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16:37, 10 Şubat 2017 Cuma
Politika
14:50, 10 Şubat 2017 Cuma

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BBP'den 'Fırat Kalkanı' açıklaması
BBP'den 'Fırat Kalkanı' açıklaması

BBP Genel Başkanı Destici, "Fırat Kalkanı Harekatı'nın derinlemesine değil enlemesine yayılarak ve özellikle PYD/YPG’yi hedef alarak kalıcı bir hale gelmesi lazım." dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Fırat Kalkanı Harekatı'nın derinlemesine değil enlemesine yayılarak ve özellikle PYD/YPG’yi hedef alarak kalıcı bir hale gelmesi lazım." dedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Destici'yi BBP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Destici, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı sırasında El Bab’da şehit olan askerler için başsağlığı dileyerek, “Fırat Kalkanı Harekatı'nın derinlemesine değil de enlemesine yayılarak ve özellikle PYD/YPG’yi hedef alarak kalıcı bir hale gelmesi lazım. Harekat, nihai amacına ulaşmadan asla sonlanmamalıdır.” dedi.

Rus uçaklarının kazaen Türk askerlerini şehit etmesinin ardından Rusya’nın yaptığı açıklamanın tatmin edici olmadığını belirten Destici, Türkiye’nin bu konuda daha hassas ve kararlı olması gerektiğini söyledi. Destici, Türkiye’nin birliğe ve beraberliğe ihtiyacı olduğu bir dönemden geçtiğine işaret etti.

 



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