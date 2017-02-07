14:16, 10 Åžubat 2017 Cuma

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: AYM topluma gÃ¼ven vermiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "TÃ¼rkiye'yi bugÃ¼n bir kaos ortamÄ±na sÃ¼rÃ¼kleyen temel Ã¶ge, Anayasa Mahkemesidir. Bu Anayasa Mahkemesi, asla ve asla topluma gÃ¼ven veremez." dedi.

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, genel merkezde gerÃ§ekleÅŸtirilen Parti Meclisi, YÃ¼ksek Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantÄ±sÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, TÃ¼rkiye'nin tarihindeki en karamsar sÃ¼reci yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

BugÃ¼n gelinen noktada demokrasi, hukuk devletinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, temel hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerin, bilim, medyanÄ±n da gÃ¼vence altÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "Milli GÃ¼venlik Kurulu'nun sadece ve sadece demokrasiye vurgu yaptÄ±ÄŸÄ± bir bildirinin tam tersine bir uygulamayla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z." dedi.

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Maarif VakfÄ±'nÄ±n mÃ¼tevelli heyetinin huzur hakkÄ±nÄ±n da dÃ¼zenlendiÄŸini ve bankacÄ±lÄ±k mevzuatÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirildiÄŸini belirterek, geÃ§miÅŸte bankalarÄ± hortumlayanlar iÃ§in Ã¶zel bir af getirildiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

"Peki buna kim izin verdi?" sorusunu yÃ¶nelten KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "Bunun gerÃ§ek sorumlusu kim? HÃ¼kÃ¼met deÄŸil, yÃ¼rÃ¼tme organÄ± da deÄŸil. Bu iÅŸin gerÃ§ek sorumlusu, unutmayalÄ±m, Anayasa Mahkemesi." dedi.

"BU ANAYASA MAHKEMESÄ° ASLA TOPLUMA GÃœVEN VEREMEZ"

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, deÄŸerlendirmelerine ÅŸÃ¶yle devam etti:

"TÃ¼rkiye'yi bugÃ¼n bir kaos ortamÄ±na sÃ¼rÃ¼kleyen temel Ã¶ge, Anayasa Mahkemesi'dir. Bu Anayasa Mahkemesi asla ve asla topluma gÃ¼ven veremez. HiÃ§birimizin haklarÄ±nÄ± gÃ¼vence altÄ±na alamaz. YazÄ±lÄ± var, doÄŸru, anayasada yazÄ±lÄ±. UygulamasÄ± yanlÄ±ÅŸ yapÄ±lÄ±yor, denetleyecek olan kurum gÃ¶revini yapmÄ±yor. AsÄ±l sorunumuz burada baÅŸlÄ±yor."

"REKTÃ–RLER KENDÄ°LERÄ°NÄ° MUHBÄ°R OLARAK KONUMLANDIRDILAR"

Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname'lerle Ã¼niversitelerin de susturulduÄŸunu ileri sÃ¼ren KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "RektÃ¶rler, kendilerini muhbir olarak konumlandÄ±rdÄ±lar. Bir Ã¼niversitenin rektÃ¶rÃ¼, muhbir olabilir mi? Utanma duygusu denen bir ÅŸey var. Okudunuz, bu kadar kitap okudunuz, makale yazdÄ±nÄ±z. Kitaplar yazdÄ±nÄ±z. YanÄ±nda beraber Ã§ay iÃ§tiÄŸin insanÄ± nasÄ±l ihbar edebilirsin sen? Ãœstelik hiÃ§bir gÃ¼nahÄ± yok. Muhbir konumunda gÃ¶rev yapÄ±yorlar ÅŸu anda." diye konuÅŸtu.