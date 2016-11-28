KurtulmuÅŸ: Referandum muhtemelen 16 Nisan'da

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ,Â "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n anayasa deÄŸiÅŸiklik kanununu onaylamasÄ±yla birlikte bundan sonra gÃ¶zler YÃ¼ksek SeÃ§im KurulundadÄ±r. YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu, muhtemelen 16 Nisan tarihini uygun gÃ¶rerek 60 gÃ¼n iÃ§inde seÃ§im yapÄ±lmasÄ±yla ilgili kararÄ±nÄ± Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde verecektir." dedi.
KurtulmuÅŸ, CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±nÂ anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin kanunu onaylamasÄ±yla ilgili ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"TÃ¼rkiye'de inÅŸallah 16 Nisan'da olacaÄŸÄ± hesaplananÂ halk oylamasÄ±Â ile birlikte egemenlik tam manasÄ±yla kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z milletin olacaktÄ±r. Millet bu sÃ¼reÃ§te gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼, kararÄ±nÄ±, reyini ortaya koyacaktÄ±r. Ãœmit ederim ki bu seÃ§im kampanyasÄ±, aynÄ± ÅŸekilde TÃ¼rkiye demokrasisinin olgunluÄŸuna yakÄ±ÅŸÄ±r bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lecektir. 'Evet' diyenler, 'hayÄ±r' diyenler, herkes gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini ortaya koyacak. Herkes aÃ§Ä±k seÃ§im kampanyasÄ±nÄ±n parÃ§asÄ±, tarafÄ± olacak."
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ,Â El Bab'daÂ Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n kazaen TSK unsurlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu binayÄ± vurmasÄ±na iliÅŸkin, "Bizim aÃ§Ä±mÄ±zdan olay bÃ¼tÃ¼nÃ¼yle aydÄ±nlatÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor, araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Ä°lk bilgiler koordinasyon yanlÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ±, yanlÄ±ÅŸ bir koordinasyon, herhangi bir ÅŸekilde maalesef istem dÄ±ÅŸÄ± meydana gelmiÅŸ bir olaydÄ±r. BÃ¼tÃ¼nÃ¼yle bir kazadÄ±r ilk bilgilere gÃ¶re ama bunun nasÄ±l vuku bulduÄŸu, bu aradaki koordinasyon meselesinin nasÄ±l bu kadar atladÄ±ÄŸÄ± ortaya konulacaktÄ±r. Oradaki mÃ¼cadelede anlaÅŸÄ±lÄ±yor ki Ã§ok daha yakÄ±n bir koordinasyona ihtiyaÃ§ var." dedi.
AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± iÅŸgal etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla yargÄ±lanan 14 sanÄ±ktan 10'u tahliye edildi
LÃ¼bnan Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi OrtakÃ¶y'de dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rsÄ±nÄ±n faillerine dava aÃ§maya hazÄ±rlanÄ±yor
Kandilli Rasathanesi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, AÄŸrÄ±'da 4.5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem olduÄŸu duyuruldu.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, TÃ¼rkiye ile Ukrayna'nÄ±n sadece kimlik kartÄ±yla seyahat iÃ§in mutabakata vardÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
Aksaray'da CumhurbaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakanÄ±n geÃ§iÅŸ gÃ¼zergahÄ±ndaki poÅŸet polisi alarma geÃ§irdi
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, istinafÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± iÅŸlemesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸini belirterek, "Muhtemelen bir yasa teklifini TBMM'ye sunacaÄŸÄ±z." dedi.
Van BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nda 190 belediye Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 16 Nisan'daki referandumda anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin millet tarafÄ±ndan tasdik edileceÄŸini sÃ¶yledi
BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici, "FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n derinlemesine deÄŸil enlemesine yayÄ±larak ve Ã¶zellikle PYD/YPGâ€™yi hedef alarak kalÄ±cÄ± bir hale gelmesi lazÄ±m." dedi
AfÅŸin-Elbistan B Termik Santrali'ne kÃ¶mÃ¼r temin edilen Ã‡Ã¶llolar KÃ¶mÃ¼r SahasÄ±'nda 6 yÄ±l Ã¶nce meydana gelen gÃ¶Ã§Ã¼kte hayatÄ±nÄ± kaybeden 11 madenci dualarla anÄ±ldÄ±
Merkez BankasÄ±, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± haberleriyle ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Banka, soruÅŸturmanÄ±n gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ veya banka ile iliÅŸiÄŸi kesilmiÅŸ kiÅŸilerle ilgili olduÄŸunu belirtti.
AralarÄ±nda meslekten ihraÃ§ edilenlerin de bulunduÄŸu 15 Diyanet personeli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
41 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, 23 sanÄ±k hakkÄ±nda 6'ÅŸar kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet talep edildi
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu Anayasa Mahkemesi'nin TÃ¼rkiye'yi kaos ortamÄ±na sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ savundu
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±ndaki akademik personelin KHK'lar Ã§erÃ§evesindeki iÅŸlemlerinin Ã¼niversitelerce oluÅŸturan komisyonlar vasÄ±tasÄ± ile yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne dikkat Ã§ekildi
TÃ¼rkiye yarÄ±n Karadeniz Ã¼zerinden gelen soÄŸuk havanÄ±n etkisi altÄ±na girecek.