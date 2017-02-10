12:42, 10 Åžubat 2017 Cuma

Ä°ngiltere Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Ankara'da





Ä°ngiltere Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Peach, Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ± ziyaret ediyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, resmi ziyaret iÃ§in Ankara'ya gelen Ä°ngiltere Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Stuart Peach ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Genelkurmay KarargahÄ±'na geliÅŸinde Orgeneral Akar tarafÄ±ndan askeri tÃ¶renle karÅŸÄ±lanan Peach, iki Ã¼lke milli marÅŸlarÄ±nÄ±n Ã§alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tÃ¶ren kÄ±tasÄ±nÄ± selamladÄ±. TÃ¶renin ardÄ±ndan Akar ile Peach'in gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸti.

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