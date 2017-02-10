DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
16:37, 10 Åžubat 2017 Cuma
DÄ±ÅŸ Politika
12:42, 10 Åžubat 2017 Cuma

  • PaylaÅŸ
Ä°ngiltere Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Ankara'da
Ä°ngiltere Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Ankara'da

Ä°ngiltere Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Peach, Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ± ziyaret ediyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, resmi ziyaret iÃ§in Ankara'ya gelen Ä°ngiltere Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Stuart Peach ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Genelkurmay KarargahÄ±'na geliÅŸinde Orgeneral Akar tarafÄ±ndan askeri tÃ¶renle karÅŸÄ±lanan Peach, iki Ã¼lke milli marÅŸlarÄ±nÄ±n Ã§alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tÃ¶ren kÄ±tasÄ±nÄ± selamladÄ±.

TÃ¶renin ardÄ±ndan Akar ile Peach'in gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸti.



Ä°lgili Konular Ä°ngiltere tÃ¼rkiye
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

DÄ±ÅŸ Politika Haberleri
AK Parti'yi iÅŸgal davasÄ±nda 10 tahliye
AK Parti'yi iÅŸgal davasÄ±nda 10 tahliye

AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± iÅŸgal etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla yargÄ±lanan 14 sanÄ±ktan 10'u tahliye edildi
LÃ¼bnan'dan OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ± faillerine dava
LÃ¼bnan'dan, OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ± faillerine dava

LÃ¼bnan Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi OrtakÃ¶y'de dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rsÄ±nÄ±n faillerine dava aÃ§maya hazÄ±rlanÄ±yor
AÄŸrÄ±'da 4 5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem
AÄŸrÄ±'da 4.5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem

Kandilli Rasathanesi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, AÄŸrÄ±'da 4.5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem olduÄŸu duyuruldu.
Ukrayna'ya kimlikle seyahat edilecek
Ukrayna'ya kimlikle seyahat edilecek

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, TÃ¼rkiye ile Ukrayna'nÄ±n sadece kimlik kartÄ±yla seyahat iÃ§in mutabakata vardÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n geÃ§iÅŸ gÃ¼zergahÄ±nda ÅŸÃ¼pheli paket
CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n geÃ§iÅŸ gÃ¼zergahÄ±nda ÅŸÃ¼pheli paket

Aksaray'da CumhurbaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakanÄ±n geÃ§iÅŸ gÃ¼zergahÄ±ndaki poÅŸet polisi alarma geÃ§irdi
BozdaÄŸ'dan Ä°stinaf Mahkemesi aÃ§Ä±klamasÄ±
BozdaÄŸ'dan Ä°stinaf Mahkemesi aÃ§Ä±klamasÄ±

Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, istinafÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± iÅŸlemesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸini belirterek, "Muhtemelen bir yasa teklifini TBMM'ye sunacaÄŸÄ±z." dedi.
Van'da 190 belediye Ã§alÄ±ÅŸanÄ± uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
Van'da 190 belediye Ã§alÄ±ÅŸanÄ± uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±

Van BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nda 190 belediye Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan deÄŸiÅŸiklik onayÄ±na ilk yorum
YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan deÄŸiÅŸiklik onayÄ±na ilk yorum

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 16 Nisan'daki referandumda anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin millet tarafÄ±ndan tasdik edileceÄŸini sÃ¶yledi
BBP'den 'FÄ±rat KalkanÄ±' aÃ§Ä±klamasÄ±
BBP'den 'FÄ±rat KalkanÄ±' aÃ§Ä±klamasÄ±

BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici, "FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n derinlemesine deÄŸil enlemesine yayÄ±larak ve Ã¶zellikle PYD/YPGâ€™yi hedef alarak kalÄ±cÄ± bir hale gelmesi lazÄ±m." dedi
Maden ÅŸehitleri anÄ±ldÄ±
Maden ÅŸehitleri anÄ±ldÄ±

AfÅŸin-Elbistan B Termik Santrali'ne kÃ¶mÃ¼r temin edilen Ã‡Ã¶llolar KÃ¶mÃ¼r SahasÄ±'nda 6 yÄ±l Ã¶nce meydana gelen gÃ¶Ã§Ã¼kte hayatÄ±nÄ± kaybeden 11 madenci dualarla anÄ±ldÄ±
Merkez BankasÄ±'ndan 'operasyon' aÃ§Ä±klamasÄ±
Merkez BankasÄ±'ndan 'operasyon' aÃ§Ä±klamasÄ±

Merkez BankasÄ±, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± haberleriyle ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Banka, soruÅŸturmanÄ±n gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ veya banka ile iliÅŸiÄŸi kesilmiÅŸ kiÅŸilerle ilgili olduÄŸunu belirtti.
UÅŸak'ta 15 Diyanet Ã§alÄ±ÅŸanÄ± gÃ¶zaltÄ±nda
UÅŸak'ta 15 Diyanet Ã§alÄ±ÅŸanÄ± gÃ¶zaltÄ±nda

AralarÄ±nda meslekten ihraÃ§ edilenlerin de bulunduÄŸu 15 Diyanet personeli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Yasin BÃ¶rÃ¼ davasÄ±nda 23 kiÅŸiye mÃ¼ebbet talebi
Yasin BÃ¶rÃ¼ davasÄ±nda 23 kiÅŸiye mÃ¼ebbet talebi

41 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, 23 sanÄ±k hakkÄ±nda 6'ÅŸar kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet talep edildi
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu AYM topluma gÃ¼ven vermiyor
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: AYM topluma gÃ¼ven vermiyor

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu Anayasa Mahkemesi'nin TÃ¼rkiye'yi kaos ortamÄ±na sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ savundu
YÃ–K'ten KHK aÃ§Ä±klamasÄ±
YÃ–K'ten KHK aÃ§Ä±klamasÄ±

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±ndaki akademik personelin KHK'lar Ã§erÃ§evesindeki iÅŸlemlerinin Ã¼niversitelerce oluÅŸturan komisyonlar vasÄ±tasÄ± ile yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne dikkat Ã§ekildi
SoÄŸuk havalar geri dÃ¶nÃ¼yor
SoÄŸuk havalar geri dÃ¶nÃ¼yor

TÃ¼rkiye yarÄ±n Karadeniz Ã¼zerinden gelen soÄŸuk havanÄ±n etkisi altÄ±na girecek.

Haberler

Ä°ngiltere Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Peach Ankara'da
Ä°ngiltere Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Peach Ankara'da

Tarihi eser TÃ¼rkiye'ye iade edildi
Tarihi eser TÃ¼rkiye'ye iade edildi

BaÅŸbakan, Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
BaÅŸbakan Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gaziantep'te
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gaziantep'te

KonsolosluklarÄ± alarma geÃ§iren "Gezenler" yakalandÄ±
KonsolosluklarÄ± alarma geÃ§iren quot Gezenler quot yakalandÄ±

Almanya'dan sonra Ä°ngiltere de elÃ§iliÄŸi kapattÄ±
Almanya'dan sonra Ä°ngiltere de elÃ§iliÄŸi kapattÄ±

Financial Times: TÃ¼rkiye'nin kaderi ErdoÄŸan'Ä±n elinde
Financial Times TÃ¼rkiye'nin kaderi ErdoÄŸan'Ä±n elinde

Avam kamarasÄ±nda 'TÃ¼rkiye'ye vize' tartÄ±ÅŸmasÄ±
Avam kamarasÄ±nda 'TÃ¼rkiye'ye vize' tartÄ±ÅŸmasÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 