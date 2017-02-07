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Irak
GÃ¼ncelleme: 22:23, 07 Åžubat 2017 SalÄ±

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PeÅŸmergelerin eÄŸittiÄŸi 'Arap GÃ¼Ã§ler'
PeÅŸmergelerin eÄŸittiÄŸi 'Arap GÃ¼Ã§ler'

Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi PeÅŸmerge BakanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesinde yer alan ve tamamÄ± Musullu Araplardan oluÅŸan "1. Cezire TugayÄ±" ilk mezunlarÄ±nÄ± verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY)Â PeÅŸmergeÂ BakanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesinde yer alan ve tamamÄ± Musullu Araplardan oluÅŸan "1. Cezire TugayÄ±" ilk mezunlarÄ±nÄ± verdi.

Duhok'un Åžeyhan ilÃ§esindeki HÄ±nÄ±s Askeri ÃœssÃ¼'nde PeÅŸmerge BakanlÄ±ÄŸÄ± Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan eÄŸitilen bin Musullu iÃ§in mezuniyet tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.

TÃ¶rende konuÅŸan Ã–zel Kuvvetler KomutanÄ± General Aziz Veysi, IKBY BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani'nin, Musul vilayetindeki Arap aÅŸiretlerin talebi Ã¼zerine 1. Cezire TugayÄ±'nÄ±n kurulmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde karar aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Bu kapsamda Musullu gÃ¼Ã§lere her tÃ¼rlÃ¼ hafif ve aÄŸÄ±r silah eÄŸitimi verildiÄŸini kaydeden Veysi, sÃ¶z konusu gÃ¼Ã§lerin genel olarak Dicle Nehri'nin batÄ±sÄ±ndaki bÃ¶lgelerde gÃ¼venliÄŸi temin edeceklerini, Musul'un Zummar, Rabia ve Iyazziye kasabalarÄ±nda gÃ¶rev yapacaklarÄ±nÄ± belirtti.

Veysi, "1. Cezire TugayÄ±'nÄ±n toplam sayÄ±sÄ±nÄ±n iki bin olmasÄ± planlanÄ±yor. Bu dÃ¶nemde mezun olanlarÄ±n sayÄ±sÄ± bin. DiÄŸer bin kiÅŸi ise Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te silah altÄ±na alÄ±nacak." ifadesini kullandÄ±.

SÃ¶z konusu gÃ¼Ã§lerin maaÅŸlarÄ±nÄ±n ise PeÅŸmerge BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan Ã¶deneceÄŸi kaydedildi.



Ä°lgili Konular PeÅŸmergeler Ä±ak IKBY
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