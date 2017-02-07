20:13, 07 Åžubat 2017 SalÄ±

Haiti'de Jovenel Moise devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine baÅŸladÄ±





Orta Amerika Ã¼lkesi Haiti'de Jovenel Moise, devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine resmen baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Orta Amerika Ã¼lkesi Haiti'de Jovenel Moise, devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine resmen baÅŸladÄ±. Moise, beÅŸ yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ildiÄŸi gÃ¶revine baÅŸlamadan Ã¶nce parlamentoda yemin etti. Yemin tÃ¶reninde Haitili parlamenterlerin yanÄ± sÄ±ra ABD, Venezuela ve Fransa'dan diplomatik temsilciler de hazÄ±r bulundu. Yemin metninin okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Senato BaÅŸkanÄ± Youri Latortue kÄ±rmÄ±zÄ± ve mavi baÅŸkanlÄ±k kuÅŸaÄŸÄ±nÄ± Moise'nin omzuna astÄ±. JOVENEL MOÄ°SE'Ä°N DEVLET BAÅžKANLIÄžINA GÄ°DEN SÃœREÃ‡ Haiti'de devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin ilk turu 25 Ekim 2015'te yapÄ±lmÄ±ÅŸ, resmi sonuÃ§larÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸkent Port-au-Prince'da Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. SeÃ§imin 27 AralÄ±k 2015'te yapÄ±lmasÄ± planlanan ikinci turu, gÃ¶steriler nedeniyle 24 Ocak'a ertelenmiÅŸti. Ancak seÃ§imin protestolar nedeniyle ikinci kez ertelenmesi sonucu Devlet BaÅŸkanÄ± Michel Martelly, bir halefi olmadan 7 Åžubat'ta gÃ¶revi bÄ±rakmak zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±. GÃ¶revinden ayrÄ±lan Martelly'nin yerine 15 Åžubat'ta geÃ§ici olarak Senato BaÅŸkanÄ± Jocelerme Privert getirilmiÅŸ, Privert'Ä±n 120 gÃ¼nlÃ¼k gÃ¶rev sÃ¼resinin 15 Haziran'da dolmasÄ±yla da Ã¼lkedeki siyasi belirsizlik artmÄ±ÅŸtÄ±. Ãœlkede 9 Ekim'de yapÄ±lmasÄ± planlanan ancak Matthew KasÄ±rgasÄ± nedeniyle 20 KasÄ±m'a ertelenen seÃ§imde farklÄ± partilerden 2'si kadÄ±n 27 aday, devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yarÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Haiti SeÃ§im Kurulunun 4 Ocak'ta aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± resmi sonuÃ§lara gÃ¶re, Tet Kale Partisi'nin adayÄ± 48 yaÅŸÄ±ndaki Jovenel Moise, 20 KasÄ±m'da dÃ¼zenlenen seÃ§imde oylarÄ±n yÃ¼zde 55,6'sÄ±nÄ± alarak devlet baÅŸkanÄ± olmuÅŸtu.

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