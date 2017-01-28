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BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Kaynak Ã‡anakkale'ye gidecek
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Kaynak Ã‡anakkale'ye gidecek

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Kaynak, BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkan Vekili Halis Bilden ve beraberindeki heyet, Ã‡anakkale'de meydana gelen depremin etkilediÄŸi bÃ¶lgeleri ziyaret edecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veysi Kaynak, BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi (AFAD) BaÅŸkan Vekili Halis Bilden ve beraberindeki heyet,Â Ã‡anakkale'de meydana gelenÂ depremin etkilediÄŸi bÃ¶lgeleri ziyaret edecek.

Edinilen bilgiye gÃ¶re, Kaynak, Bilden ve beraberindeki heyet, Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esinde, dÃ¼n meydana gelen 5,3'lÃ¼k iki depremin ardÄ±ndan biri 5,2 olmak Ã¼zere Ã§ok sayÄ±da artÃ§Ä± sarsÄ±ntÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelerde yarÄ±n incelemelerde bulunacak.

Yetkililerle bir araya gelerek bilgi alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunacak Kaynak, AFAD ve TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±nca evleri hasar gÃ¶ren ya da yÄ±kÄ±lan vatandaÅŸlar iÃ§in kurulan konteyner kenti de ziyaret edecek.



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