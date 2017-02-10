12:17, 10 Şubat 2017 Cuma

Çavuşoğlu, Kırım Tatar liderleri ile görüştü





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırım Tatar milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov ile görüştü.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Kırım Tatar Milli Lideri, Ukrayna Cumhurbaşkanı’nın Kırım Tatarlarından Sorumlu Yetkilisi, Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Ukrayna milletvekili, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov ile bir araya geldi. Görüşme sırasında Türkiye’deki Kırım Tatarlarının durumu ile ilgili konulara değinildiğini bildiren Mevlüt Çavuşoğlu, “Kırım Tatar halkının lideri ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı ile Türkiye’deki Kırım Tatarlarının durumunu ele alıyoruz” diye bildirdi.

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