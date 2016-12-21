14:10, 10 Åžubat 2017 Cuma

Esed'den UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼'ne yalanlama





Suriye Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸar Esad, UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n 'Suriye'deki hapishanelerde binlerce insanÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼' yÃ¶nÃ¼ndeki raporunu kesin ifadelerle yalanladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸar Esad, UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n 'Suriye'deki hapishanelerde binlerce insanÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼' yÃ¶nÃ¼ndeki raporunu kesin ifadelerle yalanladÄ±.

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