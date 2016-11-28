12:58, 10 Åžubat 2017 Cuma

KurtulmuÅŸ: Referandum muhtemelen 16 Nisan'da

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ,Â "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n anayasa deÄŸiÅŸiklik kanununu onaylamasÄ±yla birlikte bundan sonra gÃ¶zler YÃ¼ksek SeÃ§im KurulundadÄ±r. YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu, muhtemelen 16 Nisan tarihini uygun gÃ¶rerek 60 gÃ¼n iÃ§inde seÃ§im yapÄ±lmasÄ±yla ilgili kararÄ±nÄ± Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde verecektir." dedi.

KurtulmuÅŸ, CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±nÂ anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin kanunu onaylamasÄ±yla ilgili ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"TÃ¼rkiye'de inÅŸallah 16 Nisan'da olacaÄŸÄ± hesaplananÂ halk oylamasÄ±Â ile birlikte egemenlik tam manasÄ±yla kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z milletin olacaktÄ±r. Millet bu sÃ¼reÃ§te gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼, kararÄ±nÄ±, reyini ortaya koyacaktÄ±r. Ãœmit ederim ki bu seÃ§im kampanyasÄ±, aynÄ± ÅŸekilde TÃ¼rkiye demokrasisinin olgunluÄŸuna yakÄ±ÅŸÄ±r bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lecektir. 'Evet' diyenler, 'hayÄ±r' diyenler, herkes gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini ortaya koyacak. Herkes aÃ§Ä±k seÃ§im kampanyasÄ±nÄ±n parÃ§asÄ±, tarafÄ± olacak."

'BÃœTÃœNÃœYLE BÄ°R KAZADIR'

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ,Â El Bab'daÂ Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n kazaen TSK unsurlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu binayÄ± vurmasÄ±na iliÅŸkin, "Bizim aÃ§Ä±mÄ±zdan olay bÃ¼tÃ¼nÃ¼yle aydÄ±nlatÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor, araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Ä°lk bilgiler koordinasyon yanlÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ±, yanlÄ±ÅŸ bir koordinasyon, herhangi bir ÅŸekilde maalesef istem dÄ±ÅŸÄ± meydana gelmiÅŸ bir olaydÄ±r. BÃ¼tÃ¼nÃ¼yle bir kazadÄ±r ilk bilgilere gÃ¶re ama bunun nasÄ±l vuku bulduÄŸu, bu aradaki koordinasyon meselesinin nasÄ±l bu kadar atladÄ±ÄŸÄ± ortaya konulacaktÄ±r. Oradaki mÃ¼cadelede anlaÅŸÄ±lÄ±yor ki Ã§ok daha yakÄ±n bir koordinasyona ihtiyaÃ§ var." dedi.