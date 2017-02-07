20:06, 07 Åžubat 2017 SalÄ±

'TÃ¼rkiye ve Ä°ran halklarÄ± rakip deÄŸil dost halklardÄ±r'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± HÃ¼seyin Yayman, TÃ¼rkiye ve Ä°ran halklarÄ±nÄ±n iki rakip halk deÄŸil dost halklar olduÄŸunu belirterek, sÃ¶zde deÄŸil Ã¶zde dostluk istediklerini sÃ¶yledi.

Ä°ran'Ä±n baÅŸkenti Tahran'da Ã¼lkenin resmi haber ajansÄ±nÄ± (Ä°RNA) ziyaret eden Yayman, Ä°RNA Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Muhammed Huddadi ile bir araya geldi.

"TÃœRKÄ°YE VE Ä°RAN HALKLARI Ä°KÄ° RAKÄ°P HALK DEÄžÄ°L DOST HALKLARDIR"

Yayman, burada yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, iki Ã¼lke arasÄ±nda pozitif gÃ¼ndem ve haberlere ihtiyaÃ§ olduÄŸunu belirterek, iliÅŸkilerin geliÅŸmesinde iki Ã¼lke medyasÄ±na Ã§ok iÅŸ dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. HÃ¼seyin Yayman, "SÃ¶zde deÄŸil Ã¶zde dostluk istiyoruz. TÃ¼rkiye ve Ä°ran halklarÄ± iki rakip halk deÄŸil dost halklardÄ±r. Bunu dile getirecek olanlar, aydÄ±nlar, akademisyenler, entelektÃ¼eller ve haber ajanslarÄ±dÄ±r." dedi.

Ä°RNA Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Huddadi de iki Ã¼lke arasÄ±ndaki yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n Ã¶nemine deÄŸindi. Huddadi, "Ä°ran-TÃ¼rkiye yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±lamaz bir kaderdir. KÃ¼ltÃ¼r ve geleneÄŸimiz hatta simalarÄ±mÄ±z dahi birbirlerine benziyor. TÃ¼rkiyeâ€™ye gittiÄŸimde kendimi yabancÄ± hissetmiyorum." ifadelerini kullandÄ±.

Ä°ki Ã¼lke halklarÄ±nÄ±n arasÄ±nda samimi bir dostluÄŸun bulunduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen Huddadi, "BÃ¶yle bir his bizim ile baÅŸka Ã¼lke arasÄ±nda yoktur. Ä°ki Ã¼lke iliÅŸkilerinin iyi olmasÄ± Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã¼lkeleri rahatsÄ±z etmektedir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Anadolu AjansÄ± (AA) ile kurduklarÄ± yakÄ±n iliÅŸkilere iÅŸaret eden Huddadi, "AA ile iliÅŸkilerimizi geliÅŸtirmek istiyoruz. Haber ajanslarÄ± arasÄ±ndaki yakÄ±n irtibat iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin gÃ¼Ã§lenmesine katkÄ± saÄŸlayacaktÄ±r." diye konuÅŸtu.

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Yayman, ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan Ä°RNA'nÄ±n haber servislerini ziyaret ederek muhabirlerle sohbet etti.