃ¼phesi yok."

"NE ZAMAN OLACAÄžINI BÄ°LMÄ°YORUZ"

Ã–zener, Marmara BÃ¶lgesinin tarih boyunca Ã§ok fazla deprem aktivitesi gÃ¶rmÃ¼ÅŸ bir alan olduÄŸunu dile getirerek, sÃ¶zlerini, "DolayÄ±sÄ±yla bunu bizden Ã¶nceki nesiller yaÅŸadÄ± ya biz yaÅŸayacaÄŸÄ±z ya bizden sonraki nesil yine yaÅŸayacak. Bunun kurtuluÅŸu yok. Bu tek kalmayacak. Enerji sÃ¼rekli birikiyor. Åžu anda 7,2'lik bir deprem olsa bizim aÃ§Ä±mÄ±zdan sÃ¼rpriz olmaz. Ama bunun ne zaman olacaÄŸÄ±nÄ± da bilmiyoruz. KeÅŸke bilsek de ona gÃ¶re Ã¶nlem alsak. Ama bu enerji biriktiÄŸi iÃ§in de depremin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ azalmayacak." diye tamamladÄ±.



Ä°lgili Konular Marmara Depremi Kandilli Rasathanesi
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