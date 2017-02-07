20:39, 07 Åžubat 2017 SalÄ±

ErdoÄŸan: Bu hafta iÃ§erisinde biz de kararÄ±mÄ±zÄ± veririz

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â Etiyopya CumhurbaÅŸkanÄ± Mulatu Teshome WirtuÂ ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Etiyopya, FETÃ–'nÃ¼n cani yÃ¼zÃ¼nÃ¼, insanlÄ±k iÃ§in teÅŸkil ettiÄŸi bÃ¼yÃ¼k tehdidi gÃ¶ren dostlarÄ±mÄ±zdandÄ±r." diyen ErdoÄŸan, "Bu konuda el birliÄŸi iÃ§inde gereken adÄ±mlarÄ± atÄ±yoruz. Sadece Etiyopya'dan deÄŸil, FETÃ– urunu, sirayet ettiÄŸi diÄŸer bÃ¶lge Ã¼lkelerinden de temizleme konusunda kararlÄ±yÄ±z Ã§Ã¼nkÃ¼ bu bir urdur." ifadelerini kullandÄ±.

ANAYASA DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ°

ErdoÄŸan,Â anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiÂ ile ilgili olarak da "Ã–yle zannediyorum ki, bu hafta iÃ§erisinde biz de kararÄ±mÄ±zÄ± veririz ve bu kararla birlikte de adÄ±m atÄ±lmÄ±ÅŸ olur." dedi.