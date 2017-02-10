12:27, 10 Åžubat 2017 Cuma

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sistemi onaylandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan tarafÄ±ndan 6771 SayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±'nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun"nun, Anayasa'nÄ±n 175'inci maddesinin dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ fÄ±krasÄ± gereÄŸince halkoyuna sunulmak Ã¼zere, yayÄ±mlanmasÄ± iÃ§in BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa gÃ¶nderildiÄŸi bildirildi.

Buna gÃ¶re, milletvekili sayÄ±sÄ± 550'den 600'e Ã§Ä±karÄ±lacak, milletvekili seÃ§ilebilme yaÅŸÄ± 25'ten, 18'e indirilecek.

TBMM ve cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imleri 5 yÄ±lda bir aynÄ± gÃ¼n yapÄ±lacak. CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilen kiÅŸinin partisiyle iliÅŸiÄŸi kesilmeyecek.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, siyasi parti gruplarÄ±, en son yapÄ±lan genel seÃ§imlerde toplam geÃ§erli oylarÄ±n tek baÅŸÄ±na veya birlikte en az yÃ¼zde 5'ini alan partiler ile en az 100 bin seÃ§men aday gÃ¶sterebilecek.

TBMM GENEL SEÃ‡Ä°MÄ° Ä°LE CUMHURBAÅžKANI SEÃ‡Ä°MÄ° BÄ°RLÄ°KTE YAPILACAK

CumhurbaÅŸkanÄ± hakkÄ±nda, bir suÃ§ iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla TBMM Ã¼ye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n salt Ã§oÄŸunluÄŸunun vereceÄŸi Ã¶nergeyle soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ± istenebilecek.

CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve bakanlar, cumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan atanacak ve gÃ¶revden alÄ±nacak. BakanlÄ±klarÄ±n kurulmasÄ±, kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, gÃ¶revleri ve yetkileri ile teÅŸkilat yapÄ±sÄ± ile merkez ve taÅŸra teÅŸkilatlarÄ±nÄ±n kurulmasÄ±, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesiyle dÃ¼zenlenecek.

TBMM, Ã¼ye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n 5'te 3 Ã§oÄŸunluÄŸu ile seÃ§imlerin yenilenmesine karar verebilecek. TBMM genel seÃ§imi ile cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi birlikte gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n, seÃ§imlerin yenilenmesine karar vermesi halinde TBMM genel seÃ§imi ile cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi birlikte yapÄ±lacak. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n ikinci dÃ¶neminde Meclis, seÃ§imlerin yenilenmesine karar verirse cumhurbaÅŸkanÄ± bir kez daha aday olabilecek.

TBMM'nin bir sonraki seÃ§imi ve cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi, 3 KasÄ±m 2019'da birlikte yapÄ±lacak. Anayasa Mahkemesinin Ã¼ye sayÄ±sÄ± 17'den, 15'e dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lecek.

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada referandumun muhtemel tarihinin 16 Nisan olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.