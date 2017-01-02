14:05, 10 Åžubat 2017 Cuma

YÃ–K'ten KHK aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulunca, son Ã§Ä±kan KHK'larÄ±n, diÄŸer kurumlarda olduÄŸu gibi akademide de yapÄ±lan yeniden deÄŸerlendirmeler sonrasÄ±nda, iade sÃ¼recinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdiÄŸi belirtilerek, "YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretimin kurumsal yapÄ±sÄ± kadar akademi camiasÄ±nÄ±n yetiÅŸmiÅŸ her bir ferdi de bilim hayatÄ±mÄ±z ve Ã¼lkemiz iÃ§in deÄŸerli ve Ã¶nemlidir. Gelinen sÃ¼reÃ§te YÃ–K olarak konuya iliÅŸkin yeni sorumluluklar Ã¼stlenme de dahil deÄŸerlendirmemiz sÃ¼rmektedir." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

YÃ–K'ten, yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±nda gÃ¶revli akademisyenlerin, kanun hÃ¼kmÃ¼ndeki kararnameler (KHK) ile kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±kartÄ±lmasÄ± sÃ¼reÃ§leriyle ilgili ortaya atÄ±lan deÄŸerlendirmeler Ã¼zerine aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±.

YÃ–K'Ã¼n anayasal asli gÃ¶revinin, yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±ndaki Ã¶ÄŸretim sÃ¼reÃ§lerinin planlanmasÄ±, dÃ¼zenlemesi, yÃ¶netilmesi ve denetlenmesi olduÄŸu belirtilen aÃ§Ä±klamada, YÃ–K'e anayasal Ã§erÃ§evede yÃ¼klenen hususlar dÄ±ÅŸÄ±ndaki konularda Ã¼niversitelerin, diÄŸer kamu kurumlarÄ±ndan farklÄ± ÅŸekilde Ã¶zerk olduÄŸu vurgulandÄ±.

"MAÄžDURÄ°YET MÃœRACAATLARI HUKUK Ã‡ERÃ‡EVESÄ°NDE DEÄžERLENDÄ°RÄ°LECEK"

AÃ§Ä±klamada, bu kapsamda, yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±ndaki akademik personelin KHK'lar Ã§erÃ§evesindeki iÅŸlemlerinin, Ã¼niversitelerce oluÅŸturan komisyonlar vasÄ±tasÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirilerek, ÅŸunlar kaydedildi:

"Bu sÃ¼reÃ§te gerekli tÃ¼m titizlik ve hassasiyetler Ã¼niversitelerce gÃ¶steriliyor olmasÄ±na karÅŸÄ±n yine de oluÅŸmuÅŸ ve oluÅŸabilecek maÄŸduriyetlerin deÄŸerlendirilme sÃ¼reÃ§lerine yÃ¶nelik ise 685 sayÄ±lÄ± KHK ile 'OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu' kurulmuÅŸtur. Bu komisyonun bÃ¼tÃ¼n maÄŸduriyet mÃ¼racaatlarÄ±nÄ± hukuk Ã§erÃ§evesinde ve toplumsal vicdanÄ± tatmin edecek ÅŸekilde deÄŸerlendireceÄŸine inanÄ±yoruz.

Nitekim son Ã§Ä±kan KHK'lar, diÄŸer kurumlarda olduÄŸu gibi akademide de yapÄ±lan yeniden deÄŸerlendirmeler sonrasÄ±nda iade sÃ¼recinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶stermektedir. YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretimin kurumsal yapÄ±sÄ± kadar akademi camiasÄ±nÄ±n yetiÅŸmiÅŸ her bir ferdi de bilim hayatÄ±mÄ±z ve Ã¼lkemiz iÃ§in deÄŸerli ve Ã¶nemlidir. Gelinen sÃ¼reÃ§te YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu olarak konuya iliÅŸkin yeni sorumluluklar Ã¼stlenme de dahil deÄŸerlendirmemiz sÃ¼rmektedir."

AÃ§Ä±klamada, YÃ–K'Ã¼n, milli gÃ¼venliÄŸe tehdit oluÅŸturan tÃ¼m yapÄ±lara, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ± Ã¼lke ve devletin hassasiyetlerini aynen ve zamana baÄŸlÄ± kalmaksÄ±zÄ±n taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± vurgulanarak, bÃ¼tÃ¼n gayretiyle Ã¼niversiteler ve tÃ¼m akademisyenler ile yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretimde kalite ve niteliÄŸi artÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.