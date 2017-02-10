13:11, 10 Åžubat 2017 Cuma

SoÄŸuk havalar geri dÃ¶nÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye, yarÄ±ndan itibaren Karadeniz Ã¼zerinden gelen soÄŸuk havanÄ±n etkisi altÄ±na girecek.

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, TÃ¼rkiye yarÄ±n Karadeniz Ã¼zerinden gelen soÄŸuk havanÄ±n etkisi altÄ±na girecek.

GÃ¼ney Ege, BatÄ± Akdeniz, Ä°Ã§ Anadolu'nun gÃ¼neybatÄ±sÄ± ve GÃ¼neydoÄŸu Anadolu'nun batÄ±sÄ± hafif yaÄŸmurlu, Marmara'nÄ±n kuzeyi ile Orta ve DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ± yaÄŸmurlu, yÃ¼ksek kesimler karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmurlu, DoÄŸu Anadolu'nun kuzeydoÄŸusu ise kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§ecek.

RÃ¼zgarÄ±n, Marmara ve KÄ±yÄ± Ege'de kuzey yÃ¶nlerden kuvvetli olarak (30-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

Pazar gÃ¼nÃ¼, Marmara'nÄ±n kuzeyi, Karadeniz ve DoÄŸu Anadolu'nun doÄŸusu kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, GÃ¼neydoÄŸu Anadolu ile Hatay Ã§evreleri yaÄŸmurlu geÃ§ecek. RÃ¼zgar, Marmara ve KÄ±yÄ± Ege'de kuzey yÃ¶nlerden kuvvetli olarak (30-60 kilometre/saat) esmeye devam edecek.

Pazartesi gÃ¼nÃ¼ ise Marmara'nÄ±n kuzeydoÄŸusu, Karadeniz'in iÃ§ kesimleri ile DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu Anadolu'nun doÄŸusu kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ± karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmurlu geÃ§ecek.

Pazar ve pazartesi, Ä°stanbul'da kuvvetli kuzeyli rÃ¼zgarlarla birlikte aralÄ±klÄ± olarak hafif karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± gÃ¶rÃ¼lecek. AÃ§Ä±klamada, ancak bu yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n hayatÄ± olumsuz yÃ¶nde etkileyecek bir kar Ã¶rtÃ¼sÃ¼ yapmasÄ±nÄ±n beklenmediÄŸi ifade edildi.

Bu hafta boyunca mevsim normalleri Ã¼zerinde seyreden hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n, Karadeniz Ã¼zerinden gelen soÄŸuk havanÄ±n etkisiyle, hissedilir derecede azalarak hafta sonu ve gelecek hafta mevsim normallerinin altÄ±nda seyredeceÄŸi bildirildi.