14:28, 10 Åžubat 2017 Cuma

Esed rejimi YPG ile gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

RusyaÂ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±Â Sergey Lavrov,Â Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejimi ileÂ KÃ¼rtlerÂ arasÄ±nda Rusya'nÄ±n arabuluculuÄŸunda gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Lavrov, Rus Ä°zvestiya gazetesine verdiÄŸi mÃ¼lakatta, Arap basÄ±nÄ±nda Rusya'nÄ±n arabuluculuÄŸunda Himeymim Ã¼ssÃ¼nde, rejim ile KÃ¼rtler arasÄ±nda Ã¼lkenin federalleÅŸmesi konusunda gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki haberlerin yÃ¶neltildiÄŸi soruya cevap verdi.

Rusya'nÄ±n "Suriye'nin bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n korunmasÄ± amacÄ±yla" rejim ile KÃ¼rtler arasÄ±nda ortak anlayÄ±ÅŸ bulunmasÄ± iÃ§in Ã§aba gÃ¶sterdiÄŸini ifade eden Lavrov, geÃ§en yÄ±l haziran-aralÄ±k aylarÄ±nda Rusya'nÄ±n arabuluculuÄŸunda rejim ile KÃ¼rt gruplar arasÄ±nda 4 gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini belirtti.

ESED REJÄ°MÄ° YPG Ä°LE DE GÃ–RÃœÅžTÃœ

AyrÄ±ca Lavrov, Esed rejiminin, KÃ¼rt siyasi-sosyal yapÄ± temsilcileri ile "ihtiyaÃ§ duyulduÄŸunda" gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, dolayÄ±sÄ±yla PKK/PYD'nin uzantÄ±sÄ± YPG ile de doÄŸrudan ya da dolaylÄ± olarak gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

SÃ¶z konusu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin olumlu ilerlediÄŸine iÅŸaret eden Lavrov, taraflarÄ±n anlaÅŸma potansiyeli bulunduÄŸunu savundu.

Ã–te yandan Lavrov, NATO'nun Rusya sÄ±nÄ±rlarÄ± yakÄ±nlarÄ±nda askeri varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±rmasÄ±nÄ± "provakatif ve istikrara zarar verici" adÄ±mlar olarak niteleyerek, Avrupa'daki askeri politik geliÅŸmeleri yakÄ±ndan takip ettiklerini ve oluÅŸacak mevcut risklere karÅŸÄ± gerekli adÄ±mlarÄ± attÄ±klarÄ±nÄ± vurguladÄ±.