CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sistemi onaylandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan tarafÄ±ndan 6771 SayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±'nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun"nun, Anayasa'nÄ±n 175'inci maddesinin dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ fÄ±krasÄ± gereÄŸince halkoyuna sunulmak Ã¼zere, yayÄ±mlanmasÄ± iÃ§in BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa gÃ¶nderildiÄŸi bildirildi.
Buna gÃ¶re, milletvekili sayÄ±sÄ± 550'den 600'e Ã§Ä±karÄ±lacak, milletvekili seÃ§ilebilme yaÅŸÄ± 25'ten, 18'e indirilecek.
TBMM ve cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imleri 5 yÄ±lda bir aynÄ± gÃ¼n yapÄ±lacak. CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilen kiÅŸinin partisiyle iliÅŸiÄŸi kesilmeyecek.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, siyasi parti gruplarÄ±, en son yapÄ±lan genel seÃ§imlerde toplam geÃ§erli oylarÄ±n tek baÅŸÄ±na veya birlikte en az yÃ¼zde 5'ini alan partiler ile en az 100 bin seÃ§men aday gÃ¶sterebilecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± hakkÄ±nda, bir suÃ§ iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla TBMM Ã¼ye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n salt Ã§oÄŸunluÄŸunun vereceÄŸi Ã¶nergeyle soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ± istenebilecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve bakanlar, cumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan atanacak ve gÃ¶revden alÄ±nacak. BakanlÄ±klarÄ±n kurulmasÄ±, kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, gÃ¶revleri ve yetkileri ile teÅŸkilat yapÄ±sÄ± ile merkez ve taÅŸra teÅŸkilatlarÄ±nÄ±n kurulmasÄ±, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesiyle dÃ¼zenlenecek.
TBMM, Ã¼ye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n 5'te 3 Ã§oÄŸunluÄŸu ile seÃ§imlerin yenilenmesine karar verebilecek. TBMM genel seÃ§imi ile cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi birlikte gerÃ§ekleÅŸtirilecek.
CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n, seÃ§imlerin yenilenmesine karar vermesi halinde TBMM genel seÃ§imi ile cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi birlikte yapÄ±lacak. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n ikinci dÃ¶neminde Meclis, seÃ§imlerin yenilenmesine karar verirse cumhurbaÅŸkanÄ± bir kez daha aday olabilecek.
TBMM'nin bir sonraki seÃ§imi ve cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi, 3 KasÄ±m 2019'da birlikte yapÄ±lacak. Anayasa Mahkemesinin Ã¼ye sayÄ±sÄ± 17'den, 15'e dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lecek.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada referandumun muhtemel tarihinin 16 Nisan olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± iÅŸgal etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla yargÄ±lanan 14 sanÄ±ktan 10'u tahliye edildi
LÃ¼bnan Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi OrtakÃ¶y'de dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rsÄ±nÄ±n faillerine dava aÃ§maya hazÄ±rlanÄ±yor
Kandilli Rasathanesi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, AÄŸrÄ±'da 4.5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem olduÄŸu duyuruldu.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, TÃ¼rkiye ile Ukrayna'nÄ±n sadece kimlik kartÄ±yla seyahat iÃ§in mutabakata vardÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
Aksaray'da CumhurbaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakanÄ±n geÃ§iÅŸ gÃ¼zergahÄ±ndaki poÅŸet polisi alarma geÃ§irdi
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, istinafÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± iÅŸlemesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸini belirterek, "Muhtemelen bir yasa teklifini TBMM'ye sunacaÄŸÄ±z." dedi.
Van BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nda 190 belediye Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 16 Nisan'daki referandumda anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin millet tarafÄ±ndan tasdik edileceÄŸini sÃ¶yledi
BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici, "FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n derinlemesine deÄŸil enlemesine yayÄ±larak ve Ã¶zellikle PYD/YPGâ€™yi hedef alarak kalÄ±cÄ± bir hale gelmesi lazÄ±m." dedi
AfÅŸin-Elbistan B Termik Santrali'ne kÃ¶mÃ¼r temin edilen Ã‡Ã¶llolar KÃ¶mÃ¼r SahasÄ±'nda 6 yÄ±l Ã¶nce meydana gelen gÃ¶Ã§Ã¼kte hayatÄ±nÄ± kaybeden 11 madenci dualarla anÄ±ldÄ±
Merkez BankasÄ±, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± haberleriyle ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Banka, soruÅŸturmanÄ±n gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ veya banka ile iliÅŸiÄŸi kesilmiÅŸ kiÅŸilerle ilgili olduÄŸunu belirtti.
AralarÄ±nda meslekten ihraÃ§ edilenlerin de bulunduÄŸu 15 Diyanet personeli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
41 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, 23 sanÄ±k hakkÄ±nda 6'ÅŸar kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet talep edildi
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu Anayasa Mahkemesi'nin TÃ¼rkiye'yi kaos ortamÄ±na sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ savundu
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±ndaki akademik personelin KHK'lar Ã§erÃ§evesindeki iÅŸlemlerinin Ã¼niversitelerce oluÅŸturan komisyonlar vasÄ±tasÄ± ile yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne dikkat Ã§ekildi
TÃ¼rkiye yarÄ±n Karadeniz Ã¼zerinden gelen soÄŸuk havanÄ±n etkisi altÄ±na girecek.