Esed rejimi YPG ile gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor

RusyaÂ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±Â Sergey Lavrov,Â Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejimi ileÂ KÃ¼rtlerÂ arasÄ±nda Rusya'nÄ±n arabuluculuÄŸunda gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Lavrov, Rus Ä°zvestiya gazetesine verdiÄŸi mÃ¼lakatta, Arap basÄ±nÄ±nda Rusya'nÄ±n arabuluculuÄŸunda Himeymim Ã¼ssÃ¼nde, rejim ile KÃ¼rtler arasÄ±nda Ã¼lkenin federalleÅŸmesi konusunda gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki haberlerin yÃ¶neltildiÄŸi soruya cevap verdi.
Rusya'nÄ±n "Suriye'nin bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n korunmasÄ± amacÄ±yla" rejim ile KÃ¼rtler arasÄ±nda ortak anlayÄ±ÅŸ bulunmasÄ± iÃ§in Ã§aba gÃ¶sterdiÄŸini ifade eden Lavrov, geÃ§en yÄ±l haziran-aralÄ±k aylarÄ±nda Rusya'nÄ±n arabuluculuÄŸunda rejim ile KÃ¼rt gruplar arasÄ±nda 4 gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini belirtti.
AyrÄ±ca Lavrov, Esed rejiminin, KÃ¼rt siyasi-sosyal yapÄ± temsilcileri ile "ihtiyaÃ§ duyulduÄŸunda" gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, dolayÄ±sÄ±yla PKK/PYD'nin uzantÄ±sÄ± YPG ile de doÄŸrudan ya da dolaylÄ± olarak gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
SÃ¶z konusu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin olumlu ilerlediÄŸine iÅŸaret eden Lavrov, taraflarÄ±n anlaÅŸma potansiyeli bulunduÄŸunu savundu.
Ã–te yandan Lavrov, NATO'nun Rusya sÄ±nÄ±rlarÄ± yakÄ±nlarÄ±nda askeri varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±rmasÄ±nÄ± "provakatif ve istikrara zarar verici" adÄ±mlar olarak niteleyerek, Avrupa'daki askeri politik geliÅŸmeleri yakÄ±ndan takip ettiklerini ve oluÅŸacak mevcut risklere karÅŸÄ± gerekli adÄ±mlarÄ± attÄ±klarÄ±nÄ± vurguladÄ±.
Suriye ordusuna ait savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Humus'taki saldÄ±rÄ±sÄ±nda 9 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker, "Ukrayna vatandaÅŸlarÄ± iÃ§in vize muafiyeti yaz Ã¶ncesinde gerÃ§ekleÅŸecek" dedi
Kremlin, TÃ¼rk askerine yÃ¶nelik yanlÄ±ÅŸlÄ±kla dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ± ile ilgili TÃ¼rk tarafÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸ koordinat verdiÄŸini savundu
Almanya Ä°slam Konseyi BaÅŸkanÄ± Kesici, "BaÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ Ã¶ÄŸretmenlere uygulanan ayrÄ±mcÄ±lÄ±k ortadan kalkÄ±yor" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Fransa'nÄ±n gÃ¼neyinde bulunan Montpellier ÅŸehrinde bir eve baskÄ±n dÃ¼zenleyen terÃ¶rle mÃ¼cadele timleri, terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan 4 kiÅŸiyi yakaladÄ±
Lavrov, Esed rejiminin, "ihtiyaÃ§ duyulduÄŸunda" PKK/PYD'nin uzantÄ±sÄ± YPG ile de doÄŸrudan ya da dolaylÄ± olarak gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi
Suriye Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸar Esad, UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n 'Suriye'deki hapishanelerde binlerce insanÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼' yÃ¶nÃ¼ndeki raporunu kesin ifadelerle yalanladÄ±.
Filipinler'de Ebu Seyyaf Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n elebaÅŸlarÄ±ndan Sappari Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Kosova eski BaÅŸbakanÄ± Ramush Haradinayâ€™Ä±n SÄ±rbistanâ€™a iade talebine iliÅŸkin mahkeme kararÄ± 2 Martâ€™ta aÃ§Ä±klanacak
Peru'da hakkÄ±nda yolsuzluk ve rÃ¼ÅŸvet iddialarÄ± bulunan eski Devlet BaÅŸkanÄ± Toledo hakkÄ±nda tutuklama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ld
Almanya'daki aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Demokratik Parti'den Schneider, Nauen'deki mÃ¼lteci yurdu inÅŸaatÄ±nÄ± kundakladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in 8 yÄ±l hapis cezasÄ± aldÄ±
Kenya'da mahkeme, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k mÃ¼lteci kampÄ± Dadaab'Ä±n kapanmasÄ± iÃ§in alÄ±nan kararÄ± iptal etti
Bulgaristan'da bir yetimhaneye yerleÅŸtirilen iki Afgan Ã§ocuk yerel halkÄ±n tepkisi Ã¼zerine geri gÃ¶nderildi
Yunan DÄ±ÅŸiÅŸleri yetkilisi, "(KapÄ±da vize) UygulamanÄ±n 2017'de de devam etmesi amacÄ±yla BrÃ¼ksel'i ikna etmek iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ Ã§abayÄ± gÃ¶stereceÄŸiz" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Washington eyaleti BaÅŸsavcÄ±sÄ± Robert Ferguson, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'a seslenerek, 7 MÃ¼slÃ¼man Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±na giriÅŸ yasaÄŸÄ± getiren kararnamesini geri Ã§ekmesini istedi.
Ä°ran ve Pakistan Chabahar ve Gwadar limanlarÄ±nÄ± Orta Asya ve Ã‡in'e baÄŸlamak iÃ§in iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±.