KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: AYM topluma gÃ¼ven vermiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "TÃ¼rkiye'yi bugÃ¼n bir kaos ortamÄ±na sÃ¼rÃ¼kleyen temel Ã¶ge, Anayasa Mahkemesidir. Bu Anayasa Mahkemesi, asla ve asla topluma gÃ¼ven veremez." dedi.
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, genel merkezde gerÃ§ekleÅŸtirilen Parti Meclisi, YÃ¼ksek Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantÄ±sÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, TÃ¼rkiye'nin tarihindeki en karamsar sÃ¼reci yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
BugÃ¼n gelinen noktada demokrasi, hukuk devletinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, temel hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerin, bilim, medyanÄ±n da gÃ¼vence altÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "Milli GÃ¼venlik Kurulu'nun sadece ve sadece demokrasiye vurgu yaptÄ±ÄŸÄ± bir bildirinin tam tersine bir uygulamayla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z." dedi.
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Maarif VakfÄ±'nÄ±n mÃ¼tevelli heyetinin huzur hakkÄ±nÄ±n da dÃ¼zenlendiÄŸini ve bankacÄ±lÄ±k mevzuatÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirildiÄŸini belirterek, geÃ§miÅŸte bankalarÄ± hortumlayanlar iÃ§in Ã¶zel bir af getirildiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
"Peki buna kim izin verdi?" sorusunu yÃ¶nelten KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "Bunun gerÃ§ek sorumlusu kim? HÃ¼kÃ¼met deÄŸil, yÃ¼rÃ¼tme organÄ± da deÄŸil. Bu iÅŸin gerÃ§ek sorumlusu, unutmayalÄ±m, Anayasa Mahkemesi." dedi.
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, deÄŸerlendirmelerine ÅŸÃ¶yle devam etti:
"TÃ¼rkiye'yi bugÃ¼n bir kaos ortamÄ±na sÃ¼rÃ¼kleyen temel Ã¶ge, Anayasa Mahkemesi'dir. Bu Anayasa Mahkemesi asla ve asla topluma gÃ¼ven veremez. HiÃ§birimizin haklarÄ±nÄ± gÃ¼vence altÄ±na alamaz. YazÄ±lÄ± var, doÄŸru, anayasada yazÄ±lÄ±. UygulamasÄ± yanlÄ±ÅŸ yapÄ±lÄ±yor, denetleyecek olan kurum gÃ¶revini yapmÄ±yor. AsÄ±l sorunumuz burada baÅŸlÄ±yor."
Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname'lerle Ã¼niversitelerin de susturulduÄŸunu ileri sÃ¼ren KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "RektÃ¶rler, kendilerini muhbir olarak konumlandÄ±rdÄ±lar. Bir Ã¼niversitenin rektÃ¶rÃ¼, muhbir olabilir mi? Utanma duygusu denen bir ÅŸey var. Okudunuz, bu kadar kitap okudunuz, makale yazdÄ±nÄ±z. Kitaplar yazdÄ±nÄ±z. YanÄ±nda beraber Ã§ay iÃ§tiÄŸin insanÄ± nasÄ±l ihbar edebilirsin sen? Ãœstelik hiÃ§bir gÃ¼nahÄ± yok. Muhbir konumunda gÃ¶rev yapÄ±yorlar ÅŸu anda." diye konuÅŸtu.
AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± iÅŸgal etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla yargÄ±lanan 14 sanÄ±ktan 10'u tahliye edildi
LÃ¼bnan Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi OrtakÃ¶y'de dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rsÄ±nÄ±n faillerine dava aÃ§maya hazÄ±rlanÄ±yor
Kandilli Rasathanesi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, AÄŸrÄ±'da 4.5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem olduÄŸu duyuruldu.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, TÃ¼rkiye ile Ukrayna'nÄ±n sadece kimlik kartÄ±yla seyahat iÃ§in mutabakata vardÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
Aksaray'da CumhurbaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakanÄ±n geÃ§iÅŸ gÃ¼zergahÄ±ndaki poÅŸet polisi alarma geÃ§irdi
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, istinafÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± iÅŸlemesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸini belirterek, "Muhtemelen bir yasa teklifini TBMM'ye sunacaÄŸÄ±z." dedi.
Van BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nda 190 belediye Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 16 Nisan'daki referandumda anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin millet tarafÄ±ndan tasdik edileceÄŸini sÃ¶yledi
BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici, "FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n derinlemesine deÄŸil enlemesine yayÄ±larak ve Ã¶zellikle PYD/YPGâ€™yi hedef alarak kalÄ±cÄ± bir hale gelmesi lazÄ±m." dedi
AfÅŸin-Elbistan B Termik Santrali'ne kÃ¶mÃ¼r temin edilen Ã‡Ã¶llolar KÃ¶mÃ¼r SahasÄ±'nda 6 yÄ±l Ã¶nce meydana gelen gÃ¶Ã§Ã¼kte hayatÄ±nÄ± kaybeden 11 madenci dualarla anÄ±ldÄ±
Merkez BankasÄ±, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± haberleriyle ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Banka, soruÅŸturmanÄ±n gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ veya banka ile iliÅŸiÄŸi kesilmiÅŸ kiÅŸilerle ilgili olduÄŸunu belirtti.
AralarÄ±nda meslekten ihraÃ§ edilenlerin de bulunduÄŸu 15 Diyanet personeli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
41 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, 23 sanÄ±k hakkÄ±nda 6'ÅŸar kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet talep edildi
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu Anayasa Mahkemesi'nin TÃ¼rkiye'yi kaos ortamÄ±na sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ savundu
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±ndaki akademik personelin KHK'lar Ã§erÃ§evesindeki iÅŸlemlerinin Ã¼niversitelerce oluÅŸturan komisyonlar vasÄ±tasÄ± ile yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne dikkat Ã§ekildi
TÃ¼rkiye yarÄ±n Karadeniz Ã¼zerinden gelen soÄŸuk havanÄ±n etkisi altÄ±na girecek.