14:43, 10 Åžubat 2017 Cuma

Merkez BankasÄ±'ndan 'operasyon' aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Merkez BankasÄ±,Â FETÃ–Â soruÅŸturmasÄ±na yÃ¶nelik haberlerle ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±.



AÃ§Ä±klamada ÅŸÃ¶yle denildi: "BazÄ± basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda yer alan ve bilgi eksikliÄŸi iÃ§erdiÄŸi gÃ¶rÃ¼len haberlere iliÅŸkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacÄ± duyulmuÅŸtur.Â



YapÄ±lan incelemelerde, haber konusu soruÅŸturmanÄ±n gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ veya bankamÄ±z ile iliÅŸiÄŸi kesilmiÅŸ kiÅŸilerle ilgili olduÄŸu anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. BankamÄ±z faaliyetleriyle ilgili herhangi bir husus sÃ¶z konusu deÄŸildir."



Ankara Emniyet Mali SuÃ§larla MÃ¼caedele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri FETÃ–'nÃ¼n Merkez BankasÄ± ve Kamu Ä°hale Kurumu'na sÄ±zmasÄ± ile ilgili operasyon baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± belirtiliyordu.

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