BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Kaynak Ã‡anakkale'ye gidecek

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veysi Kaynak, BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi (AFAD) BaÅŸkan Vekili Halis Bilden ve beraberindeki heyet,Â Ã‡anakkale'de meydana gelenÂ depremin etkilediÄŸi bÃ¶lgeleri ziyaret edecek.
Edinilen bilgiye gÃ¶re, Kaynak, Bilden ve beraberindeki heyet, Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esinde, dÃ¼n meydana gelen 5,3'lÃ¼k iki depremin ardÄ±ndan biri 5,2 olmak Ã¼zere Ã§ok sayÄ±da artÃ§Ä± sarsÄ±ntÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelerde yarÄ±n incelemelerde bulunacak.
Yetkililerle bir araya gelerek bilgi alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunacak Kaynak, AFAD ve TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±nca evleri hasar gÃ¶ren ya da yÄ±kÄ±lan vatandaÅŸlar iÃ§in kurulan konteyner kenti de ziyaret edecek.
OHAL kapsamÄ±ndaki 686 sayÄ±lÄ± KHK ile toplam 4 bin 464 kiÅŸi kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±, 17 kiÅŸi ise gÃ¶reve iade edildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ile ilgili olarak, "Ã–yle zannediyorum ki, bu hafta iÃ§erisinde biz de kararÄ±mÄ±zÄ± veririz ve bu kararla birlikte de adÄ±m atÄ±lmÄ±ÅŸ olur" dedi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Kaynak, BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkan Vekili Halis Bilden ve beraberindeki heyet, Ã‡anakkale'de meydana gelen depremin etkilediÄŸi bÃ¶lgeleri ziyaret edecek
Erzurum'da etkili olup gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesini 20 metreye dÃ¼ÅŸÃ¼ren sis, sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere zor anlar yaÅŸattÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'deki Anayasa Mahkemesi otoparkÄ±nda dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±
Ä°ran'Ä± ziyaret eden KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Yayman, "SÃ¶zde deÄŸil Ã¶zde dostluk istiyoruz. TÃ¼rkiye ve Ä°ran halklarÄ± iki rakip halk deÄŸil dost halklardÄ±r." dedi
FETÃ–'nÃ¼n SPK yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturmanÄ±n iddianamesinde, tutuklu ÅŸÃ¼phelilerden TaÅŸdemir'e ait dijital materyallerde, FETÃ– firarisi Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n ismi ve e-mail adresinin kayÄ±tlÄ± olduÄŸunun tespit edildiÄŸi belirtildi
Gaziantep, Kilis ve Hatay Ã§evrelerinde, yarÄ±n toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± beklendiÄŸi bildirildi
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Sekreteri'nin KÄ±brÄ±s Ã–zel Temsilcisi Espen Barth Eide ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
BalÄ±kesir'de, karlarÄ±n erimeye baÅŸlamasÄ± ve yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle dolan Manyas BarajÄ±'nÄ±n kapaklarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± Ã¼zerine KocaÃ§ay Ã¼zerinde bulunan kÃ¶prÃ¼ler su altÄ±nda kaldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Wirtu'yu resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±ladÄ±
Trabzon merkezli 8 ilde dÃ¼zenlenen FETÃ– operasyonunda 22 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, TÃ¼rk AkÄ±mÄ± doÄŸalgaz boru hattÄ± projesine iliÅŸkin anlaÅŸmayÄ± onayladÄ±
AyvacÄ±k ilÃ§esinde ilk ve orta dereceli okullarda eÄŸitime hafta sonuna kadar ara verildi
FETÃ–'nÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 80'i tutuklu 92 emniyet personeli hakkÄ±nda, ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' suÃ§undan on beÅŸer yÄ±la kadar hapis istemiyle iddianame hazÄ±rlandÄ±