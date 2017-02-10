12:36, 10 Åžubat 2017 Cuma

Belediyelere borÃ§larÄ± iÃ§in kesinti yapÄ±lmayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediyeleri iÌ‡l Ã¶zel iÌ‡dareleri, belediyeler ve bunlarÄ±n baÄŸlÄ± kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n borÃ§larÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k genel bÃ¼tÃ§e vergi gelirleri tahsilat toplamÄ± Ã¼zerinden yapÄ±lacak kesinti oranlarÄ±, bu yÄ±lÄ±n ÅŸubat, mart, nisan ve mayÄ±s aylarÄ±nda genel bÃ¼tÃ§e vergi gelirlerinden Ã¶denecek paylar iÃ§inde yÃ¼zde sÄ±fÄ±r olacak.

Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan Bakanlar Kurulu kararÄ± ile bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediyeleri, iÌ‡l Ã¶zel iÌ‡dareleri, belediyeler ve bunlarÄ±n baÄŸlÄ± kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n borÃ§larÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k genel bÃ¼tÃ§e vergi gelirleri tahsilat toplama Ã¼zerinden ayrÄ±lacak paylardan yapÄ±lacak kesinti oranlarÄ±, 2017 yÄ±lÄ± ÅŸubat, mart, nisan ve mayÄ±s aylarÄ±nda genel bÃ¼tÃ§e vergi gelirlerinden Ã¶denecek paylar iÃ§inde yÃ¼zde sÄ±fÄ±r olarak uygulanacak.

Ã–te yandan Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurulu kararÄ±yla "IMT-2000/UMTS Ä°ÅŸletmecilerinin Åžebekelerinde KullanÄ±lacak DonanÄ±m ve YazÄ±lÄ±m YatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n Ä°ncelenmesi ve Denetlenmesine Ä°liÅŸkin Usul ve Esaslar" yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±rÄ±ldÄ±.