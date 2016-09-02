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Yeni KHK ile 4 bin 464 kiÅŸi memuriyetten Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±
Yeni KHK ile 4 bin 464 kiÅŸi memuriyetten Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±

OHAL kapsamÄ±ndaki 686 sayÄ±lÄ± KHK ile toplam 4 bin 464 kiÅŸi kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±, 17 kiÅŸi ise gÃ¶reve iade edildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ halÂ kapsamÄ±nda kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±karÄ±lanlar ve gÃ¶reve iade edilenlere iliÅŸkin listelerin de bulunduÄŸu 686 sayÄ±lÄ±Â Kanun HÃ¼kmÃ¼nde KararnameÂ Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

Yeni KHK ile 4 bin 464 kiÅŸi memuriyetten ihraÃ§ edildi. Emniyet'ten 417, Jandarma'dan 893, MEB'den 2 bin 585,Â YargÄ±tay'dan 10, YSK'dan 10, TRT'den 88, DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden 48, YÃ¼ksek Ã–ÄŸrenim Kurumu'ndan 330, Ekonomi BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 15 kiÅŸi ihraÃ§ edildi.

Emniyet'ten alÄ±nan 242 kiÅŸinin haklarÄ± geri alÄ±ndÄ±.

KHKÂ ile 17 kiÅŸi ise gÃ¶revine iade edildi.

Resmi Gazetenin 29972 MÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±nlanan Â 686 no.lu KHK

1 SAYILI LÄ°STE (Kamu GÃ¶revinden Ã‡Ä±karÄ±lanlar)

2 SAYILI LÄ°STE (Kamu GÃ¶revine Ä°ade Edilenler)Â 

3 SAYILI LÄ°STE (Ã–ÄŸrencilik StatÃ¼sÃ¼ Geri Verilenler)

4 SAYILI LÄ°STE (Tedbir Uygulanan Emekli Emniyet MensuplarÄ±na)



Ä°lgili Konular Yeni KHK yayÄ±nlandÄ± KHK OHAL
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