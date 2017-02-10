12:51, 10 Åžubat 2017 Cuma

DemirtaÅŸ hakkÄ±nda bir iddianame daha





DemirtaÅŸ hakkÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla 4 yÄ±la kadar hapis istemiyle iddianame hazÄ±rlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ hakkÄ±nda, AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± bir aÃ§Ä±klamada CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla 4 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ± istemiyle iddianame hazÄ±rlandÄ±. BakÄ±rkÃ¶y Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan iddianamede, DemirtaÅŸ'Ä±n 24 AralÄ±k 2015'te Rusya ziyaretinin ardÄ±ndan AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalar nedeniyle 9 kiÅŸinin BaÅŸbakanlÄ±k Ä°letiÅŸim Merkezi'ne (BÄ°MER) farklÄ± tarihlerde suÃ§ duyurusunda bulunduÄŸu belirtildi. SuÃ§ duyurularÄ±nda DemirtaÅŸ'Ä±n bahsi geÃ§en aÃ§Ä±klamasÄ±nda, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nÄ± hiÃ§e saydÄ±ÄŸÄ± ve sÃ¶ylediÄŸi sÃ¶zlerin TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'ne zarar verdiÄŸi, bÃ¶lÃ¼cÃ¼lÃ¼k faaliyetinde bulunduÄŸu ifade edilerek hakkÄ±nda yasal gereÄŸinin yapÄ±lmasÄ±nÄ±n istendiÄŸi, bu doÄŸrultuda hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Ä°ddianamede, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Ceza Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n 27 Ocak 2017'de ÅŸÃ¼pheli DemirtaÅŸ hakkÄ±nda ''CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret'' suÃ§undan kovuÅŸturma izni verildiÄŸi belirtilerek, DemirtaÅŸ'Ä±n Rusya gezisinin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmaya da yer verildi.

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