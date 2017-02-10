Filipinler'de Ebu Seyyaf liderlerinden biri Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Filipinler'de emniyet gÃ¼Ã§leri, Ebu Seyyaf Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne baÄŸlÄ± "Lucky 9" grubunun elebaÅŸÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼.
BatÄ± Mindanao KomutanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Jo-Ann Petinglay, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Tawi-Tawi kentinde dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda Ninok Sappari'nin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.
Petinglay, Sappari'nin Barangay Pahut bÃ¶lgesinde bir tatil beldesinde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ihbarÄ± Ã¼zerine dÃ¼zenlenen operasyonda bir Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, kaÃ§an Sappari'nin de kÄ±stÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kÃ¶yde etkisiz hale getirildiÄŸini ifade etti.
Petinglay, 32 cinayetten aran Sappari'nin, suikast ve adam kaÃ§Ä±rma eylemleri dÃ¼zenleyen Ebu Seyyaf'Ä±n "Lucky 9" grubunun lideri olduÄŸunu sÃ¶yledi.
OperasyonlarÄ±n tÃ¼m Ã¶rgÃ¼t militanlarÄ± ele geÃ§irilinceye kadar sÃ¼receÄŸini kaydeden Petinglay, "Militanlar yakalana ya da kanuna teslim olana kadar durmayacaÄŸÄ±z." dedi.
Malezya ve Filipinler arasÄ±ndaki adalarda 1991'den beri faaliyet gÃ¶steren Ebu Seyyaf, rehin alma ve ÅŸiddet eylemleriyle biliniyor.
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Filipinler'de Ebu Seyyaf Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n elebaÅŸlarÄ±ndan Sappari Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
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